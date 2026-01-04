Creadora de contenido es criticada por quejarse de norma que regula el ingreso de animales a Monserrate: “Boba ella que no se informa”

La mujer compartió en TikTok su frustración al no poder subir a Monserrate con sus perros por normativas para proteger a los deportistas - crédito @lauravalentinaoficiall / TikTok

La reciente experiencia de @lauravalentinaoficiall, creadora de contenido en TikTok, generó debate en redes sociales tras denunciar que no le permitieron subir con sus mascotas por el sendero peatonal de Monserrate en Bogotá.

En un video publicado el 3 de enero, relató: “¿Ustedes pueden creer que vinimos a Monserrate? Obviamente, con los perritos. Allá está Tokio. Pues yo no me haría esta subida si no fuera por los perros. Y no nos dejan subir, porque los bobos de los deportistas, que se enredan con los perros, que no sé qué mierda y no nos dejaron subir con los perros. O sea, vinimos a perder el tiempo”.

La tiktoker manifestó su frustración por no encontrar información clara antes de su visita y advirtió a otros dueños de mascotas: “No vengan porque, pues si tienen perros no vengan porque van a perder su tiempo completamente. Les explico bien porque no los quiero desinformar y pues porque yo no encontré casi vídeos sobre esto” aclarando que en redes sociales no se consigue información sobre el reglamento.

Según su testimonio, solo los perros de apoyo emocional pueden acceder: “Solamente permiten si el perro es de apoyo emocional y por el teleférico, según la información que estaba ahí, solo se puede cuando no es temporada alta y ya. Entonces, ahí les aclaro un poquito más” así detalló un poco más la normas.

Y recordó que en videos de redes sociales se vean animales en el santuario, no es tan fácil: “Sí vemos vídeos de que suben perritos allá, pero pues no es así como tan fácil, lo cual es una completa estupidez. Pero bueno, ya nos fuimos, vinimos a dar otra vuelta y ya”.

La normativa oficial publicada en la página Monserrate.co indica que “todo pasajero podrá transportar máximo un (1) animal doméstico o de asistencia física o emocional, previa cancelación de las tarifas establecidas por la compañía para dicho servicio; las cuales podrán ser consultadas en la página web Monserrate.co y en las taquillas del cerro”.

El transporte de mascotas se realiza exclusivamente en el funicular, ubicando a los animales en el vagón del conductor. Sin embargo, por razones operacionales, la compañía puede decidir el traslado en teleférico.

El reglamento aclara: “Debido al alto tráfico de visitantes, no se prestará el servicio de transporte de mascotas los días domingos, temporadas navideñas, Semana Santa o en eventos especiales, previamente publicitados por la compañía, que impliquen alta aglomeración de público. De la anterior restricción quedan excluidos los animales de asistencia física o emocional”.

Para garantizar la seguridad y comodidad de los usuarios, la normativa exige que todos los animales domésticos estén acompañados por un adulto, utilicen collar y, en el caso de los felinos, sean transportados en maletines o con collares especiales.

Está prohibido dejar mascotas solas o atadas en las instalaciones, y los propietarios deben responsabilizarse por la limpieza de los desechos y el comportamiento de sus animales.

El uso del bozal es obligatorio para razas consideradas agresivas y todos los animales deben portar el carné de vacunación, el cual puede ser solicitado por el personal o las autoridades.

Únicamente los animales de asistencia física o emocional pueden viajar en cualquier época, previa certificación profesional que acredite su función. Se prohíbe el ingreso de especies indómitas, salvajes o exóticas como reptiles, roedores, aves, peces, tortugas, vacas, cabras o llamas.

La publicación de @lauravalentinaoficiall desató una ola de comentarios en redes sociales. Algunos usuarios mostraron apoyo a la restricción: “Tengo mascotas y las amo, pero estoy de acuerdo con que no suban”, mientras otros criticaron las expresiones de la creadora: “Por qué les dice bobos? qué necesidad?” y “Boba ella que no se informa antes de ir”.

También hubo mensajes que buscaron aclarar la normativa: “Esa regla existe hace muchos años por el bienestar de todos. Es importante informarse antes de visitar un lugar y, sobre todo, ser prudente al expresarse; los deportistas no merecen ser tratados así por una norma que ellos no impusieron”.

Otros recomendaron consultar fuentes oficiales antes de planear la visita: “No todo se encuentra en tik tok mi reina”.