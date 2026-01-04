‘Pacho’ Santos aseguró que María Corina Machado es necesaria en Venezuela para garantizar una transición democrática: “Libre, moviendo ciudadanía”

El exvicepresidente aseguró que María Corina debe estar presente en Venezuela para liderar la transición - crédito Colprensa/EuropaPress

Sigue la incertidumbre en toda América Latina sobre lo que ocurrirá en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, además del pronunciamiento del presidente Donald Trump en el que aseguró que tomará control de ese país mientras se adelanta una transición democrática.

De hecho, el exvicepresidente de Colombia Francisco “Pacho” Santos habló en la mañana del domingo 4 de enero sobre la necesidad de que el país vecino cuente con la presencia de la líder opositora María Corina Machado para asegurar una transición verdadera en ese país.

“Yo creo que esa transición necesita un elemento: María Corina en Venezuela, libre, moviendo ciudadanía para que esa transición sea en la dirección correcta y con la democracia fuerte que todos queremos para Venezuela”, señaló Santos en diálogo con Cablenoticias.

Asimismo, el político aseguró que Estados Unidos tendrá bajo su control dicha transición, pese a que desde ya se conoce que las riendas del país seguirán bajo el régimen, ahora en cabeza de la presidenta interina Delcy Rodríguez.

Francisco ‘Pacho’ Santos destaca la importancia de que María Corina Machado permanezca en Venezuela para liderar el proceso de transición democrática - crédito Leonhard Foeger/Reuters

“Viene un proceso de transición difícil, pero los americanos dijeron: “No vamos a hacer lo mismo que hicimos en Libia o en Irak”, que entraron y destruyeron el Ejército y los partidos y las instituciones y quedó un vacío. Delcy sabe, además le dijeron: “nosotros gobernamos y podemos volver”, entonces lo que vamos a ver es que ella va a tener que hacer una transición para recuperar la democracia”, señaló Santos al medio nacional.

Igualmente, el exvicepresidente aseguró que, como efecto colateral de la operación militar estadounidense, esperaría la liberación de los presos políticos para que la oposición venezolana pueda ingresar nuevamente al territorio y hacer parte del cambio institucional.

“Espero que esta semana salgan todos los presos políticos, una amnistía absoluta, y en esa amnistía todo el que quiera regresar pueda hacerlo. Espero que en esta semana se reviva la libertad de prensa y la libertad de expresión. Y con esos dos espacios puede empezar un proceso en el que se llegan a unas elecciones en un año, año y medio”, señaló Pacho Santos a Cablenoticias.

Apenas un día atrás, el político planteó una dura hipótesis sobre cómo Estados Unidos llegó al exdictador venezolano con tanta facilidad, atribuyendo el ataque a una traición por parte de cercanos a Maduro.

Santos señala que la operación militar estadounidense podría facilitar la liberación de presos políticos y el retorno de opositores venezolanos - crédito AFP - Freepick

“No lo sacaron, lo entregaron, estoy absolutamente seguro de que lo entregó Delcy. Toda la información que tenemos, empieza uno a sumar y dice: ‘uy, esta fue una operación en la que lo entregan’, obviamente tienen que montar el escenario”, señaló Santos en diálogo con NTN24.

El político sostuvo que la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, habría tenido un papel determinante en la entrega de Maduro, lo que quedaría respaldado en el anuncio del expresidente de Estados Unidos Donald Trump, quien la designó como responsable del proceso de transición presidencial mientras se recupera la democracia venezolana.

Según Santos, esto supone un desafío adicional para figuras como María Corina Machado, quien deberá “ganar un lugar” en el nuevo escenario de poder, y refuerza la convicción de que el régimen chavista busca perpetuarse en el gobierno.

“Estamos viendo un momento difícil para la democracia en Venezuela. Así como el chavismo sobrevivió a la muerte de Maduro, si las cosas siguen como van… Vamos a ver un chavismo que sobrevive a la captura de Maduro”, sostuvo Santos a NTN24.

El exvicepresidente Pacho Santos sugiere una posible traición interna y vincula a Delcy Rodríguez en la entrega de Maduro a las fuerzas estadounidenses - crédito AP

En el epicentro de la escena política colombiana, el presidente Petro reiteró su postura en la red social X, abogando por una solución pacífica y autóctona a la crisis venezolana.

“Los conflictos internos entre los pueblos los resuelven los mismos pueblos en paz. Ese es el principio de la autodeterminación de los pueblos que es base del sistema de las Naciones Unidas. Invito al pueblo venezolano a encontrar los caminos del diálogo civil y su unidad. Sin soberanía no hay nación”, escribió el mandatario, insistiendo en el valor del diálogo frente a la intervención externa.