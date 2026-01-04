Colombia

OEA atendió petición de Gustavo Petro y se reunirá para hablar de la situación en Venezuela: el encuentro será transmitido

La Organización de los Estados Americanos, con sede en Washington, analizará los incidentes ocurridos tras ataques con misiles en Caracas, en una reunión transmitida en directo en la mañana del martes 6 de enero

El Consejo Permanente de la
El Consejo Permanente de la OEA convoca sesión extraordinaria para analizar la crisis reciente en Venezuela - crédito Presidencia Colombia

El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) se prepara para analizar los recientes sucesos ocurridos en Venezuela en una sesión extraordinaria programada para el martes 6 de enero de 2026 a las 10:00 a. m. (hora Colombia), según información oficial de la organización.

La reunión, que se desarrollará en el salón Simón Bolívar de la sede de la OEA en Washington, será transmitida en directo por las plataformas digitales del organismo, con interpretación disponible en español, inglés, francés y portugués.

La OEA citó a una
La OEA citó a una reunión extraordinaria el martes 6 de enero por cuenta de la situación en Venezuela - crédito OEA

Colombia, que desde este año ocupa un puesto como miembro no permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, solicitó la convocatoria del órgano para “establecer la legalidad internacional de la agresión contra Venezuela”, de acuerdo con otro mensaje del presidente Petro difundido en X.

Además, el jefe de Estado colombiano pidió que tanto la ONU como la OEA celebraran reuniones extraordinarias para tratar lo que calificó como una grave situación en el país vecino.

Frente a estos hechos, el Gobierno colombiano ha intensificado las medidas de seguridad en las sedes diplomáticas de Venezuela y Estados Unidos en Bogotá y ha activado el Puesto de Mando Unificado (PMU) en la ciudad fronteriza de Cúcuta.

Asimismo, puso en marcha el Plan Frontera, diseñado para atender las necesidades de la población migrante y reforzar la vigilancia. El Ejecutivo también alertó a la Fuerza Pública, instruyendo la activación de todas las capacidades para anticipar y neutralizar posibles intentos de ataque por parte del ELN u otros grupos armados ilegales con presencia en la zona fronteriza.

Gustavo Petro pidió a la
Gustavo Petro pidió a la OEA que se reuniera de inmediato tras los acontecimientos ocurridos en Venezuela - crédito X

En un comunicado posterior, el presidente Petro expresó que “el Gobierno de la República de Colombia observa con profunda preocupación los reportes sobre explosiones y actividad aérea inusual registrados en las últimas horas en la República Bolivariana de Venezuela, así como la consecuente escalada de tensión en la región”.

Petro destacó el compromiso de Colombia con los principios de la Carta de las Naciones Unidas, haciendo énfasis en el respeto a la soberanía y la integridad territorial de los Estados, la prohibición del uso o amenaza de la fuerza y la búsqueda de soluciones pacíficas a las controversias internacionales.

El mandatario colombiano recalcó que “el país adopta una posición orientada a la preservación de la paz regional, y hace un llamado urgente a la desescalada, exhortando a todas las partes involucradas a abstenerse de acciones que profundicen la confrontación y a privilegiar el diálogo y los canales diplomáticos”.

En ese contexto, se manifestó en contra de “cualquier acción militar unilateral que pueda agravar la situación o poner en riesgo a la población civil”.

De manera preventiva, el Gobierno de Colombia implementó medidas para “proteger a la población civil, preservar la estabilidad en la frontera colombo-venezolana y atender oportunamente eventuales necesidades humanitarias o migratorias, en coordinación con las autoridades locales y los organismos competentes”, según detalló el presidente Petro.

Mensaje del presidente Gustavo Petro
Mensaje del presidente Gustavo Petro sobre la postura del Gobierno nacional tras ataque aéreo de Estados Unidos a Caracas (Venezuela) - crédito X

Asimismo, instruyó a la Cancillería a mantener abiertos los canales diplomáticos con los gobiernos involucrados y a promover en los espacios multilaterales y regionales iniciativas destinadas a la verificación objetiva de los hechos y la preservación de la seguridad regional.

En sus declaraciones, Petro concluyó: “La República de Colombia reitera su convicción de que la paz, el respeto al derecho internacional y la protección de la vida y la dignidad humana deben prevalecer sobre cualquier forma de confrontación armada. Que Bolívar proteja al pueblo venezolano y al pueblo latinoamericano”, según quedó consignado en el comunicado oficial.

