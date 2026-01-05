Colombia

Armando Benedetti anunció cooperación con Estados Unidos contra el narcotráfico: “Colombia ratifica su voluntad”

La estrategia contempla nuevas acciones conjuntas, intercambio de información y uso de tecnología avanzada para neutralizar rutas y laboratorios de organizaciones armadas que operan en zonas críticas del país

El ministro Armando Benedetti confirmó
El ministro Armando Benedetti confirmó el acuerdo estratégico enfocado en desmantelar estructuras criminales y redes ilegales en la frontera colombo-venezolana - crédito @AABenedetti / X

El ministro del Interior de Colombia, Armando Benedetti, anunció el lunes 5 de diciembre la ratificación de la cooperación entre Colombia y Estados Unidos en la lucha contra las estructuras criminales y los carteles del narcotráfico.

La declaración oficial, divulgada a través de la cuenta de X del ministro, subraya el compromiso coordinado de los ministerios del Interior y de Justicia junto al Gobierno nacional para enfrentar las redes ilegales que operan en el país, con especial énfasis en la frontera colombo-venezolana.

De acuerdo con la declaración del funcionario, la estrategia conjunta contempla asistencia económica, tecnológica y de inteligencia proveniente de Estados Unidos. Este apoyo se orienta a desmantelar campamentos, laboratorios y redes logísticas del narcotráfico, con la mira puesta en debilitar las operaciones del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otros grupos armados ilegales en territorios fronterizos.

Los ministerios del Interior y
Los ministerios del Interior y de Justicia lideran la coordinación del plan antidrogas, fortaleciendo operativos en territorios críticos del país - crédito @AABenedetti / X

Benedetti precisó que la disposición de Colombia para fortalecer la cooperación fue comunicada formalmente al Gobierno estadounidense mediante canales de inteligencia.

Noticia en desarrollo...

