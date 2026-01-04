Colombia

Yeferson Cossio afirmó que hay una mujer “más bonita” que su prometida Carolina Gómez: las redes sociales reaccionaron

En su primer evento público tras superar problemas de salud, el famoso youtuber protagonizó momentos virales al bromear sobre el parecido entre su prometida y la influencer, alimentando la conversación digital sobre ambos

El creador de contenido aseguró mientras charlaba con Cami Pulgarín que había una mujer "más bonita" que su prometida - crédito @carolinagomezec/Instagram

En medio de la recuperación tras una intervención en el corazón que generó preocupación entre sus seguidores por la gravedad de una falla cardiaca, Yeferson Cossio reapareció en el Buena Vida Beach Festival, celebrado en Cartagena.

Este evento ya fue noticia un año atrás, debido a que se vio obligado a posponer su realización hasta el presente año, luego de que la Alcaldía de Cartagena les notificara a sus organizadores que el lugar de su realización sería priorizado para la realización de obras públicas.

Para el evento que se realiza por estas fechas en la Heróica y que cuenta con DJs como The Martinez Brothers y Seth Troxler en la alineación, Cossio se sumó como socio, motivo por el que se encuentra disfrutando del evento junto a su pareja, Carolina Gómez, y otros creadores de contenido.

Este acontecimiento marcó su retorno a la actividad pública y derivó en una nueva controversia producto del sentido del humor de Cossio. Y es que, durante el evento, el creador de contenido afirmó que existe una mujer más bonita que Carolina Gómez, su prometida, lo que generó revuelo entre los seguidores del creador de contenido paisa.

El momento tuvo lugar durante la transmisión en vivo que realizó Cossio, mientras mantenía un diálogo con Cami Pulgarín, exparticipante de La casa de los famosos Colombia y creadora de contenido. Su presencia sorprendió tanto al público como al propio Cossio, que transmitió parte de la conversación en directo.

El empresario señaló sin reparo que había una mujer que consideraba incluso más atractiva que Carolina Gómez - crédito @stakeclipss22/TikTok

En ese intercambio, Cossio confesó a Pulgarín que muchos usuarios han destacado el asombroso parecido entre ella y Carolina Gómez, lo que esta reconoció, aunque expresó que no comparte esa percepción.

Luego, Pulgarín le planteó a Cossio si efectivamente consideraba que “no hay mujer más bella que Carolina”, a lo que él, con tono humorístico, respondió que era posible que Pulgarín fuese “más bonita” que su prometida.

La frase, enmarcada dentro de una broma, rápidamente se volvió viral y alimentó un flujo de reacciones divididas: numerosos usuarios afirmaron que Pulgarín no guarda en absoluto parecido con Carolina Gómez, mientras otros defendieron la belleza de la prometida de Cossio, pero admitieron que existen mujeres aún más atractivas.

La polémica escaló cuando algunos seguidores cuestionaron incluso la orientación sexual de Cossio debido a su actitud ante Pulgarín durante el festival, según lo observado en los videos publicados.

Yeferson Cossio contó detalles de sus problemas de salud y lo cerca que estuvo de morir

El influenciador relató acompañado de su novia Carolina Gómez lo que ocurrió en Cartagena y llevó a que fuese hospitalizado de urgencias- crédito @Yefito/YouTube

Luego de recibir el alta médica, el influenciador compartió un video en su cuenta de YouTube en el que habló ampliamente de la falla cardiaca que sufrió semanas atrás.

“Casi me muero, muchachos, y no fue por drogas”, manifestó, entre risas y un dejo de incredulidad, indicando que desde hace tiempo venía acumulando hábitos que derivaron en su falla cardiaca. “Yo soy adicto al trabajo. Incluso en las fiestas, voy más a hacer relaciones que a disfrutar”, admitió. “Yo duermo día por medio y los días que duermo, duermo cuatro, máximo cinco horas. Cuando estoy botado, duermo seis. Pero día por medio, o sea, un día sí, al otro día duermo solo cuatro horas.Y Caro, si duerme sus 18 horas diarias, ella sí duerme por los dos”, expresó con una risa nerviosa.

La noche del episodio, la pareja explicó que Carolina, quien suele dormirse antes que Yeferson, no lograba conciliar el sueño. Poco después,Yeferson comenzó a jadear más, sintió su pecho oprimido y era incapaz de respirar. Comenzó a arrastrarse por el cuarto, tirando botellas y pidiendo aire, ante la mirada aterrada de Carolina, que esperaba que se tratara de una broma. Pero, los síntomas que incluían sudor frío, náuseas y vértigo hicieron ver que era algo serio. Cossio incluso ordenó que llamara a un médico, algo que hizo ver la gravedad de la situación, pues el influenciador solía renegar de pedir ayuda médica.

Posteriormente y luego de pasar por urgencias en un centro médico que no estaba abastecido de forma adecuada, fue remitido al hospital Serena del Mar, donde la especialista le dio su diagnóstico: su cuerpo, tras año y medio de insomnio, cafeína, y estrés, había colapsado, por lo que tuvieron que aplicarle choques eléctricos al corazón para estabilizarlo.

