Colombia

‘Pacho’ Santos aseguró que María Corina Machado es necesaria en Venezuela para garantizar una transición democrática: “Libre, moviendo ciudadanía”

El exvicepresidente de Colombia se despachó nuevamente contra el exdictador Nicolás Maduro y aseguró que se espera un cambio en el país vecino, siempre y cuando la líder de la oposición venezolana se haga cargo de la situación y no la presidenta interina del régimen

Guardar
El exvicepresidente aseguró que María
El exvicepresidente aseguró que María Corina debe estar presente en Venezuela para liderar la transición - crédito Colprensa/EuropaPress

Sigue la incertidumbre en toda América Latina sobre lo que ocurrirá en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, además del pronunciamiento del presidente Donald Trump en el que aseguró que tomará control de ese país mientras se adelanta una transición democrática.

De hecho, el exvicepresidente de Colombia Francisco “Pacho” Santos habló en la mañana del domingo 4 de enero sobre la necesidad de que el país vecino cuente con la presencia de la líder opositora María Corina Machado para asegurar una transición verdadera en ese país.

Ahora seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Yo creo que esa transición necesita un elemento: María Corina en Venezuela, libre, moviendo ciudadanía para que esa transición sea en la dirección correcta y con la democracia fuerte que todos queremos para Venezuela”, señaló Santos en diálogo con Cablenoticias.

Asimismo, el político aseguró que Estados Unidos tendrá bajo su control dicha transición, pese a que desde ya se conoce que las riendas del país seguirán bajo el régimen, ahora en cabeza de la presidenta interina Delcy Rodríguez.

Francisco ‘Pacho’ Santos destaca la
Francisco ‘Pacho’ Santos destaca la importancia de que María Corina Machado permanezca en Venezuela para liderar el proceso de transición democrática - crédito Leonhard Foeger/Reuters

Viene un proceso de transición difícil, pero los americanos dijeron: “No vamos a hacer lo mismo que hicimos en Libia o en Irak”, que entraron y destruyeron el Ejército y los partidos y las instituciones y quedó un vacío. Delcy sabe, además le dijeron: “nosotros gobernamos y podemos volver”, entonces lo que vamos a ver es que ella va a tener que hacer una transición para recuperar la democracia”, señaló Santos al medio nacional.

Igualmente, el exvicepresidente aseguró que, como efecto colateral de la operación militar estadounidense, esperaría la liberación de los presos políticos para que la oposición venezolana pueda ingresar nuevamente al territorio y hacer parte del cambio institucional.

Espero que esta semana salgan todos los presos políticos, una amnistía absoluta, y en esa amnistía todo el que quiera regresar pueda hacerlo. Espero que en esta semana se reviva la libertad de prensa y la libertad de expresión. Y con esos dos espacios puede empezar un proceso en el que se llegan a unas elecciones en un año, año y medio”, señaló Pacho Santos a Cablenoticias.

Apenas un día atrás, el político planteó una dura hipótesis sobre cómo Estados Unidos llegó al exdictador venezolano con tanta facilidad, atribuyendo el ataque a una traición por parte de cercanos a Maduro.

Santos señala que la operación
Santos señala que la operación militar estadounidense podría facilitar la liberación de presos políticos y el retorno de opositores venezolanos - crédito AFP - Freepick

No lo sacaron, lo entregaron, estoy absolutamente seguro de que lo entregó Delcy. Toda la información que tenemos, empieza uno a sumar y dice: ‘uy, esta fue una operación en la que lo entregan’, obviamente tienen que montar el escenario”, señaló Santos en diálogo con NTN24.

El político sostuvo que la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, habría tenido un papel determinante en la entrega de Maduro, lo que quedaría respaldado en el anuncio del expresidente de Estados Unidos Donald Trump, quien la designó como responsable del proceso de transición presidencial mientras se recupera la democracia venezolana.

Según Santos, esto supone un desafío adicional para figuras como María Corina Machado, quien deberá “ganar un lugar” en el nuevo escenario de poder, y refuerza la convicción de que el régimen chavista busca perpetuarse en el gobierno.

Estamos viendo un momento difícil para la democracia en Venezuela. Así como el chavismo sobrevivió a la muerte de Maduro, si las cosas siguen como van… Vamos a ver un chavismo que sobrevive a la captura de Maduro”, sostuvo Santos a NTN24.

El exvicepresidente Pacho Santos sugiere
El exvicepresidente Pacho Santos sugiere una posible traición interna y vincula a Delcy Rodríguez en la entrega de Maduro a las fuerzas estadounidenses - crédito AP

En el epicentro de la escena política colombiana, el presidente Petro reiteró su postura en la red social X, abogando por una solución pacífica y autóctona a la crisis venezolana.

