Reacciones de alcaldes colombianos al bombardeo a Venezuela: “Buenos días”

El reciente despliegue humanitario refleja inquietud nacional y expone diferencias con autoridades regionales que piden respuestas más firmes ante el fenómeno

La decisión fue comunicada tras
La decisión fue comunicada tras una reunión del consejo de seguridad nacional y busca responder al posible aumento de personas provenientes del país vecino con el apoyo de fuerzas estatales y servicios sociales - crédito Marco Bello / Reuters

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció en la madrugada del sábado 3 de enero del 2026 la conclusión de un consejo de seguridad nacional convocado para evaluar la situación en la frontera con Venezuela.

A través de su cuenta oficial de X, el mandatario informó que las fuerzas de seguridad se desplegarán en los pasos fronterizos, acompañadas por servicios de asistencia humanitaria, con el propósito de actuar frente a una posible llegada masiva de migrantes venezolanos.

El alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez, expresó una postura crítica ante el gobierno nacional mediante declaraciones en X. Gutiérrez escribió: “estamos del lado del hermano pueblo venezolano, no de la dictadura que destruyó al país y se robó las elecciones”. También acusó al gobierno de Petro de mantener una relación cercana con las autoridades de Venezuela y lo responsabilizó por la crisis democrática.

Gutiérrez subrayó el impacto de la migración en Medellín, al indicar que “hoy la población migrante venezolana representa más del 10% de la población de Medellín” y que “son más de 250 mil venezolanos que han llegado acá huyendo de la dictadura”. El alcalde remarcó la importancia de defender la democracia en Colombia y advirtió sobre el riesgo de perderla.

Alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez
Alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez sobre Venezuela - crédito captura de pantalla

A las críticas se sumó Jaime Andrés Beltrán, exalcalde de Bucaramanga, quien cuestionó la reacción del Ejecutivo. En X, Beltrán comparó la actuación actual del gobierno con su respuesta frente a otros episodios de violencia: “Casi cuatro años de gobierno y nunca vimos una respuesta así tan enérgica a la masacre diaria que viven los soldados y policías de Colombia…”.

La tensión en la frontera y el incremento en la migración han evidenciado diferencias entre autoridades nacionales y líderes regionales. Mientras el gobierno central enfatiza la atención humanitaria y la seguridad, mandatarios locales reclaman mayor firmeza y coherencia en las políticas de protección.

En Medellín, la llegada de más de 250 mil venezolanos ha transformado el entorno social y económico de la ciudad. Para muchos, cruzar la frontera continúa siendo una apuesta por recuperar la estabilidad y reunirse con sus familias en condiciones dignas.

Jaime Beltran, exalcalde de Bucaramanga
Jaime Beltran, exalcalde de Bucaramanga sobre la respuesta de Petro ante el bombardeo a Venezuela - crédito captura de pantalla / X

La confirmación de los recientes hechos en Venezuela ha llevado a Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, a señalar que “hoy se abre una nueva etapa para ese país, que debería estar orientada al retorno de la democracia”.

El mandatario subrayó que este proceso debe desarrollarse de manera pacífica y con respeto a la población civil y las normas internacionales: “Ese proceso debe ser pacífico y con pleno respeto por la población civil y el derecho internacional”.

La presencia de cientos de miles de ciudadanos venezolanos en la capital colombiana motivó a Galán a insistir en que “nuestra responsabilidad es garantizar su seguridad, sus derechos y la convivencia en la ciudad”.

Durante su declaración, el alcalde enfatizó que la protección de quienes residen tanto en su país de origen como en el extranjero constituye una prioridad en este contexto.

Las autoridades nacionales implementan medidas
Las autoridades nacionales implementan medidas preventivas y articulan acciones con organismos internacionales para atender la posible llegada de nuevos desplazados y garantizar la respuesta frente a cualquier contingencia en puntos críticos - crédito captura de pantalla / X

En cuanto a las medidas adoptadas ante la coyuntura, el titular de la Alcaldía de Bogotá señaló el despliegue de un dispositivo especial de seguridad en torno a las sedes diplomáticas de Estados Unidos y Venezuela. Sobre este punto, destacó: “Estaremos atentos al desarrollo de los acontecimientos, en coordinación con todas las autoridades colombianas, para evaluar cualquier efecto que esta situación pueda tener en Colombia y, en particular, en Bogotá”.

