Colombia

Secretaria Adjunta de la OEA detalló el proceso de ingreso de Colombia al Consejo de Seguridad de la ONU: “No debería aspirar”

La adhesión del país se produjo según la rotación acordada en el grupo Grulac, tras una candidatura presentada desde 2012 y sin competencia directa en la asignación regional en esta ocasión

La ceremonia de instalación de
La ceremonia de instalación de la bandera en Nueva York oficializa el inicio de la participación de Colombia y otros cuatro países en el Consejo de Seguridad de la ONU - crédito Europa Press

Colombia asumió en la mañana del viernes 2 de enero de 2026 su rol como uno de los nuevos miembros no permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) durante la tradicional ceremonia de instalación de la bandera que se realizó en Nueva York (EE. UU.).

El acto simbólico, que marca la bienvenida oficial a las naciones que integran este órgano, dio inicio al periodo 2026-2027 para Baréin, Colombia, la República Democrática del Congo, Letonia y Liberia.

El ingreso de Colombia responde a la rotación establecida dentro del grupo regional y se produce tras más de una década desde su último periodo como miembro no permanente.

La representación inédita estuvo encabezada
La representación inédita estuvo encabezada por la embajadora Leonor Zalabata Torres y un mensaje enfocado en el diálogo y la inclusión - crédito Cancillería

El largo camino de Colombia para ser incluida entre los miembros no permanentes en Consejo de la ONU

Sobre el proceso que llevó a Colombia a este escenario, la secretaria General Adjunta de la Organización de Estados Americanos (OEA), Laura Gil, explicó que la candidatura del país al Consejo de Seguridad de la ONU fue presentada en 2012, inmediatamente después de finalizar su anterior periodo en ese organismo, a cargo entonces de María Emma Mejía como representante permanente ante las Naciones Unidas.

Gil señaló que, dentro del grupo regional Grupo de América Latina y el Caribe (Grulac), las elecciones para el Consejo de Seguridad suelen no ser competidas y responden a turnos previamente acordados.

Según sus declaraciones, “las candidaturas rara vez son disputadas y las inscripciones tienden a respetarse. Es decir, los países en Grulac se van anotando según interés. Esta elección de Colombia no fue competida en Grulac. Por lo tanto, su candidatura estaba asegurada porque se necesitan dos países por grupo regional para conformar el Consejo de Seguridad”.

La candidatura de Colombia para
La candidatura de Colombia para el Consejo de Seguridad se presentó en 2012, cumpliendo el proceso habitual de rotación en el grupo regional Grulac - crédito @LauraGiggls/X

Gil precisó que no es habitual que una inscripción abarque el mandato de dos gobiernos diferentes y añadió que, según la explicación de Mejía, este fue el primer periodo disponible para el país. También recordó que Colombia, en promedio, accede a este órgano una vez cada diez años.

Gil citó la reflexión del excanciller uruguayo Enrique Iglesias, que sostenía que un país pequeño no debería aspirar a ser miembro del Consejo de Seguridad por las posibles dificultades que ello puede acarrear, aunque para otros, ocupar estos dos años representa una oportunidad para dejar huella en el multilateralismo.

Murillo atribuyó el regreso de Colombia al Consejo de Seguridad a su gestión diplomática

Y es que el excanciller Murillo afirmó que la reincorporación de Colombia al Consejo de Seguridad no fue producto de la casualidad, sino del trabajo diplomático realizado durante su gestión, en el que se enfocó en fortalecer las relaciones multilaterales y recuperar el liderazgo del país en escenarios globales.

Luis Gilberto Murillo señaló que
Luis Gilberto Murillo señaló que La participación de Colombia en el Consejo de Seguridad de la ONU fortalece su presencia diplomática en uno de los escenarios más influyentes del sistema multilateral - crédito @LuisGMurillo/X

Según declaraciones del exjefe de la diplomacia y hoy precandidato presidencial, su administración priorizó el diálogo con distintos Estados miembros y organismos internacionales para posicionar a Colombia como un actor confiable en temas de paz, seguridad internacional y cooperación, lo que permitió obtener el respaldo necesario para que el país regresara al Consejo de Seguridad.

Murillo destacó que pertenecer a este organismo otorga a Colombia voz y voto en decisiones clave de alcance global y abre la posibilidad de visibilizar las prioridades nacionales ante la comunidad internacional, especialmente en asuntos relacionados con la construcción de paz y la estabilidad regional.

Finalmente, el aspirante presidencial señaló que el regreso al Consejo de Seguridad representa una oportunidad estratégica para que Colombia participe activamente en la toma de decisiones internacionales y fortalezca su presencia diplomática en uno de los escenarios más relevantes de las Naciones Unidas.

Ser miembro no permanente del
Ser miembro no permanente del Consejo de Seguridad ofrece a Colombia la oportunidad de destacar sus prioridades nacionales y fortalecer la cooperación internacional, señaló excanciller - crédito @LuisGMurillo/X

“Que Colombia llegue hoy al Consejo de Seguridad de la ONU no es casualidad: fue una gestión que lideré desde la Cancillería con una visión clara de país. En un mundo atravesado por crisis climática, migración y seguridad, el multilateralismo no es un lujo, es una herramienta para proteger a la gente. Tener voz y voto allí significa más cooperación, más respaldo a la paz y más capacidad de incidir para que las decisiones globales se traduzcan en resultados concretos para Colombia y la región”, indicó puntualmente su publicación, vía X.

