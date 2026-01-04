Colombia

Hombre fue capturado por haber matado a su pareja: le dijo a la Policía que ella se suicidó

Familiares cuestionaron la primera versión entregada sobre la muerte de la joven estudiante de la Universidad del Atlántico

El sujeto debe responder por
El sujeto debe responder por su responsabilidad en el caso - crédito Policía Nacional

Tras casi dos años de incertidumbre, la Fiscalía General de la Nación confirmó la captura de Álvaro Felipe Rivera, señalado por el presunto feminicidio de Valentina Cepeda en un apartamento del vecindario Villa Campestre, ubicado en Puerto Colombia (Atlántico) y que ocurrió en la noche del 9 de abril de 2024.

Este avance en la investigación se convirtió en un giro decisivo en un proceso que ha mantenido en vilo a la familia de la víctima y a la comunidad de Barranquilla por la brutalidad del ataque y la frialdad que habría tenido el criminal para negarlo y tratar de desviar la investigación asegurando que la mujer se quitó la vida.

El traslado de Rivera a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía en el centro de Barranquilla se confirmó durante la jornada del domingo 4 de enero de 2026, allí fue presentado ante un juez para responder por los cargos en su contra, según informó la Fiscalía.

El país entero rechazo el
El país entero rechazo el brutal ataque - crédito Luisa González/Colprensa

Cabe mencionar que la detención de Rivera se llevó a cabo en la ciudad de Santa Marta, en el departamento de Magdalena, como resultado de un procedimiento realizado por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) tras los resultados de las primeras investigaciones.

De acuerdo con lo confirmado por fuentes judiciales a Caracol Radio, la diligencia es fruto de más de 20 meses de una lucha permanente con muchos obstáculos, tal como expresó Deivis Cepeda, padre de la joven víctima.

En sus declaraciones al medio radial, el familiar de la ciudadana destacó especialmente la labor de tres investigadores que asumieron el caso con rigor, logrando finalmente la recolección de múltiples pruebas y testimonios clave que permitieron vincular al caso a la pareja de la joven, de 45 años.

¿Qué le pasó a Valentina Cepeda?

La joven, que tenía 22 años al momento del ataque, era reconocida por su entorno como una joven alegre, además de ser instructora de yoga y estudiante de Licenciatura en Educación Infantil en la Universidad del Atlántico.

La joven fue hallada sin signos vitales en la residencia que compartía con Rivera. Aunque las primeras pesquisas de la Policía no descartaban la hipótesis de un suicidio, apoyada en la versión inicial de su pareja, que declaró que Valentina se había quitado la vida dentro del apartamento. Esta hipótesis fue rechazada de inmediato por la familia de la víctima, que aseguraba que su hija no tendría por qué tomar esa decisión.

Las mujeres exigen mayor apoyo
Las mujeres exigen mayor apoyo por parte de las autoridades y más canales para denunciar - crédito Camila Díaz/Colprensa

A pesar de la asistencia médica recibida tras el hallazgo de la joven, los profesionales de la Clínica Portoazul Auna confirmaron el fallecimiento minutos después. Desde entonces, el caso quedó en manos del CTI, que lideró la indagación hasta obtener la orden de captura que fue ejecutada en Santa Marta.

El seguimiento de las autoridades incluyó la revisión exhaustiva de la escena, así como la valoración de testimonios y pruebas forenses, que demostraron que el cuerpo tenía señales de intervención de un tercero, por lo que las autoridades señalaron de inmediato a la pareja de Valentina.

Los familiares esperan una condena
Los familiares esperan una condena justa en contra del criminal - crédito Luisa González/Colprensa

Ahora, con Rivera bajo custodia, solo falta que las instancias judiciales esclarezcan su responsabilidad en los hechos, mientras que los seres queridos de Valentina exigen justicia en su memoria.

Este es solo uno de los casos que ha marcado a la opinión pública, teniendo en cuenta que las cifras de la cantidad de mujeres víctimas de violencia de género en el territorio nacional son alarmantes. En 2024 se presentaron más de 800 casos, mientras que en 2025 se confirmó que cada mes se registraron cerca de ocho feminicidios, lo que representa una considerable cifra que demuestra los retos asociados a la protección de las mujeres en el país.

