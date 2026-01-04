Colombia

Nicolás Maduro estará recluido en una cárcel donde estuvieron cabecillas de grupos armados colombianos: quiénes son

Por el Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn (Nueva York) han pasado líderes de reconocidos carteles de narcotráfico hasta cabecillas de grupos armados ilegales que operan en el territorio colombiano

Nicolás Maduro fue trasladado a
Nicolás Maduro fue trasladado a un centro de detención en Nueva York - crédito X

El exdictador venezolano Nicolás Maduro, capturado el sábado 3 de enero de 2026 en una operación militar de alto impacto en Caracas, fue trasladado a Estados Unidos y permanecerá detenido en el Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn.

Este centro penitenciario es conocido internacionalmente por albergar a algunos de los reclusos más peligrosos y notorios a la espera de procesos judiciales federales.

Ubicado en el barrio de Sunset Park, al sur de Nueva York, el MDC fue elegido para alojar de manera temporal a Maduro hasta su primera audiencia judicial.

Entre los cerca de 1.300 internos actuales destacan figuras prominentes del narcotráfico mexicano y también ha contado con la presencia de varios líderes de grupos armados ilegales que operan en Colombia.

En este centro penitenciario estuvo
En este centro penitenciario estuvo recluido alias Otoniel, del Clan del Golfo, alias Chupeta, del Cartel del Norte del Valle - crédito Eduardo Muñoz/Reuters

Alias Otoniel

Dairo Antonio Úsuga David, conocido como alias Otoniel, considerado como uno de los máximos líderes del Clan del Golfo, hoy autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), fue extraditado a Estados Unidos en mayo de 2022.

Inicialmente, el exlíder del EGC fue llevado al MDC de Nueva York, en la que denunció, a través de su defensa, condiciones que calificaron como “inhumanas”. Informaron que el narcotraficante estuvo sometido a aislamiento total, con solo una hora diaria fuera de su celda, que debía cumplirse en una jaula exterior.

Sus abogados sostuvieron que “las luces de su celda nunca se apagaban” y que “no tenía contacto con otros reclusos ni acceso a medios de comunicación básicos”. Entre 2022 y 2023, la defensa presentó demandas de atención médica urgente al alegar que el centro le negaba tratamientos para problemas de salud previos.

Dairo Antonio Úsuga, extraditado a
Dairo Antonio Úsuga, extraditado a EE.UU., proporciona información clave sobre casos de falsos positivos - crédito Colprensa

Alias Otoniel recibió una sentencia de 45 años de prisión en agosto de 2023, dictada por la jueza Dora Irizarry, además de una multa de 216 millones de dólares en concepto de decomiso, una de las cifras más altas fijadas a un capo extraditado.

El proceso concluyó con su traslado desde el Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn hacia una prisión federal de máxima seguridad, como la ADX Florence en Colorado, donde permanecen detenidos otros líderes criminales.

El paso de alias Otoniel por el sistema judicial de Nueva York fue catalogado por las autoridades como el arresto más significativo de un jefe del narcotráfico colombiano.

Alias Chupeta fue extraditado en
Alias Chupeta fue extraditado en 2008 - crédito @lordofthemafia/X

Alias Chupeta

Otro colombiano que estuvo recluido en este centro penitenciario fue Juan Carlos Ramírez Abadía, conocido como alias Chupeta, señalado como uno de los principales líderes del Cartel del Norte del Valle, tras haber sido extraditado en a los Estados Unidos el 22 de agosto de 2008 desde Brasil.

Durante su confinamiento, la defensa de alias Chupeta solicitó que se le permitiera quedarse en un entorno urbano, específicamente para acceder a cirugías reconstructivas derivadas de los daños faciales causados por biopolímeros.

El Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn fue el centro donde se alojó a este testigo de alto perfil mientras avanzaba el juicio contra Joaquín “El Chapo” Guzmán entre 2018 y 2019.

El tribunal responsable de su proceso fue la Corte del Distrito Este de Nueva York, ubicada también en Brooklyn, donde prestó testimonio contra el narcotraficante mexicano y que fue sentenciado por el juez Brian Cogan en agosto de 2023.

Alias Chupeta fue liberado el 9 de diciembre de 2024 tras cumplir una condena reducida e integrar el programa de protección de testigos.

Nueve ciudadanos colombianos son extraditados
Nueve ciudadanos colombianos son extraditados a Estados Unidos por cargos de narcotráfico y crimen transnacional tras operación binacional - crédito Ponal

Otras extradiciones

En noviembre de 2025, la Policía Nacional de Colombia reportó la extradición de nueve colombianos a territorio estadounidense, acusados de narcotráfico e implicados en redes de crimen transnacional.

Entre los procesados destaca José Orlando Buitrago Rodríguez, alias Tito Borracho, cuya carrera criminal comenzó en 2003 con su incorporación a la organización Los Burros, dedicada a la producción y tráfico de cocaína desde el Catatumbo hacia Centroamérica, México y territorio estadounidense.

El grupo de extraditados incluye también a Jhon Jairo Pacheco Páez, alias John, jefe de una red criminal vinculada al Frente 33 de las disidencias de las Farc y responsable de coordinar envíos de cocaína utilizando lanchas rápidas tipo Go-Fast. Pacheco fue capturado en 2025 durante una operación en Ocaña, Norte de Santander.

Además, las autoridades identifican a Luis Frank Tello Candelo, alias el Negro Frank, como exintegrante de la organización Los Zetas de México y segundo en la estructura de El Loco Barrera.

José Orlando Buitrago Rodríguez, alias
José Orlando Buitrago Rodríguez, alias Tito Borracho, inició su actividad criminal en 2003, vinculado a la organización delictiva Los Burros, con presencia en Cúcuta, Norte de Santander. Se desempeñaba como encargado de la producción y tráfico de cocaína desde la región del Catatumbo hacia Centroamérica, México y Estados Unidos - crédito Policía Nacional/Díjin e Interpol

Winder José González y Jordan José Molinares Santiago también fueron entregados a estrados estadounidenses. González es señalado de formar parte de una red responsable de remitir grandes cantidades de cocaína a Estados Unidos, mientras que Molinares, según informes de inteligencia policial, facilitaba el embarque de estupefacientes desde los puertos de Barranquilla y Cartagena.

La lista se completa con Leroy Ortega, imputado por hurto agravado en establecimientos comerciales mediante el uso de violencia; Alfonso Gómez Pineda, acusado de participar en una organización con rutas delictivas desde el Golfo de Morrosquillo a Panamá, Costa Rica y Honduras; Custodio Enrique Simancas Castro, alias Mario, señalado por la DEA como integrante de una red asociada al homicidio de una fuente confidencial en Colombia tras la incautación de cocaína; y Fabián Alberto Agredo Hoyos, integrante de una estructura dedicada al tráfico internacional de cocaína por la ruta Cartagena–Centroamérica–Estados Unidos.

