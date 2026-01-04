Esta es la ubicación de los Ecopuntos dispuestos por la Uaesp que recibirán basura grande del 5 al 10 de enero

El sistema Ecopuntos y Ecorutas tiene programación por disntintos puntos de la ciudad - crédito @Uaesp / X

La proliferación de residuos voluminosos y escombros en espacios públicos de Bogotá ha generado preocupación ambiental y social, obligando a la ciudad a perfeccionar estrategias como los ecopuntos y las ecorutas.

Estas herramientas buscan frenar la disposición inadecuada de materiales como muebles rotos, restos de obras y enseres obsoletos, procurando mantener la limpieza y la seguridad en calles, parques y zonas residenciales.

La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) ha intensificado su intervención, logrando en apenas el primer semestre de 2025 la recuperación de 5.565 toneladas de residuos que habrían perjudicado tanto el entorno como la imagen urbana de la capital.

Durante la semana del 5 al 10 de enero, la ciudad dispone de 164 ecopuntos móviles distribuidos en varias localidades, según señala la programación oficial. En estos espacios temporales, los habitantes pueden dejar sin costo alguno aquellos desechos que el sistema de recolección tradicional no admite.

Entre los materiales aceptados se encuentran tejas, colchones, piezas de mobiliario, sanitarios y fragmentos provenientes de actividades de construcción o demolición.

Los ecopuntos son lugares fijos de recolección en la ciudad, las ecorutas son recolecciones itinerantes en las localidades - crédito @Uaesp / X

Los ecopuntos permanecen instalados en cada ubicación durante un máximo de 4 horas o hasta alcanzar su capacidad, con horarios que varían entre las 8:00 a. m. y las 8:00 p. m.

La Uaesp explica que esta modalidad de recolección especializada no solo contribuye a la reducción de la contaminación ambiental, sino que también promueve la armonía entre vecinos al evitar disputas relacionadas con la disposición de residuos.

Además, el uso correcto de estos servicios ayuda a prevenir sanciones administrativas por arrojar basura en áreas no autorizadas. En promedio, las jornadas mensuales de ecopuntos en Bogotá permiten gestionar cerca de 927 toneladas de residuos voluminosos, cifra que, de no ser atendida, agravaría problemas de insalubridad y limitaría el uso seguro de espacios públicos.

La cobertura de la semana incluye localidades como Usme, Mártires, Rafael Uribe Uribe, Tunjuelito, Kennedy, Barrios Unidos, Engativá y Suba. Cada sector cuenta con puntos y horarios específicos.

Este servivio también funciona llamando a la línea 110 - crédito @Uaesp / X

En el caso de Suba, los ecopuntos se ubicarán en barrios como Trinitaria y Sabana de Tibabuyes, con agendas que van desde las 7:00 a. m. hasta las 8:00 p. m., facilitando la participación de los residentes según sus necesidades y horarios.

Complementando el esquema de los ecopuntos, las ecorutas extienden la cobertura mediante recorridos programados en barrios seleccionados.

Por ejemplo, el sábado 10 de enero, Suba será recorrida por la ecoruta que visitará sectores como La Toscana, San Pedro, Villa Cindy y Bilbao, en turnos que permiten la recolección directa de materiales voluminosos en los lugares indicados por el cronograma oficial.

Estas son las rutas:

Usme - Miércoles 7 de enero - Calle 97B Sur con Carrera 14 C / Parque Monteblanco.

Mártires - Martes 6 de enero - Cl. 22d #18-48 / Parque Urbanización Santa Fe III Sector.

Rafael Uribe Uribe - Jueves 8 de enero - Transversal 24 C # 43 - 08 / Parque barrio Claret y Viernes 9 de enero - Calle 36 Sur # 14 B - 1 / Parque Granjas de San Pablo.

Kennedy - Lunes 5 de enero - Calle 45 Sur # 77 Q - 21 / Parque Jackeline. Martes 6 de enero - Carrera 81 D # 42 B Sur - 2 / Parroquia de Nuestra Señora de Loreto.

Miércoles 7 de enero - Transversal 68 J Bis con Calle 39 D Sur / Salón Comunal Nueva York. Jueves 8 de enero - Calle 55 sur # 77t / Catalina Sector II y Viernes 9 de enero - Calle 58 C Sur con Carrera 78 K / El Rubí Sector II.

Esta iniciativa busca recolectar aquellos residuos que no se pueden llevar con el servicio tradicional - crédito @Uaesp / X

La Uaesp enfatiza la importancia de llevar los residuos exclusivamente a los puntos autorizados. Para quienes se vean imposibilitados de acudir, existe la opción de solicitar un servicio especial de recolección a través de la Línea 110 mediante empresas habilitadas.

Es fundamental tener en cuenta que los ecopuntos no aceptan equipos electrónicos, los cuales requieren canales diferenciados para su manejo.

La Uaesp invita a la ciudadanía a sumarse activamente a estas jornadas, no solo para evitar sanciones económicas, sino para contribuir al cuidado de las zonas comunes y avanzar hacia una ciudad más limpia y ordenada.