Cayó alias Jhonsito, líder criminal de Las Acacias: habría ejecutado más de la mitad de los homicidios en Girardot, Cundinamarca

La reciente captura de Jhon Mario Andrade Campos, conocido como “Jhonsito”, representa uno de los golpes más contundentes contra el crimen organizado en Girardot y el Alto Magdalena.

El operativo, desarrollado en Dosquebradas (Risaralda), permitió detener al señalado cabecilla de la estructura criminal Las Acacias, que se ocultaba en ese municipio para evadir a las autoridades.

Recorrido criminal de Jhon Mario Andrade Campos en Girardot

Entre los aspectos destacados del caso se encuentra la trayectoria criminal de aproximadamente 10 años de Andrade Campos, de los cuales cinco habría ejercido como máximo líder de una organización ilegal compuesta por cerca de 87 integrantes y con presencia en al menos 14 barrios de Girardot, así como en zonas de Tocaima, Ricaurte y con injerencia en Flandes (Tolima).

Las autoridades le atribuyen responsabilidad en al menos 27 homicidios cometidos durante 2025, cifra que representa cerca del 55% de las muertes violentas registradas en Girardot ese año.

La mayoría de estos crímenes estarían relacionados con la confrontación violenta por el control del microtráfico frente a otras estructuras delictivas como Punta del Palo y Valle del Sol.

La detención de Andrade Campos se logró mediante un operativo conjunto entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación con el apoyo de autoridades risaraldenses.

De acuerdo con el coronel Mauricio Arley Herrera, comandante de Policía de Cundinamarca, el procedimiento se llevó a cabo en una zona residencial de Dosquebradas, donde el capturado intentaba evadir el cerco policial. Durante la diligencia, fueron incautadas 162 dosis de marihuana y se recolectó material probatorio relevante para la investigación.

El coronel Herrera detalló que la captura se materializó por orden del director general de la Policía Nacional, general William Oswaldo Rincón Zambrano, que en el Consejo de Seguridad Extraordinario realizado el 28 de diciembre en Girardot exigió el despliegue total de las capacidades institucionales para enfrentar la estructura criminal.

Además, indicó que existe una recompensa de hasta $100 millones por cada uno de los cabecillas de estas organizaciones y que la Policía mantiene la búsqueda de alias Traqueto, líder de Punta del Palo, y de alias Chiringa, de Valle del Sol.

Durante el Consejo de Seguridad Extraordinario, las autoridades municipales y departamentales definieron acciones para desarticular la estructura de Las Acacias.

Por su parte, el alcalde de Girardot, Salomón Said, agradeció públicamente a la Policía, la Fiscalía, los jueces y la Gobernación de Cundinamarca por el trabajo articulado que permitió la detención.

“Este es el reflejo de un trabajo mancomunado que se ha realizado en nuestro municipio. Desde la administración municipal, siempre vamos a estar disponibles para brindarles el apoyo necesario. Esperemos que estas capturas nos sigan garantizando la tranquilidad en el municipio de Girardot”, afirmó Said durante una intervención ante medios de comunicación.

Las investigaciones señalan que Andrade Campos figuraba como prófugo de la justicia desde el 16 de mayo de 2021, cuando se fugó del Centro de Traslado por Protección de Soacha, donde cumplía condena por homicidio, concierto para delinquir y porte ilegal de armas de fuego.

Las autoridades lo vinculan, además, con la presunta instrumentalización de niños, niñas y adolescentes en actividades como sicariato y expendio de estupefacientes, liderando una estructura sicarial mixta integrada tanto por adultos como por menores de edad.

La captura de “Jhonsito” desestabiliza la línea de mando de Las Acacias, afecta directamente sus rentas criminales —estimadas en sumas millonarias mensuales— y frena los planes de expansión en el Alto Magdalena cundinamarqués.

Actualmente, el detenido permanece bajo medida preventiva en un establecimiento carcelario y penitenciario de Pereira (Risaralda), tras ser presentado ante un juez en audiencias concentradas del municipio de Dosquebradas. Las autoridades reiteraron su compromiso de continuar trabajando de forma articulada para garantizar la seguridad y la tranquilidad de la ciudadanía en Cundinamarca.