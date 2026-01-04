Gobernación de Santander activa Puesto de Mando Unificado preventivo ante coyuntura con Venezuela

Autoridades departamentales coordinan acciones con Fuerza Pública y entidades nacionales para anticipar posibles impactos en Santander. - crédito referencia Gobernación de Santander

La Gobernación de Santander activó un Puesto de Mando Unificado (PMU) de carácter preventivo ante la coyuntura internacional relacionada con Venezuela, con el objetivo de anticiparse a posibles impactos en materia de seguridad, migración, orden público y atención humanitaria en el territorio departamental. La medida se adopta bajo un enfoque de prudencia, responsabilidad institucional y articulación interinstitucional, siguiendo exclusivamente información oficial y verificada.

Según informó la administración departamental, el PMU se encuentra articulado con la Fuerza Pública, Migración Colombia, alcaldías municipales, organismos de control y entidades del orden departamental y nacional, lo que permite un monitoreo permanente de la situación y una capacidad de respuesta coordinada frente a cualquier eventualidad.

La Gobernación reiteró que todas las decisiones se adoptan en estricto respeto a la política exterior definida por el Gobierno Nacional, evitando la especulación, la desinformación y cualquier mensaje que pueda generar pánico en la ciudadanía.

Panorama actual en Santander: sin flujo migratorio masivo

De acuerdo con el balance entregado por las autoridades, a la fecha no se registra un flujo migratorio masivo en el departamento de Santander. No obstante, se mantienen activas las capacidades institucionales para el seguimiento del orden público y la atención humanitaria, en caso de que la coyuntura internacional genere efectos colaterales en la región.

Asimismo, se adelanta acompañamiento preventivo a manifestaciones públicas, con el propósito de garantizar el derecho constitucional a la protesta pacífica, la convivencia ciudadana y la seguridad de todos los habitantes.

Santander mantiene activas sus capacidades institucionales ante la coyuntura regional, sin reportar flujos migratorios masivos. - crédito Gobernación de Santander

Situación por municipios: seguimiento puntual

El PMU ha realizado un seguimiento detallado por municipios, especialmente en aquellos donde se han presentado o se prevén manifestaciones relacionadas con la situación en Venezuela:

Málaga: Se registró una manifestación pública a favor, con una participación aproximada de 15 personas. La actividad finalizó sin novedades ni alteraciones del orden público.

Bucaramanga: Se prevén manifestaciones tanto a favor como en contra en puntos como el Consulado de Venezuela y el Parque de los Niños, además de recorridos de grupos de moteros. Frente a este escenario, se mantiene una coordinación activa entre la Policía Metropolitana de Bucaramanga (MEBUC) y la Alcaldía.

Barrancabermeja: Se proyecta una manifestación de población migrante en el Parque de la Vida, la cual será acompañada de manera preventiva por las autoridades.

De manera complementaria, la Gobernación informó que se reforzó la vigilancia en terminales de transporte y corredores estratégicos del departamento, como medida de prevención ante eventuales movimientos atípicos de personas.

Prioridad: derechos humanos y rechazo a la estigmatización

Uno de los mensajes centrales de la administración departamental es que la prioridad es proteger la vida, la tranquilidad y los derechos de todos los santandereanos, así como brindar atención humanitaria cuando sea necesario, sin distinción alguna.

En ese sentido, la Gobernación hizo un llamado enfático a evitar cualquier forma de estigmatización contra la población migrante, recordando que la solidaridad, el respeto y la información responsable son fundamentales en contextos de tensión regional.

/ crédito @GobdeSantander/X

Contexto nacional: PMU en Cúcuta y desafíos en la frontera

A nivel nacional, el Gobierno de Colombia informó que, a través del Puesto de Mando Unificado instalado en Cúcuta, se adelanta un seguimiento permanente a la coyuntura regional derivada de los acontecimientos en Venezuela. Este PMU ha identificado desafíos migratorios, humanitarios, de seguridad, de paz y diplomáticos, especialmente en una frontera de más de 2.200 kilómetros.

Entre las medidas adoptadas se destaca la alerta amarilla para la red hospitalaria de la región fronteriza, el fortalecimiento de herramientas tecnológicas para el registro migratorio en tiempo real, y la preparación de la red institucional para garantizar el derecho fundamental a la salud sin discriminación.

En materia de seguridad, el Gobierno Nacional confirmó que más de 30.000 efectivos de la Fuerza Pública se encuentran desplegados en la frontera con Venezuela, priorizando zonas críticas como el Catatumbo, donde confluyen economías ilegales y grupos armados.

​La directora del Dapre lee el comunicado emitido por el Gobierno Nacional tras el PMU realizado este sábado en Cúcuta.​ - crédito Presidencia

Santander, preparado y en coordinación permanente

La Gobernación de Santander reiteró que el departamento está preparado, articulado y actuando con humanidad y responsabilidad institucional frente a la coyuntura internacional. El PMU preventivo permitirá mantener una comunicación constante con el Gobierno Nacional, así como ajustar las medidas de forma oportuna según la evolución de los acontecimientos.

Finalmente, las autoridades departamentales invitaron a la ciudadanía a informarse únicamente por los canales oficiales y a no difundir rumores o información no verificada, recordando que la calma, la solidaridad y la coordinación institucional son claves para enfrentar escenarios de incertidumbre regional.