Colombia

Abandonan un cuerpo atado y baleado en plena vía de Barranquilla: fue lanzado desde un vehículo

Vecinos y líderes comunitarios exigen mayor presencia policial ante la preocupación por nuevos episodios violentos

Las autoridades investigan el punto
Las autoridades investigan el punto en el que ocurrieron los hechos - crédito Colprensa

Un nuevo episodio de violencia sacudió a Barranquilla con la muerte de un hombre que fue atado y baleado, cuyo cuerpo fue abandonado en vía pública tras ser arrojado desde un automóvil en el barrio Santa María. La magnitud del hecho, registrado durante la tarde del 3 de enero de 2026, provocó alarma entre los habitantes del sector y renovó las exigencias de mayor seguridad en la zona.

A la preocupación ciudadana se suma la dificultad que enfrentan las autoridades para identificar al fallecido, teniendo en cuenta que su identidad aún permanece sin establecer, lo que atrasa las labores de investigación orientada a esclarecer las circunstancias y responsables del crimen.

Tras el hallazgo, las autoridades acordonaron la zona y desplegaron a unidades de la Policía Metropolitana de Barranquilla en el lugar de los hechos y en el centro asistencial hasta donde fue trasladado el ciudadano antes de confirmarse su fallecimiento. En ese momento, se inició con celeridad la recopilación de información, la revisión de cámaras de seguridad y la toma de declaraciones a testigos.

El cuerpo fue hallado en
El cuerpo fue hallado en una de las vías de la capital de Atlántico - crédito Colprensa

Cabe mencionar que el carro gris desde el que se lanzó a la víctima se ha convertido en un elemento clave, por lo que los investigadores se apoyan en imágenes de cámaras públicas y privadas, así como en el análisis del posible recorrido del vehículo antes y después del abandono.

Al momento de ser encontrado, el hombre presentaba múltiples heridas de bala y tenía las manos atadas con cinta resistente plástica. Según relataron testigos, el automóvil se detuvo de forma breve en la calle 79 con carrera 3B sur, cercana al cementerio de Santa María, y desde su interior fue arrojado el cuerpo.

Pese a la gravedad de sus heridas, la víctima aún mostraba signos vitales, lo que motivó que varios vecinos intentaran socorrerlo y alertaran a los servicios de emergencia. Posteriormente, fue trasladado en un vehículo particular hasta el Camino Santa María, donde ingresó en estado crítico.

El personal médico confirmó el fallecimiento poco después del ingreso, detallando que el hombre recibió al menos dos impactos de bala: uno en el maxilar superior derecho y otro en el glúteo derecho, además de presentar varias señales de violencia, lo que demuestra que podría haber sido brutalmente torturado.

Del mismo modo, se comunicó que la ausencia de documentos personales al momento del hallazgo complicó el proceso de identificación, por lo que las autoridades barajan la posibilidad de que se trate de una víctima relacionada con ajustes de cuentas o actividades de estructuras criminales en la ciudad y el área metropolitana.

Varios casos similares se han
Varios casos similares se han presentado en la región en los últimos años - crédito Colprensa

El caso generó temor entre los habitantes del popular barrio, que lamentan la forma violenta del suceso y advierten sobre la posibilidad de que hechos similares se repitan. Ante el posible panorama, líderes comunitarios solicitaron más presencia de la fuerza pública, especialmente en las zonas cercanas a vías principales y sectores con baja iluminación.

Las autoridades, por su parte, solicitaron que cualquier información relevante sea aportada de modo confidencial a las líneas habilitadas por la Policía, para facilitar el avance de la investigación y encontrar a los responsables del crimen.

La comunidad espera que se
La comunidad espera que se realice la identificación del cuerpo para que la familia reciba detalles de lo sucedido - crédito Colprensa

A la par del análisis de registros de cámaras y el rastreo del automóvil implicado, los investigadores cotejan el perfil físico del fallecido con denuncias recientes por desaparición. El caso permanece bajo la custodia de los organismos judiciales, que continúan con el trabajo para esclarecer los móviles del homicidio, además de identificar a la víctima y lograr la captura de los autores de este violento hecho que enluta nuevamente a Barranquilla para dar la información a sus allegados.

