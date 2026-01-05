Andrés Forero dijo que no apoyaría intervenciones en Colombia: “Hay que derrotar a su perverso candidato en las urnas”

Andrés Forero habló de los recientes eventos internacionales y de la mención de Trump a Gustavo Petro - crédito @AForeroM/X

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó el domingo 4 de enero nuevas acusaciones que vinculan al presidente colombiano Gustavo Petro con el narcotráfico. Trump también planteó la posibilidad de que fuerzas estadounidenses intervengan militarmente en Colombia.

Estas afirmaciones continúan generando reacciones y comentarios en el ámbito político de Colombia.

En ese contexto, Andrés Forero, representante del partido opositor Centro Democrático, expresó en su cuenta de X que rechaza cualquier intervención extranjera en Colombia. “Hay que derrotar a su perverso candidato en las urnas”, afirmó Forero, dejando clara su postura frente a los señalamientos y la posibilidad de acciones militares.

Ahora seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El congresista contrario al Gobierno nacional se refirió a la reciente captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos y a las declaraciones de Donald Trump sobre una posible intervención militar en Colombia. Forero destacó que, aunque reconoce la importancia de la detención del líder venezolano, rechaza cualquier acción militar extranjera en el país.

Además, subrayó que, pese a las críticas que formula al presidente Gustavo Petro, Colombia mantiene sus instituciones democráticas y la vía electoral sigue siendo la opción legítima para el cambio de gobierno.

“Celebrar la captura del dictador venezolano no implica apoyar intervenciones militares de Estados Unidos en Colombia. Aunque Petro desprecia la constitución, en Colombia todavía hay democracia e instituciones. Se va el 7 de agosto y hay que derrotar a su perverso candidato en las urnas”, afirmó Andrés Forero.

Andrés Forero hizo referencia a las recientes declaraciones de Donald Trump - crédito @AForeroM

El mensaje de Forero provocó diversas reacciones en redes sociales. Entre los comentarios destacados, la usuaria @LaCataSilva expresó su desacuerdo con la postura del representante. “Repre, aquí si discrepamos. Si Petro llega a ser requerido por la justicia de Estados Unidos, incluso durante lo que queda de su mandato, debe asumir esa responsabilidad. El fuero presidencial no lo exime de ello”, comentó.

Andrés Forero respondió a la usuaria, señalando que respeta la diferencia de opiniones, pero insistió en que, tanto por principios como por conveniencia, no considera adecuado respaldar acciones extranjeras de esa naturaleza. “Se vale discrepar, Cata. Me opongo a Petro como el que más, pero creo que por razones de conveniencia y por principios no conviene promover y apoyar esos desenlaces. Saludos”, afirmó.

Andrés Forero contestó a comentarios de varios usuarios contestando a su publicación - crédito @AForeroM

También intervino el exministro de Comercio Luis Carlos Reyes, conocido en redes sociales como Mr. Taxes, quien en respuesta al mensaje del representante del Centro Democrático comentó lo siguiente: "Celebrar la intervención militar arbitraria e ilegal de EE.UU. en los asuntos internos de otro país, en contravención de la Carta de las Naciones Unidas, ayuda a EE.UU. a justificar con igual ligereza una intervención en Colombia. No hay peor momento para tibiezas como esta".

Frente a dicha respuesta, Andrés Forero no se quedó callado y le contestó de regreso: “No es tibieza, Reyes. Es criterio y capacidad de diferenciar realidades distintas. Tibieza la suya lamentándose por la caída de un dictador sanguinario hablando de respeto a la Carta de la ONU mientras el gobierno del que usted hizo parte pisotea la Constitución que juró defender”.

Andrés Forero también discutió con Mr. Taxes debido a las recientes declaraciones del mandatario de Estados Unidos - crédito @AForeroM

Por otro lado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia reaccionó oficialmente tras las recientes afirmaciones del exmandatario estadounidense Donald Trump, quien vinculó al presidente Gustavo Petro con el narcotráfico y sugirió posibles acciones directas por parte de Estados Unidos.

La Cancillería señaló que las declaraciones de Trump ignoran los principios esenciales de las relaciones entre países soberanos y no se ajustan al respeto que merece la democracia colombiana.

La Cancillería rechazó las declaraciones externas y reafirmó los principios de soberanía, respeto institucional y derecho internacional. - crédito Cancillería

El comunicado enfatizó que Gustavo Petro llegó a la presidencia mediante un proceso electoral legítimo y ejerce su cargo conforme a lo establecido en la Constitución de Colombia.

Según el documento, “cualquier manifestación que pretenda descalificarlo, directa o indirectamente, constituye una injerencia indebida en los asuntos internos del país”, calificando estas declaraciones como contrarias a las normas del derecho internacional.

La Cancillería subrayó que las afirmaciones de Trump se oponen a los valores establecidos en la Carta de las Naciones Unidas, en particular los relativos a la soberanía de los Estados, la no injerencia en asuntos internos y el respeto recíproco, elementos fundamentales del orden internacional.