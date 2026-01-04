Jaime Andrés Beltrán compartió la foto de Maduro detenido en EE. UU. y sentenció: “Así terminan los que traicionan a su pueblo”

- créditos @soyjaimeandres/X | DEA | Departamento de Justicia de los EE. UU.

Las reacciones que sigue dejando en Colombia la caída de Nicolás Maduro en un operativo militar efectuado la madrugada del sábado 3 de enero de 2026 en Caracas, Venezuela por parte de los EE. UU., hizo que alcaldes, gobernadores y ex dirigentes políticos se pronunciaran luego de que se conocieron las primeras imágenes de Maduro en suelo norteamericano.

Uno de ellos fue el exmandatario de Bucaramanga Jaime Andrés Beltrán, conocido como el “Bukele colombiano”, que se refirió a una de las fotografías que circularon en medios de comunicación alrededor de todo el planeta, que seguía en vivo la llegada del exlíder del régimen venezolano que tendrá como presidente interina a Delcy Rodríguez.

El exalcalde de la capital del departamento de Santander, y cercano la frontera con Venezuela, compartió en su cuenta de X una de las imágenes en las que se ve a Maduro posando con sus manos esposas y rodeado de varios agentes de la DEA luego de descender de la aeronave, un Boeing 757-223 propiedad del Departamento de Justicia de los EE. UU.

“Así terminan los que traicionan a su pueblo para entregarle el país al narcotráfico, al terrorismo y a la mafia”, inicia el mensaje que acompaña la imagen que dejó Beltrán en su cuenta de X la noche del sábado.

El otrora líder de la dictadura en Venezuela recorrió un total de 3.400 kilómetros desde Venezuela, donde se confirmó su detención alrededor de la 1:30 a. m., en un operativo militar en Caracas que incluyó ataques a dos bases militares La Carlota y Fuerte Tiuna.

“Así terminan los que no hacen nada mientras sus ciudadanos sufren”, añadió Beltrán, que se sumó a las voces de la derecha en Colombia que salieron a celebrar el anuncio, y más aún, después de la rueda de prensa que ofreció minutos antes del mediodía el presidente Donald Trump desde su residencia ubicada en el club Mar-a-Lago, ubicado en el estado de Florida.

Al final de su mensaje, el exalcalde de Bucaramanga dejó una advertencia de cara a las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo en el país para: “Colombia tiene una gran oportunidad en pocos meses para enterrar este tipo de modelo de gobierno que solo causan daño, dolor y sufrimiento”.

En otra publicación, y que acompañó con un video, Beltrán escribió: “¡Ha caído el dictador!"

“Venezuela y toda América Latina ha recuperado la esperanza de que en nuestras fronteras vuelva a existir la libertad. Ojo Colombia, en 2026 tenemos el futuro del país en nuestras manos. La izquierda no puede seguir llevando al país a la ruina. Estamos a tiempo”, mencionó el también líder religioso.

El ex alcalde de Bucaramanga aprovechó para dejar una advertencia de cara a las elecciones presidenciales de 2026 -crédito @soyjaimeandres/X

Las reacciones de los alcaldes en Colombia luego de las directrices de Gustavo Petro: por la caída de Nicolás Maduro

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció tras un consejo de seguridad nacional la decisión de desplegar fuerzas de seguridad y asistencia humanitaria en la frontera con Venezuela.

La medida busca responder a las consecuencias inmediatas del bombardeo registrado en territorio venezolano y a la posible llegada masiva de ciudadanos que buscan refugio en territorio colombiano.

La reacción del gobierno central se produce en medio de críticas de autoridades locales y exfuncionarios, que pidieron acciones más contundentes frente a la crisis.

Alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez sobre Venezuela - crédito captura de pantalla

De un lado, el alcalde de Medellín, Federico “Fico” Gutiérrez, utilizó su cuenta oficial en X para expresar que la administración nacional mantiene una relación cercana con las autoridades de Venezuela, acusando al gobierno de Petro de responsabilidad en la crisis democrática.

Gutiérrez declaró: “Estamos del lado del hermano pueblo venezolano, no de la dictadura que destruyó al país y se robó las elecciones”.

El mismo Jaime Andrés Beltrán en otro mensaje que compartió horas antes de subir la fotografía de Maduro desde su cuenta en la misma red social, cuestionó la respuesta del Ejecutivo.

Jaime Beltran, exalcalde de Bucaramanga sobre la respuesta de Petro ante el bombardeo a Venezuela - crédito captura de pantalla / X

Beltrán afirmó: “Casi cuatro años de gobierno y nunca vimos una respuesta así tan enérgica a la masacre diaria que viven los soldados y policías de Colombia…”.

En la capital de país, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, sostuvo que la situación marca “una nueva etapa para ese país, que debería estar orientada al retorno de la democracia”.

Las autoridades nacionales implementan medidas preventivas y articulan acciones con organismos internacionales para atender la posible llegada de nuevos desplazados y garantizar la respuesta frente a cualquier contingencia en puntos críticos - crédito captura de pantalla / X

Además, el mandatario hizo hincapié acerca de la necesidad de que el proceso transcurra de manera pacífica y en cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario (DHI).

Galán indicó también que la prioridad de la administración local es garantizar la seguridad y los derechos de la población venezolana residente en Bogotá, que según cifras oficiales con corte a diciembre de 2024, representan el 21% de la población en la capital con 591.462 migrantes.

“Estaremos atentos al desarrollo de los acontecimientos, en coordinación con todas las autoridades colombianas, para evaluar cualquier efecto que esta situación pueda tener en Colombia y, en particular, en Bogotá”, cerró Galán.

Por último, el alcalde de Cali Alejandro Eder, resumió su reacción con un mensaje en X: “Qué bella la ilusión de Venezuela Libre”.