“Los conflictos internos entre los pueblos los resuelven los mismos pueblos en paz. Ese es el principio de la autodeterminación de los pueblos que es base del sistema de las Naciones Unidas. Invito al pueblo venezolano a encontrar los caminos del diálogo civil y su unidad. Sin soberanía no hay nación”, escribió el mandatario, insistiendo en el valor del diálogo frente a la intervención externa.

Temas Relacionados

Francisco SantosPacho SantosMaría Corina MachadoDelcy RodríguezAtaque de EEUU a VenezuelaAtaque VenezuelaColombia-noticias

Más Noticias

EN VIVO - Colombia vs. Marruecos: siga aquí el partido de la fecha 1 del grupo A en la Kings World Cup Nations

James Rodríguez y Juan Guarnizo son los capitanes de la Tricolor, que en la primera edición del campeonato organizado por Gerard Piqué fue subcampeón del mundo

EN VIVO - Colombia vs.

Tomás Uribe y Martín Santos se enfrentaron en redes sociales por críticas a Juan Manuel Santos: “Pobre alma”

Los hijos de los expresidentes protagonizaron un intercambio de acusaciones en la red social por críticas del hijo de Álvaro Uribe al expresidente Santos

Tomás Uribe y Martín Santos

Médicos cuestionaron los posibles efectos de la circular que impone nuevos requisitos para entregar medicamentos: “Mipres ha sido una barrera”

Especialistas temen que la complejidad tecnológica incremente las trabas para quienes requieren tratamientos, con sistemas poco adaptados y tiempos de consulta al límite

Médicos cuestionaron los posibles efectos

Karen Sevillano regresó a Bogotá y ya está sufriendo con el cambio de clima de la capital del país afectando su piel

La creadora de contenido no se guardó nada y contó con sinceridad cómo la mudanza a Bogotá la obligó a reinventar toda su rutina de cuidado personal para enfrentar el clima

Karen Sevillano regresó a Bogotá

Abelardo de la Espriella envió carta a Donald Trump para que indague si hubo aportes de Nicolás Maduro a la campaña de Gustavo Petro

El abogado y hoy precandidato presidencial dirigió un mensaje a las autoridades norteamericanas para pedir claridad respecto al posible ingreso de fondos vinculados al régimen venezolano en la arena electoral colombiana

Abelardo de la Espriella envió
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Esto fue lo que se

Esto fue lo que se supo la última vez que se tuvo noticias de Iván Márquez: la caída del Maduro habría confirmado que se ocultaba en Venezuela

El efecto dominó de la captura de Nicolás Maduro: cabecillas de ELN, Farc y líderes criminales se quedan sin protección e iniciarían éxodo a Colombia

La historia del Comando Vermelho, el grupo criminal más antiguo y temido de Brasil: su cerebro financiero cayó en Colombia

La relación entre las disidencias de las Farc, el ELN y el Tren de Aragua con Nicolás Maduro y el Cartel de Los Soles: qué dice el documento de acusación formal

Arremetida de las Fuerzas Militares contra la seguridad de ‘Iván Mordisco’, van 10 disidentes neutralizados

ENTRETENIMIENTO

Karen Sevillano regresó a Bogotá

Karen Sevillano regresó a Bogotá y ya está sufriendo con el cambio de clima de la capital del país afectando su piel

Elizabeth Loaiza señaló que tienen retenida a una de sus mascotas: “No descansaré hasta encontrarte”

Yina Calderón responde con humor a quienes la acusaron de exceso en el desfile de Año Viejo en su natal Oporapa

Chiara Ferragni les muestra Colombia a sus seguidores: está de vacaciones y pasó por Medellín y Cartagena

Actriz de ‘Betty la fea’ se lanzó a la música popular y reconoció que su hija fue un apoyo fundamental

Deportes

EN VIVO - Colombia vs.

EN VIVO - Colombia vs. Marruecos: siga aquí el partido de la fecha 1 del grupo A en la Kings World Cup Nations

Mercado de fichajes - EN VIVO: altas, bajas y rumores de los equipos del fútbol colombiano hoy, 4 de enero

Millonarios confirmó su quinto refuerzo para el 2026: el chileno Rodrigo Ureña regresa al FPC

Colombia no participará en el Sudamericano Sub-17 de Voleibol por falta de plata: no hay contrato con el ministerio del Deporte

Jugador del Bayern Múnich llegó al entrenamiento con bafle y la canción de Luis Díaz a todo volumen