Prometida de Jhonny Rivera recibió misterioso sobre en su cumpleaños: ¿qué contiene?

La prometida de Jhonny Rivera fue sorprendida con un obsequio por su cumpleaños, de parte de la banda acompañante del cantante - crédito @losportenos_jr/Instagram

Una de las uniones que más revuelo causa en las redes sociales desde hace tiempo es la del cantante de música popular Jhonny Rivera y la también cantante Jenny López, quien hacía las veces de corista de su banda en vivo.

La pareja generó reacciones dividdas desde que dieron a conocer su noviazgo en 2023, debido a la diferencia de edad entre ambos (Rivera le lleva 29 años a López). Pese a ello, el paso del tiempo pareció demostrar que la relación era más solida de lo que sus detractores imaginaban, hasta el punto que se comprometieron y ya adelantan planes para concretar su matrimonio.

Ahora seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Pese a que el anuncio fue recibido con entusiasmo por los seguidores de ambos artistas, ambos han optado por mostrarse reservados frente a los preparativos. De hecho, las publicaciones de ambos en las últimas semanas (fuera de las realizadas por Navidad y Año Nuevo) parecen más centradas en promover su agenda de conciertos próximos que en abordar detalles de su boda.

Con todo, se sabe que la misma se celebrará en Pereira, ciudad natal de Jhonny, siguiendo el rito católico como forma de respetar las creencias religiosas de la familia del cantante. Sin embargo, una celebración previa al matrimonio fue objeto de interés en las redes sociales.

Por estos días Jenny López celebró su cumpleaños 22 en un evento en el que estuvieron presentes Los Porteños, el grupo musical que acompaña a su prometido durante sus presentaciones en vivo, que dieron de qué hablar entre los seguidores de la pareja.

Jenny López confirmó que la boda de la pareja se celebrará en Pereira, en febrero próximo - crédito @jennylopez_oficial/Instagram

En la cuenta oficial de Los Porteños en Instagram, estos subieron un video que captó el momento exacto de la sorpresa, que se produjo en el momento previo al ingreso de la cumpleañera. En ese momento, uno de los integrantes expresó su deseo de tener un gesto especial con la cantante en esa fecha.

La escena siguió cuando López entró, recibió aplausos y el acostumbrado canto de “feliz cumpleaños”, y reaccionó con visibles muestras de gratitud hacia las personas presentes, a quienes abrazó personalmente. Tras este recibimiento, la artista continuó desentrañando los regalos de una bolsa que le fue entregada, entre los que se distinguieron dulces y chocolates.

No obstante, el foco de la atención recayó en el misterioso sobre que López extrajo después, al parecer firmado a nombre de la agrupación. Para sorpresa de todos, Jenny decidió no abrirlo delante de las cámaras, alimentando las especulaciones sobre la posibilidad de que sea un obsequio relacionado con su boda.

Jenny López confirmó que firmó capitulaciones matrimoniales con Jhonny Rivera

Jenny López y Jhonny Rivera firman acuerdo prenupcial antes de su boda en Pereira - crédito @jennylopez_oficial/ Instagram

Lo poco que se dio a conocer por parte de la pareja relacionado con los preparativos, se relacionó con la inquietud de sus seguidores sobre si firmaron un acuerdo prenupcial.

En octubre de 2025, la joven artista confirmó que ambos optaron por establecer capitulaciones matrimoniales antes de su boda, buscando así garantizar la mejor gestión de su patrimonio conjunto

Durante una dinámica de preguntas y respuestas realizada en su cuenta oficial de Instagram, Jenny López abordó la pregunta de una internauta sobre la existencia de un acuerdo prenupcial en su próxima boda con Jhonny Rivera. Sin rodeos, la cantante afirmó: “Sí es lo correcto”.

Previamente la propia Jenny fue la encargada de confirmar que la boda se celebrará en febrero de 2026. También adelantó que se tratará de una ceremonia de caracter íntimo, reservada exclusivamente para familiares y amigos cercanos. “Se celebrará en febrero de 2026, será en Pereira, nos vamos a casar por la iglesia y será una boda pequeña, familiar y muy sencilla”, manifestó la cantante.