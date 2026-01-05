Dos muertos y más de cinco heridos en accidente de microbús de pasajeros en La Guajira

El accidente de microbús en la vía Riohacha-Paraguachón dejó dos víctimas mortales y varios heridos en La Guajira - crédito Captura de video

El incendio de un microbús en la vía que conecta a Riohacha con Paraguachón, en el departamento de La Guajira, resultó con dos personas calcinadas dentro del vehículo, mientras que al menos seis resultaron heridas.

Según información proporcionada por las autoridades, el siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 24, sector de Aremasain, en jurisdicción del municipio de Manaure, cuando estas personas iban a bordo de un vehículo tipo microbús.

La emergencia se desató cuando el vehículo que transportaba a miembros de la comunidad wayúu, el conductor perdió el control, se salió de la carrera, lo que generó el volcamiento lateral y posterior incendio.

Los ocupantes que lograron salir a tiempo escaparon de las llamas antes de que el fuego envolviera completamente el vehículo. Seis pasajeros recibieron atención prehospitalaria y traslado urgente a Riohacha por parte de los organismos de socorro, de acuerdo con el reporte oficial.

El accidente se registró en el kilómetro 24 del trayecto Riohacha-Paraguachón, bajo jurisdicción del municipio de Manaure - crédito ANI

El accidente fue reportado inicialmente por conductores y transeúntes que transitaban el sector, quienes alertaron a los equipos de emergencia. Las unidades médicas llegaron minutos después, atendiendo a los lesionados, cuyas identidades —al igual que las de las víctimas mortales— no han sido divulgadas por las autoridades hasta el momento.

El procedimiento judicial y técnico en el sitio, así como el levantamiento de los cuerpos, estuvo a cargo de la Policía Departamental y de la Seccional de Tránsito y Transporte.

Desde la institución policial, se indicó que una de las hipótesis que se investiga es el exceso de velocidad como posible causa del siniestro, aunque tampoco se descartan otras circunstancias como problemas mecánicos o condiciones adversas del camino.

La gravedad de algunas lesiones mantiene a los heridos bajo observación médica en Riohacha, mientras las autoridades continúan adelantando las pesquisas para esclarecer completamente los motivos del trágico hecho.