Colombia

Resultados Lotería de Medellín 2 de enero: números ganadores del último sorteo

Lotería de Medellín realiza un sorteo a la semana, todos los viernes, en los que se puede ganar varios miles de millones de pesos

El billete de la Lotería
El billete de la Lotería de Medellín tiene un costo de 21 mil pesos (Infobae/Jovani Pérez)

La Lotería de Medellín dio a conocer los resultados ganadores de su más reciente sorteo realizado este viernes 2 de enero de 2026.

Este popular juego entrega un premio mayor de $16.000 millones y más de 50 secos millonarios. Averigüe si fue uno de los ganadores de hoy.

Resultados de la Lotería de Medellín

Fecha del sorteo: viernes 2 de enero de 2026.

Sorteo: 4816.

Premio mayor: 2541.

A qué hora se juega la Lotería de Medellín

Esta lotería realiza un sorteo a la semana, todos los viernes a las 23:00 horas, donde tienes la oportunidad de ganar varios miles de millones de pesos.

Lista de premios

La Lotería de Medellín ofrece a sus apostadores la oportunidad de ganar uno de los 50 premios principales, que son los siguientes:

Un premio mayor de 16.000 millones de pesos.

Dos secos de 1.000 millones de pesos.

Dos secos de 700 millones pesos.

Dos secos de 500 millones pesos.

Seis secos de 100 millones pesos.

Siete secos de 50 millones pesos.

10 secos de 20 millones pesos.

15 secos de 10 millones pesos.

A lo anterior hay que sumarle premios que la Lotería de Medellín que entrega por diferentes aproximaciones.

¿Cómo cobrar un premio de la lotería?

Para reclamar el premio debe dirigirse a la Lotería de Medellín con el billete ganador y su identificación.

Si el premio es menor a 20 millones de pesos, se puede reclamar en cualquier agencia distribuidora de Colombia. El premio se entregará en una cuenta bancaria registrada por el ganador.

No está de más decir que los ganadores tienen un año desde la fecha del sorteo, para reclamar su premio.

¿Cómo ganar en la Lotería de Medellín?

Para poder jugar a la Lotería de Medellín requiere de hasta 21 mil pesos, el precio del boleto completo que te da la posibilidad de ganar miles de millones de pesos.

Existen varias opciones para comprar la fracción o el boleto entero. Tienes la posibilidad de conseguirlo con tu lotero de confianza o en cualquiera de los distribuidores autorizados. También lo puedeadquirir en línea, en las páginas oficiales de Lottired y LotiColombia.

Posteriormente, tiene que elegir su número de la suerte conformada con cuatro cifras y su respectiva serie de tres dígitos.

Una vez comprado el boleto o la fracción con la jugada ganadora, se debe de esperar la publicación de los resultados la noche del siguiente viernes y revisar si se obtuvieron algunos de los premios.

El 11 de agosto de 1922 se jugó por primera vez, en Antioquia, la Lotería de Beneficencia y Asistencia Pública, creada con el objetivo de captar recursos para el mantenimiento de las vías y mejorar las comunicaciones terrestres. Actualmente, las ganancias de la Lotería de Medellín son destinadas al sector salud.

