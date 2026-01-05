Ella es Yohana Rodríguez, la colombiana que habría fallecido en bombardeos en Venezuela para capturar a Maduro

La comerciante de 45 años perdió la vida en los ataques adelantados por Estados Unidos contra Nicolás Maduro - crédito Facebook

Con el paso de las horas se empiezan a conocer los datos actualizados de los fallecidos en medio de las acciones militares que adelantó el gobierno de los Estados Unidos en Venezuela y que dejó al exdictador Nicolás Maduro capturado y extraditado en la madrugada del 3 enero.

Sin embargo, aunque en un principio el presidente Donald Trump aseguró que en el operativo denominado ‘Resolución Absoluta’ no se habían presentado personas fallecidas, lo cierto es que medios internacionales ya reportan un dato preliminar de 80 personas fallecidas, entre ellas la primera mujer de nacionalidad colombiana.

Se trata de Yohana Rodríguez Sierra, una comerciante cartagenera de 45 años que fue alcanzada por uno de los misiles norteamericanos en el municipio de El Hatillo, estado de Miranda.

De acuerdo con los testimonios recabados por El Universal entre los familiares en Bolívar y Cartagena, la tragedia se desencadenó cuando un misil, lanzado durante el ataque dirigido a unas antenas de telecomunicaciones, impactó la vivienda donde Yohana residía junto a su hija, Ana Corina Morales Sierra, de 22 años.

La colombiana perdió la vida en medio de los bombardeos a las antenas de telecomunicaciones en el estado de Miraflores - crédito X

Ambas dormían cuando la primera explosión las sobresaltó. Intentaron huir al patio en busca de protección, pero un segundo proyectil alcanzó a Yohana por la espalda, causándole la muerte inmediata, mientras que Ana Corina sufrió lesiones en una pierna.

“Nos están atacando, ya mi mamá está muerta. Prima, no sé cuándo nos volvamos a ver, no sé qué está pasando”, pudo comunicar la joven a su familia en medio del pánico, relató Ana Frías, prima de la víctima, al medio El Universal.

La operación ‘Resolución Absoluta’, desarrollada para lograr la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, ha generado una oleada de reacciones internacionales, pero para la familia de Yohana solo ha dejado dolor e incredulidad.

Según declaraciones de los parientes recogidas por El Universal, la indignación se centra en la decisión del gobierno estadounidense de bombardear zonas residenciales, pese a que, aseguran, “ya sabían dónde estaba Maduro, entonces no entendemos por qué atacaron puntos rodeados de civiles, mientras dormían, cuando ya tenían localizado su objetivo”.

Calificaron el ataque como carente de respeto por la vida y la soberanía, resaltando que más de 100 personas habrían perdido la vida como consecuencia de la operación militar, aunque la cifra oficial no ha sido confirmada.

Yohana Rodríguez pretendía venir a Colombia en febrero para celebrar la graduación de su hija - crédito Facebook

Yohana, quien había construido su vida en Venezuela tras emigrar desde Cartagena, se dedicaba al comercio independiente y mantenía contacto frecuente con sus tres hijos, dos de los cuales residen en España y Cali.

Había adquirido pasajes para regresar a Colombia en diciembre, con la intención de celebrar la graduación de Ana Corina y las festividades navideñas, pero la situación diplomática y los recientes acontecimientos bélicos frustraron esos planes. “Dejaron el viaje para febrero y ya no se dará”, lamentó un allegado a El Universal.

El dolor familiar se agrava ante la imposibilidad de viajar a Venezuela para dar el último adiós, debido al cierre de accesos fronterizos y las restricciones impuestas tras la captura de los principales líderes del chavismo.

“Nos va a tocar ver su sepelio por medio de una transmisión en vivo, vía telefónica, porque el cuerpo no lo podemos repatriar debido a que fue una muerte de guerra”, relató una de las parientes a El Universal, destacando la impotencia de no poder cumplir los rituales de despedida tradicionales.

Esta experiencia, expresan, ilustra el costo humano de los conflictos armados y la manera en que la violencia trasciende fronteras y contextos políticos.

El misil alcanzó la vivienda de Yohana Rodríguez mientras intentaban buscar refugio en el patio de su casa - crédito X

Los familiares de Yohana insisten en que su caso debe servir para visibilizar el sufrimiento de quienes, como ella, resultaron víctimas colaterales de operaciones militares.

“Fueron muchos los inocentes, como Yohana, los que resultaron siendo víctimas”, declararon a El Universal, mientras advertían que existen otros heridos y fallecidos en El Hatillo y Caracas cuyos casos no han sido difundidos por la prensa.

La familia exhortó a la comunidad internacional a no perder de vista el impacto de estas acciones sobre la población civil, al margen de los objetivos políticos o militares de los involucrados.

Mientras tanto, Ana Corina Morales Sierra, quien se recupera de las heridas sufridas durante el ataque, permanece en territorio venezolano, recibiendo el apoyo de sus familiares a distancia.

La comunidad de Bayunca, así como allegados en San Jacinto y Clemencia, se mantienen a la espera de poder rendir homenaje a Yohana, una mujer descrita como “trabajadora, noble y luchadora” por quienes la conocieron, según los relatos recogidos por El Universal.