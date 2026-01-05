Congresista de Estados Unidos lanzó pullas a Petro por críticas contra Trump: “Tratando de defender lo que no se puede”

- crédito Reuters/Presidencia de Colombia

El representante republicano Carlos Giménez, de origen cubano y miembro del Congreso de los Estados Unidos por el estado de Florida, se refirió a las declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, en la que el mandatario nacional respondió a los cuestionamientos de su homólogo estadounidense Donald Trump y del secretario de Estado, Marco Rubio.

En declaraciones a los medios de comunicación del país sudamericano, el parlamentario norteamericano aseveró que lo mencionado por Petro en la red social X se suman a otros hechos en los que, según el congresista, estaría actuando en defensa del exdictador venezolano Nicolás Maduro, capturado por las tropas norteamericanas en Caracas, ocurrido el sábado 3 de enero de 2026.

Ahora seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Estoy asombrado que, de verdad, está todavía tratando de defender lo que no se puede defender: un narcotraficante, un bandido, un dictador, un jefe de un gobierno que es ilegítimo y él (Petro) se supone que es elegido democráticamente”, expresó a la prensa colombiana.

U.S. Representative Carlos Gimenez (R-FL) talks during a press conference on the U.S. strikes in Venezuela, in Doral, Miami-Dade County, Florida, U.S., January 5, 2026. REUTERS/Marco Bello

A su vez, Giménez planteó varios interrogantes al jefe de Estado colombiano sobre su supuesta defensa a Maduro.

“¿Por qué está defendiendo a alguien así? Porque estás aliado con él en otras maneras que yo no conozco, pero estoy muy decepcionado”, añadió.

De otro lado, el congresista republicano de Florida no solo avaló la captura de Maduro, sino que la equiparó con acontecimientos históricos en el mundo. “Esto es el equivalente en este hemisferio a la caída del Muro de Berlín”, comentó en una rueda de prensa.

Congresista republicano de California, Carlos Antonio Giménez - crédito @RepCarlos / X

Otras críticas del congresista contra Petro

Este no ha sido el único comentario de Carlos Giménez contra el presidente Gustavo Petro. En diciembre de 2025, el congresista republicano criticó a Petro por los mensajes que publicó en respuesta a las afirmaciones de Donald Trump sobre la lucha antidrogas en Colombia, al calificarlo de “drogadicto alcoholizado” y asegurando que sus mensajes son producto de “sandeces escritas en la madrugada”.

En el hilo que originó la controversia, Petro defendió la gestión de su administración frente al narcotráfico, explicando que los esfuerzos actuales pusieron “en aprietos a la mafia”, logrando el desplazamiento de operaciones hacia Ecuador y Centroamérica.

Giménez, por su parte, negó la autoría de los mensajes de Petro y reforzó la advertencia que, según él, Trump habría dado al presidente colombiano: “Primero va por su socio Maduro y usted podría ser el próximo”, había expresado en su momento.

El congresista estadounidense Carlos Giménez reaccionó al hilo de Petro y reforzó la advertencia que, según él, Trump le habría dado al presidente colombiano - crédito red social X

Qué había dicho Petro contra Trump

En la noche del domingo 4 de enero de 2026, el presidente Gustavo Petro respondió a las declaraciones de Donald Trump, en la que insistió en que la administración colombiana representa —a su juicio— una amenaza grave debido a la supuesta producción y exportación de cocaína.

“Venezuela está enferma, Colombia también está muy enferma. Gobernada por un hombre enfermo al que le gusta producir cocaína y venderla a los Estados Unidos, y no va a estar haciéndolo por mucho tiempo, déjame decirte”,afirmó el mandatario estadounidense.

Incluso, el jefe de Estado estadounidense no descartó la posibilidad de realizar posibles ataques en Colombia, como una forma de replicar lo sucedido en Venezuela y que derivó la captura de Nicolás Maduro. “Eh, suena bien para mí. Sí”, comentó.

Minutos después de que el jefe de Estado colombiano atacó con un extenso mensaje al presidente norteamericano, este no tuvo problema en lanzar duros calificativos sobre sus capacidades y hacer una clara advertencia sobre lo que podría ser el futuro del país - crédito The White House

Ante ello, el presidente Gustavo Petro, en un largo texto publicado en su cuenta de X, aseguró que retomaría las armas para defender la soberanía nacional y enfatizó que la Constitución lo acredita como comandante supremo de las fuerzas militares y subrayó que ningún intento externo podrá desligar a las autoridades de su mando constitucional.

“Cada soldado de Colombia tiene una orden desde ya: todo comandante de la fuerza pública que prefiera la bandera de EE. UU. a la bandera de Colombia se retira inmediatamente de la institución por orden de las bases y la tropa y mía. La constitución ordena a la fuerza pública defender la soberanía popular(sic)“, mencionó Petro.

El jefe de Estado, en tono desafiante, reafirmó su disposición a la lucha: “Aunque no he sido militar sé de la guerra y la clandestinidad. Juré no tocar una arma más desde el Pacto de paz de 1989, pero por la Patria tomaré de nuevo las armas que no quiero”.

Gustavo Petro - crédito @petrogustavo/X

Igualmente, Petro desestimó las acusaciones sobre su legitimidad en el cargo y su supuesta vinculación al narcotráfico, negando que existan pruebas sobre enriquecimiento ilícito y asegurando que solo posee una casa familiar, la cual aún paga con su salario presidencial.

“No soy ilegítimo, ni soy narco, solo tengo como bien mi casa familiar que aún pago con mi sueldo. Mis extractos bancarios han sido publicados. Nadie pudo decir que he gastado más que mi sueldo. No soy codicioso”, declaró el presidente en la red social X.