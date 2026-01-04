Bus de Medellín al aeropuerto José María Córdova actualizó su tarifa y ahora cuesta 3.000 pesos más

Así se actualiza la tarifa del bus hacia el aeropuerto de Medellín, ahora cuesta $20.000 - crédito @zippytour13 / Instagram

La nueva tarifa del servicio de bus entre Medellín y el Aeropuerto José María Córdova ha generado un intenso debate público desde que el Grupo Empresarial COMBUSES anunció el incremento a $20.000 por trayecto a partir de los primeros días de enero, según se informó en la página web de la compañía.

Este ajuste representa un alza de aproximadamente 17,65% respecto al costo anterior, que era de $17.000 hasta el 31 de diciembre. A pesar de la magnitud del aumento, la empresa resaltó que el porcentaje está por debajo del 23,7% de incremento que experimentó el salario mínimo en Colombia este año.

En medio del anuncio, las redes sociales se convirtieron en el escenario principal de polémica y cuestionamientos. Usuarios de plataformas como Instagram compartieron videos donde se evidenció la confusión inicial en los puntos de venta.

Un funcionario de la empresa colocó primero un aviso con el valor de $19.000 en el paradero de buses, pero en cuestión de minutos fue reemplazado por otro que establecía la tarifa definitiva de $20.000. Esta escena, replicada ampliamente, alimentó la discusión sobre la claridad y justificación de la medida.

El precio se había fijado en 19.000 pesos y minutos después fue incrementado - crédito composición fotográfica

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. Muchas personas asociaron el incremento con el reciente ajuste al salario mínimo y criticaron lo que consideran una falta de competencia en la ruta entre la ciudad y el aeropuerto.

Entre los comentarios destacados sobresalieron frases como: “Le subieron el 15% cuando el IPC ni siquiera llega al 5%. Ilegal, a denunciar!!!” otros agregaron: “Por qué si la gasolina no ha subido? Eso es un abuso, entonces toca buscar otra empresa transportadora que no abuse de la gente” y “Qué esperaban, después que el Gobierno del “Cambio” subiera el salario mínimo 23% y doblará el precio de la gasolina”.

Por su parte, COMBUSES explicó en su comunicación oficial que la actualización de la tarifa responde a incrementos en los costos de gasolina, peajes y otros factores que presentan variaciones anualmente.

La empresa subrayó que estos elementos hacen necesaria una revisión periódica de los precios para garantizar la sostenibilidad del servicio. En palabras de la compañía, la revisión tarifaria busca “ajustarse a los cambios en los costos operativos y mantener la calidad del servicio para los usuarios”.

Los buses tienen tres puntos de partida desde Medellín: Hotel Nutibara, centro comercial San Diego y en la estación Exposiciones del Metro - crédito @AeropuertoMDE / X

Entre las novedades mencionadas por la empresa, destaca la ampliación de medios de pago disponibles para los viajeros. En las terminales de San Diego, Nutibara y la estación Exposiciones, los pasajeros pueden abonar el pasaje en efectivo, mediante Tarjeta Cívica, con código QR de la App Cívica, tarjeta débito, crédito o por transferencia QR.

En la Estación Exposiciones, el pago está limitado a efectivo, Tarjeta Cívica y código QR, debido a restricciones logísticas. Para quienes acceden al servicio desde el aeropuerto, los métodos permitidos incluyen efectivo, Tarjeta Cívica, código QR y tarjetas bancarias, pero para utilizar tarjetas, los viajeros deben acudir a las salidas nacionales 2 y 3, donde operan los Gestores de Servicio de COMBUSES.

El trayecto del bus ofrece tres puntos de salida en Medellín: el Hotel Nutibara, las inmediaciones del centro comercial San Diego y la estación Exposiciones del Metro. El valor del pasaje, en comparación internacional, equivale a € 4,57 o USD 5,36 por trayecto, lo que permite a los usuarios dimensionar el costo en diferentes monedas.

Otra innovación anunciada para este año es la posibilidad de adquirir pasajes de ida y vuelta anticipadamente a través de la plataforma web de COMBUSES. La empresa aclaró que no es necesario reservar asiento ni cupo, ya que el servicio opera de forma ininterrumpida durante las 24 horas, los 7 días de la semana.

La actualización tarifaria evidenció las diferencias de percepción entre la empresa y los usuarios, especialmente sobre el impacto del ajuste y la dinámica de competencia en el corredor que conecta Medellín con el aeropuerto.

La discusión en redes sociales se profundizó, haciendo énfasis en la relación entre las empresas de transporte y las medidas económicas implementadas por el gobierno colombiano, y subrayando la percepción ciudadana de desconexión entre el alza y la realidad económica del país.