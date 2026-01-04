Iván Duque exigió un “poder judicial independiente” para Venezuela tras la caída de Maduro: resaltó a María Corina Machado

Iván Duque, expresidente de Colombia, destacó la necesidad de un "liderazgo democrático" para reconstruir Venezuela - crédito Iván Duque/Facebook

El expresidente de Colombia Iván Duque (gobernó durante 2018-2022) se pronunció a través de su cuenta en X sobre el operativo llevado a cabo el 3 de enero de 2026 por las fuerzas especiales de Estados Unidos, que culminó con la captura de Nicolás Maduro, líder del régimen venezolano.

La operación, que sacudió al mundo entero, marcó un antes y un después en la política latinoamericana, y el exmandatario, con su estilo directo y claro, no tardó en ofrecer su perspectiva sobre este hecho.

En su mensaje, Duque destacó la importancia de un “liderazgo democrático” para la reconstrucción de Venezuela, al resaltar que es vital que el país surja de las cenizas del régimen de Maduro para restablecer un sistema basado en la libertad y el Estado de derecho.

“Venezuela se reconstruye con liderazgo democrático, Fuerzas Militares del lado correcto de la historia y apoyo firme de la comunidad internacional. Instituciones libres y Estado de derecho para volver a la democracia”, se leyó en la publicación del exmandatario.

Iván Duque reiteró que Venezuela debe superar la "tragedia" del régimen de Maduro - crédito @IvanDuque/X

Además de este breve post, Duque compartió un video en el que amplió sus comentarios en una entrevista realizada con Telemundo, en la que detalló su visión sobre el futuro de Venezuela tras la caída de Maduro. El exmandatario consideró que el momento es decisivo para el pueblo venezolano y las figuras clave de la política, como María Corina Machado y Edmundo González, que fueron identificados como los principales ganadores de las elecciones recientes en el país vecino.

En la entrevista, Duque resaltó que ahora es crucial que la oposición venezolana haga un llamado a las Fuerzas Militares del país para que se posicionen en favor de una transición pacífica hacia un gobierno democrático.

“Yo creo que en este momento, tanto Edmundo González como María Corina Machado, que fueron los ganadores ostensibles de las elecciones, tienen que hacer un llamado también a las fuerzas militares de ese país para que se ubiquen en el lado correcto de la historia”, comentó.

Iván Duque instó a María Corina Machado y Edmundo González, líderes opositores, a llamar a las Fuerzas Militares venezolanas a unirse a la lucha por la democracia - crédito Pablo Sanhueza/Reuters

Duque, conocido por su postura firme frente al régimen de Maduro, fue tajante al resaltar que Venezuela necesita urgentemente una reconstrucción desde las bases: “Tienen que hacer un llamado al pueblo venezolano para que entienda que esta es una oportunidad para reconstruirse y salir de esta tragedia que ha sido el régimen de Maduro y de Hugo Chávez”.

En su intervención, también abogó por un respaldo más significativo de la comunidad internacional, el cual no solo debe centrarse en la ayuda humanitaria, sino en una ayuda estructural que permita a Venezuela salir de la crisis política y económica en la que se encuentra.

“La comunidad internacional tiene que llegar con vehículos de financiamiento, con inversión, con provisión de ayuda humanitaria, con provisión también de apoyo en materia de planificación de seguridad para que el país se estabilice”, indicó Duque, al hacer un llamado a la cooperación global para garantizar una transición democrática exitosa.

El expresidente colombiano resaltó que, para recuperar la estabilidad económica, Venezuela debe seguir un modelo económico de mercado - crédito Adrián Escandar/Infobae Argentina

Duque no dejó de señalar la importancia de fortalecer las instituciones del país, para que Venezuela recupere su sistema democrático, debilitado durante los últimos años de poder en el régimen chavista y madurista: “Es necesario tener un poder judicial independiente, tener un poder legislativo independiente, tener organismos de control y sobre todo, tener un aparato económico que esté guiado por las leyes del mercado y no por la intervención ideológica que ha destruido tanto capital”, afirmó.

Según Duque, la intervención ideológica llevó a la ruina a la economía venezolana, sal generar una de las mayores crisis migratorias de América Latina y el Caribe: “Que ha destruido tanto capital y que ha generado una de las mayores diásporas que hayamos visto”.

El exmandatario hizo un llamado a los venezolanos para que aprovechen la oportunidad de reconstruir su país bajo los principios democráticos que alguna vez hicieron de Venezuela una nación próspera. También destacó la importancia de restablecer la confianza en las instituciones y crear un sistema económico que fomente la inversión y el crecimiento sostenible.