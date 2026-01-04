En video: Estas son las fallas por las que Blessd canceló su concierto en Cartagena

El artista Blessd compartió un video detallando las graves fallas estructurales en el montaje de su concierto en Cartagena, lo que lo obligó a cancelar el evento por la seguridad de sus fanáticos y su equipo - crédito Blessd / Instagram

La cancelación del concierto de Blessd, El Mejor Hombre del Mundo, en la Plaza de Toros de Cartagena, programado para el sábado 3 de diciembre, sorprendió a cientos de seguidores que esperaban ver al artista en la capital de Bolívar.

La empresa de management Dimelo Jara Company confirmó que la decisión se adoptó tras detectar graves problemas de seguridad en la infraestructura del evento.

Durante una serie de inspecciones técnicas, los especialistas concluyeron que la promotora local, Comercializadora M.A.M S.A.S., no cumplió con los estándares mínimos de seguridad e infraestructura requeridos para un espectáculo de esta magnitud.

Los informes revelaron fallas críticas en la estabilidad del escenario, lo que implicaba un riesgo directo para el público y el equipo del cantante. Ante este escenario, la organización declaró que la cancelación era inevitable y que la prioridad era “la integridad de todos los involucrados”.

La organización enfatizó que ni Blessd ni su equipo tuvieron responsabilidad en la suspensión, aclarando que “las condiciones logísticas y estructurales corresponden exclusivamente al promotor local”. La devolución del dinero de las entradas deberá ser gestionada por la promotora a través de los canales oficiales de venta, según informó Dimelo Jara Company.

Stiven Mesa Londoño utiliza la imagen del vehículo antiguo para resaltar el valor de la humildad frente al éxito y los logros materiales - crédito blessd / Instagram

A través de sus historias de Instagram, Blessd mostró las condiciones del escenario y reiteró: “Por medio de este video quiero comunicarles que la situación presentada hoy se sale completamente de nuestro control. La responsabilidad recae exclusivamente en el promotor del evento” aclaró.

También recordó que este tipo de eventos la seguridad es lo primero: “Lo más importante para mí siempre será la seguridad de ustedes, de mi equipo y de todos los asistentes. Ustedes saben que yo soy de la gente, y que estaba más que emocionado y con todas las ganas de cantar hoy junto a ustedes”.

Finalmente añadió la confirmación de la reprogramación: “Actualmente, mi equipo ya se encuentra trabajando para definir una nueva fecha, la cual será comunicada oportunamente a todas las personas que adquirieron sus entradas. Hoy a las 8:00 p.m. estaremos realizando un anuncio importante”.

En el mismo video, se escucharon las explicaciones técnicas que justificaron la decisión. Un miembro del equipo apuntó: “Los soportes de todo el peso. Como se pueden dar cuenta, el tornillo está la mitad por fuera y la mitad por dentro. Si ese soporte del escalón de la gradería llega a fallar, todo esto se cae” se oye en la narración.

Blessd informó en redes que el concierto en Cartagena se reprogramó para el 6 de enero - crédito Blessd / Instagram

Y continuó mostrando las deficiencias: “Allá pueden darse cuenta de cómo está eso montado. ¿Ve? Todo esto está... con piedritas. Estructura con mucha corrosión del salitre costero. Esto me preocupa enormemente, ya que la parte trasera recibe todo el peso de la pantalla de 12 metros por 6 de alto”, dejando en claro que se montaje no aguataba el peso ni el movimiento del show.

La devolución de la boletería, según compartió la organización, será responsabilidad de Comercializadora M.A.M S.A.S., y se deberá realizar únicamente a través de los puntos oficiales donde fueron adquiridas las entradas. Esta medida busca garantizar que quienes compraron sus boletos no se vean afectados por la suspensión del evento.

Y como lo había anunciado en Instagram, pocas horas después, Blessd utilizó nuevamente sus redes sociales para informar a sus seguidores una nueva fecha para el concierto: el 6 de enero, también en la Plaza de Toros, Av. Pedro de Heredia #S/N, Villa Olímpica, Cartagena de Indias. Los boletos están disponibles en Bioteckets en la dirección. Aún hay boletería disponible en todas las localidades.

Blessd mostró en redes sociales que disfruta de Cartagena antes de la nueva fecha - crédito Blessd / Instagram

De este modo, los seguidores de Blessd en Cartagena deberán esperar unas semanas más para ver a su ídolo en un escenario que, esta vez, deberá contar con todas las garantías de seguridad exigidas para espectáculos de gran escala.