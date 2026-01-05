Colombia

Daniel Briceño arremetió contra Luis Gilberto Murillo por su labor como canciller y el régimen de Maduro: “Se burló de miles de ciudadanos”

El exconcejal de Bogotá y candidato a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático respondió a un mensaje del excanciller colombiano y hoy precandidato presidencial, al que cuestionó por su posición frente al dictador venezolano mientras estuvo en el cargo; pues no reconoció la victoria del opositor Edmundo González

Daniel Briceño se ha convertido
Daniel Briceño se ha convertido en uno de los más fuertes críticos del excanciller Luis Gilberto Murillo - crédito Cancillería/@Danielbricen/X

En medio de la controversia que rodea la política entre Colombia y Venezuela, y la defensa del presidente de la República, Gustavo Petro, al dictador Nicolás Maduro, surgió un comentario del excanciller y precandidato presidencial Luis Gilberto Murillo que fue refutado por el exconcejal y candidato a la Cámara de Representantes Daniel Briceño. En sus redes sociales, el excabildante distrital cuestionó el papel del exministro frente a la dictadura en el país vecino.

Aunque Murillo defendió una postura enfática centrada en la conciliación diplomática durante su paso por el ministerio, Briceño, opositor desde el Centro Democrático, formuló una acusación directa contra el exfuncionario: que en su momento se abstuvo de reconocer el triunfo de la oposición en los comicios del 28 de julio de 2024, por instrucción de Petro, pero ejerció un trabajo de mediación ‘quirúrgico’, con el fin de que se estableciera una salida negociada.

Murillo, aludiendo a la coyuntura entre ambos países, fue claro en su postura. “Lo que estamos viendo es un efecto colateral de lo ocurrido en Venezuela. Ante las recientes declaraciones de los gobiernos de Colombia y Estados Unidos, debemos hacer todo lo posible por desescalar las tensiones y volver a los canales diplomáticos, basados en el respeto mutuo, el diálogo y la concertación, por difíciles que sean. No más provocaciones”, expresó el exministro en su mensaje.

Con este mensaje en X,
Con este mensaje en X, el excanciller Luis Gilberto Murillo se pronunció sobre la situación en Venezuela tras la captura del jefe del régimen, Nicolás Maduro - crédito @LuisGMurillo/X

El excanciller insistió en la necesidad de dejar atrás posiciones irreconciliables. “Coincido en algo fundamental: es momento de abandonar los extremos. Nuestros líderes deben estar por encima de las diferencias personales y privilegiar la cooperación entre los Estados. Son más de 200 años de relación bilateral, profunda y multifacética, que debe servir para enfrentar y resolver retos comunes por el bien de ambas naciones. La conciliación es la clave”, afirmó.

La fuerte respuesta de Daniel Briceño a Luis Gilberto Murillo: “Solo para congraciarse con el dictador”

La posición del exministro motivó una respuesta tajante de Briceño, que cuestionó el papel que cumplió Murillo en la Cancillería. Con un mensaje en la red social X, el excabildante distrital, que se ha hecho viral por su trabajo de veeduría ciudadana, vinculó a posiciones que, desde su perspectiva, facilitaron la consolidación de estructuras criminales trasnacionales, entre ellas el Tren de Aragua: que es liderada con alias Niño Guerrero y que tiene presencia en Colombia.

Con este mensaje, el
Con este mensaje, el exconcejal Daniel Briceño le respondió al excanciller Luis Gilberto Murillo, al que culpó por algunas posiciones del Gobierno Petro - crédito @DanielBricen/X

“Usted se prestó para que el régimen negara la existencia del Tren de Aragua. Usted se burló de miles de ciudadanos que han sido afectados por esa banda delincuencial solo para congraciarse con el dictador”, reprochó Briceño al aspirante presidencial por firmas, al remarcar la tensión entre quienes abogan por el diálogo y los que denuncian complicidad con la dictadura de Venezuela. Con este comentario, el joven líder político se pronunció frente al tema.

Es válido destacar que en diálogo con Infobae Colombia, publicado el 5 de noviembre, Murillo había defendido su labor como canciller en las relaciones con la dictadura de Venezuela. No obstante, contó que tras su salida del Gobierno, en febrero de 2025, vio cómo la posición fijada frente al régimen cambió y se dio un acercamiento si se quiere peligroso: teniendo en cuenta que Maduro ahora se encuentra bajo custodia de los Estados Unidos, a puertas de un juicio.

En su momento, Gustavo Petro
En su momento, Gustavo Petro quiso sacar adelante la zona binacional con Venezuela, en la frontera, para lo que tenía previsto disponer más de 25.000 soldados - crédito Infobae América

“Todos coincidían, no dejen que lleguemos a la ruptura de relaciones o cierre de la frontera, y lo logramos. Una relación de Estado a Estado, pero sin reconocer el Gobierno, que era lo procedente diplomáticamente”, expresó el excanciller a esta redacción; a la que remarcó que antes de irse hizo énfasis en dejar una relación “con una distancia prudente y sana”, pero siente cómo había, por ese entonces, “más diálogo y más acercamiento” con un mandato ilegítimo.

Nueva medida del Gobierno Petro

Álvaro Uribe reiteró su apoyo

¿No sabes que ver? Aquí

Niña logró escapar de los

Revelan los viajes de Diosdado
Esto se supo la última

Esto se supo la última vez que se tuvo noticias de Iván Márquez: la caída de Maduro habría confirmado que se ocultaba en Venezuela

¿No sabes que ver? Aquí

¿No sabes que ver? Aquí está el top 10 de las mejores series de Netflix en Colombia

Santa Fe ya le consiguió

Santa Fe ya le consiguió compañero a Hugo Rodallega y sigue reforzándose de cara a la Copa Libertadores: así anunció a su nuevo delantero

