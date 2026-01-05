Colombia

Daniel Briceño pidió al procurador suspender a Hollman Morris por indebida participación en política en Rtvc

El concejal de Bogotá dijo en su cuenta oficial de X que “los recursos públicos no son para el activismo político y la politiquería”

Daniel Briceño arremetió contra Hollman
Daniel Briceño arremetió contra Hollman Morris - crédito Colprensa

El exconcejal de Bogotá Daniel Briceño presentó una solicitud formal ante la Procuraduría General de la Nación para que se adopten medidas disciplinarias contra Hollman Morris, actual gerente de Rtvc, por presunta participación indebida en actividades políticas desde un medio estatal.

El anuncio fue divulgado mediante un mensaje en su cuenta oficial de x, que rápidamente generó reacciones en distintos sectores.

Según Briceño, la actuación del funcionario vulneraría los principios de neutralidad y uso adecuado de los bienes públicos.

En su pronunciamiento afirmó que pidió “suspender inmediatamente” al directivo mientras se adelantan las indagaciones correspondientes.

Daniel Briceño pidió al procurador
Daniel Briceño pidió al procurador suspender a Hollman Morris - crédito @Danielbricen

A su juicio, la conducta señalada compromete la imparcialidad que debe regir a los medios de comunicación financiados por el Estado.

El concejal sostuvo que Rtvc, como sistema de medios públicos, tiene la obligación de garantizar información equilibrada y libre de proselitismo.

En ese sentido, señaló que los presupuestos oficiales no pueden destinarse a “activismo político”, ni a prácticas que desdibujen la función institucional de la comunicación pública.

La petición incluye la apertura de una investigación y la eventual imposición de sanciones si se comprueba alguna falta disciplinaria.

Briceño enfatizó que su acción busca proteger la legalidad y la confianza ciudadana en las entidades estatales.

Esto dice la queja disciplinaria de Briceño en contra de Morris

La actuación fue dirigida al procurador Gregorio Eljach y se fundamenta en una presunta participación política desde una entidad financiada con recursos estatales.

En el documento, Briceño expone que Morris ocupa actualmente un cargo directivo cuya función principal es garantizar pluralismo, neutralidad informativa e imparcialidad comunicativa.

Queja disciplinaria de Daniel Briceño
Queja disciplinaria de Daniel Briceño en contra de Hollman Morris - crédito @Danielbricen

Según el escrito, esas obligaciones habrían sido vulneradas tras una publicación realizada el 31 de diciembre de 2025 en la red social X, donde el funcionario emitió declaraciones de carácter político relacionadas con el escenario nacional.

Vamos a tener unos seis meses muy complicados. Aquí se trata de fascismo o democracia. Pero ahí vamos a estar, el Sistema de Medios Públicos, defendiendo la Constitución del 91, defendiendo la democracia y teniendo la claridad de que el fascismo no le puede ganar en este momento a lo que tanto hemos construído en Colombia millones y millones frente a lo que se avecina para este 2026″, fueron las palabras de Morris.

El concejal argumentó que dicho pronunciamiento compromete el orden constitucional y afecta el interés general, al utilizar una plataforma pública para emitir mensajes que podrían interpretarse como proselitistas. Por esa razón, considera necesaria una medida preventiva mientras se adelantan las actuaciones correspondientes.

Dentro de las solicitudes formuladas, Briceño pidió admitir formalmente la queja, abriendo una investigación disciplinaria, decretando la suspensión temporal del cargo, valorando como prueba un video asociado a la declaración cuestionada y adoptando las sanciones que resulten procedentes.

La prueba principal anexada corresponde al trino difundido por Señal Colombia. Hasta ahora, ni la Procuraduría ni Morris han emitido pronunciamientos oficiales sobre la petición.

La prueba principal de Briceño
La prueba principal de Briceño se basa en un trino de Señal Colombia - crédito @Danielbricen

“Bolívar de Temu”: así calificó Daniel Briceño a Petro por su asistencia virtual en el PMU de Cúcuta

Las reacciones políticas han continuado luego de la instalación de un Puesto de Mando Unificado en Cúcuta, medida anunciada por el Gobierno nacional para atender los efectos derivados de la crisis regional.

La decisión, adoptada bajo directriz del presidente Gustavo Petro, generó cuestionamientos por parte de sectores opositores que consideran insuficiente la respuesta del Ejecutivo ante el complejo panorama fronterizo.

Entre las voces críticas apareció Daniel Briceño, aspirante a la Cámara por el Centro Democrático, quien expresó reparos frente a la participación virtual del mandatario durante la activación del PMU.

El exconcejal de Bogotá comparó
El exconcejal de Bogotá comparó a Petro con una marca comercial de China - crédito @Danielbricen/X

El pronunciamiento se dio en medio de la creciente inquietud nacional por la situación en Venezuela, agravada tras los recientes bombardeos en Caracas y la captura de Nicolás Maduro.

A través de su cuenta en X, Briceño cuestionó el estilo de liderazgo presidencial y comparó al jefe de Estado con una conocida plataforma comercial asiática, en referencia a lo que considera una gestión mediada por redes sociales.

Muy raro que el Bolivar de Temu no haya sido capaz de trasladar su caballo libertador a Cúcuta para instalar el PMU de la nueva emergencia que se inventó el gobierno y se haya quedado haciendo la revolución desde Twitter”, aseveró.

