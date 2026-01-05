Armando Benedetti anunció cooperación con Estados Unidos contra el narcotráfico: “Colombia ratifica su voluntad”

El ministro del Interior de Colombia, Armando Benedetti, anunció el lunes 5 de diciembre la ratificación de la cooperación entre Colombia y Estados Unidos en la lucha contra las estructuras criminales y los carteles del narcotráfico.
La declaración oficial, divulgada a través de la cuenta de X del ministro, subraya el compromiso coordinado de los ministerios del Interior y de Justicia junto al Gobierno nacional para enfrentar las redes ilegales que operan en el país, con especial énfasis en la frontera colombo-venezolana.
De acuerdo con la declaración del funcionario, la estrategia conjunta contempla asistencia económica, tecnológica y de inteligencia proveniente de Estados Unidos. Este apoyo se orienta a desmantelar campamentos, laboratorios y redes logísticas del narcotráfico, con la mira puesta en debilitar las operaciones del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otros grupos armados ilegales en territorios fronterizos.
Benedetti precisó que la disposición de Colombia para fortalecer la cooperación fue comunicada formalmente al Gobierno estadounidense mediante canales de inteligencia.
Noticia en desarrollo...