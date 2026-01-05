¿No sabes que ver? Aquí está el top 10 de las mejores series de Netflix en Colombia

Por fin… podemos empezar. El tráiler de la épica temporada final de "Stranger Things".

Netflix ha destacado como uno de los actores más influyentes en esta disputa por el streaming, apostando por la creación de series que no solo mantienen en vilo a sus usuarios, sino que también se convierten en tema recurrente de conversación durante semanas.

El auge de las plataformas de streaming ha impulsado a las grandes cadenas a invertir y producir series a niveles sin precedentes, permitiendo que los usuarios consuman estos contenidos con una rapidez antes impensable.

Aunque las series televisivas surgieron en la primera mitad del siglo XX, su relevancia actual se ha visto potenciada por la competencia con otros formatos como películas, música y podcast, todos ellos luchando por captar la atención de los espectadores a través de diversas plataformas digitales.

Aquí una lista de las series más populares de Netflix Colombia

1. Stranger Things

Stranger Things temporada 5 (Créditos: Netflix)

A raíz de la desaparición de un niño, un pueblo desvela un misterio relacionado con experimentos secretos, fuerzas sobrenaturales aterradoras y una niña muy extraña.

2. En fuga (Run Away)

"En fuga" se mete en el top de las series más vistas del momento. (Netflix)

Un padre desesperado que busca a su hija fugitiva se ve envuelto en un caso de asesinato y descubre secretos capaces de destruir a su familia para siempre.

3. The Good Doctor

En la última temporada de The Good Doctor, el Dr. Shaun Murphy enfrenta nuevos desafíos en su carrera y vida personal. (Crédito: Prime Video)

Un cirujano joven y autista que padece el síndrome del sabio empieza a trabajar en un hospital prestigioso. Allá tendrá que vencer el escepticismo con el que sus colegas lo reciben.

4. Amor De Oficina (Amor de oficina)

"Amor de oficina" se mete en el ranking de las series más vistas del momento. (Netflix)

Una dedicada empleada y el atractivo hijo del jefe compiten por el puesto de CEO de una gran empresa de ropa interior.. pero el romance amenaza con sabotear sus planes.

5. La tierra del pecado (Synden)

"La tierra del pecado" se mete en el ranking de las series más vistas del momento. (Netflix)

Tras la desaparición de un adolescente, una detective con vínculos personales con el caso se une a una investigación que destapa lealtades férreas y rencillas familiares.

6. Accidente

En un segundo, un trágico accidente transforma la vida de cuatro familias para siempre. Mientras que lidian con el dolor extremo, la culpa, el resentimiento y el deseo de venganza, la vida misma se encargará de demostrarles si existe la luz después de la oscuridad. (Crédito: Netflix)

Las consecuencias de una fiesta de cumpleaños que acaba en tragedia sacuden a una unida comunidad y destrozan familias, amistades y corazones.

7. Estado de fuga 1986

Carolina Gómez interpreta a una periodista que sigue a León luego de la masacre. (Netflix)

La amistad entre León y Jeremías, unida por la literatura, se rompe cuando uno de ellos comete un acto de violencia imperdonable en Bogotá.

8. Emily en París

Emily Cooper enfrenta su mayor reto profesional en Roma, mientras la vida la lleva de regreso a París Crédito: (Netflix)

Tras aceptar el trabajo de sus sueños en París, Emily Cooper, ejecutiva de marketing de Chicago, estrena una vida de aventuras mientras compagina trabajo, amistad y amor.

9. El hombre contra el bebé (Man vs Baby)

"El hombre contra el bebé" se queda con el noveno sitio del listado en Colombia. (Netflix)

¡Hacer de padre no es su fuerte! A pocos días de Navidad, el cuidador de un lujoso ático de Londres se topa con un gran contratiempo.. lidiar también con un bebé abandonado.

10. Cashman (캐셔로)

Cashman se queda con el décimo sitio del ranking colombiano. (Netflix)

Un hombre común hereda el don de una fuerza descomunal, pero un enemigo busca arrebatárselo. Lo peor es que cada vez que usa su superpoder, su cartera se resiente.

Netflix y la guerra del streaming

Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en el rey del streaming. (EFE/Sedat Suna)

Netflix es un servicio de streaming que se ha convertido en una de las plataformas más importantes y que ha logrado hacer cambios importantes en la forma en cómo se mira y disfruta de las series y películas.

Su gran éxito ha orillado a otras grandes compañías a lanzar sus propios servicios de streaming, como es el caso de Disney+ y HBO, sin embargo, éstos no han logrado tener el mismo alcance, ya sea en suscriptores o en tener un catálogo tan grande.

Aunque inició como una compañía que ofrecía el servicio de alquiler de DVD a través de correo postal, fue en el año 2011 cuando la empresa arrancó operaciones fuera de Estados Unidos y Canadá, al ofrecer su catálogo por streaming en América Latina y el Caribe. Un año después también llegaría a algunos países de Europa y posteriormente a Asia.

En 2011 la empresa se aventuró a iniciar con la producción de contenido propio que arrancó con la exitosa serie House of Cards, lo que la llevó a crear su estudio en el 2016. Para el 2018 ya se definiría como una cadena global de televisión por internet.

Entre su catálogo destacan películas que han sido ganadoras premios de la Academia, series multipremiadas y virales como Squid Game, o importantes productos en español como La casa de papel. La primera vez que Netflix logró ser nominado al Oscar fue en el 2014 gracias al documental The Square.

Es importante destacar que el contenido que Netflix varía según la región o el tiempo, por lo que es posible que varios títulos no estén disponibles en diversas regiones que en otras sí.

Las producciones disponibles en Netflix se pueden disfrutar en smartTV, consolas de videojuegos, decodificadores, smartphones, computadoras, tablets y más. La plataforma también cuenta con diversos paquetes que, según el costo, te limitará la cantidad de veces que puedes ver contenido en diversos dispositivos de forma simultánea, si puedes disfrutar en HD, FHD o UHD y más.