Los precandidatos a la Presidencia en Colombia chocan tras la caída de Maduro y la ofensiva de EE. UU.: “Qué la libertad regrese a Venezuela”

El desenlace político en Venezuela provocó respuestas opuestas entre los principales aspirantes a la Presidencia en Colombia - crédito Reuters

La reciente intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y la caída del dictador Nicolás Maduro han desatado un intenso debate entre líderes y candidatos presidenciales colombianos, quienes expresaron posturas divergentes sobre las implicaciones políticas, humanitarias y de seguridad en la región.

Roy Barreras, senador y precandidato presidencial, fue categórico en su advertencia sobre los riesgos de la ofensiva: “Un ataque militar de esta naturaleza en Venezuela destruye bases militares de ese régimen pero también destruye el derecho internacional y pone en alto riesgo la estabilidad de la región en el único continente que no tenía guerras internacionales en su territorio”, afirmó.

Ahora seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Barreras subrayó que estas acciones podrían generar una nueva ola de refugiados hacia Colombia y llamó a los gobiernos latinoamericanos y a organismos multilaterales como la ONU, la OEA y la Unión Europea a actuar para prevenir una escalada bélica.

Por el contrario, Abelardo De La Espriella, abogado y aspirante a la Presidencia, celebró la operación como un hecho que confirma su predicción de hace ocho años.

Roy Barreras advirtió que la intervención militar en Venezuela pone en riesgo la estabilidad regional y el respeto al derecho internacional, y alertó sobre una posible nueva ola migratoria hacia Colombia - crédito red social X

En sus redes sociales, De La Espriella aseguró que la intervención estadounidense representa “el único camino efectivo para liberar a Venezuela” y reiteró su apoyo al expresidente Donald Trump y a líderes como María Corina Machado.

Además, destacó que el ejemplo venezolano anticipa cambios similares en Colombia y llamó a los denominados Defensores de la Patria a buscar el triunfo electoral para enfrentar lo que define como petrismo y narcoterrorismo.

Juan Carlos Pinzón, también precandidato, calificó los hechos como un punto de quiebre histórico. Reconoció el papel de Estados Unidos en la operación y sostuvo que el régimen de Maduro ha generado “muerte, terror e inseguridad” en Venezuela, además de financiar actividades criminales en Colombia.

Pinzón aseguró que la situación ofrece a los colombianos la oportunidad de “recuperar nuestro país” en menos de seis meses, apelando a la democracia y sin recurrir a la violencia.

Vicky Dávila celebró la caída de Nicolás Maduro y afirmó que la operación permitirá el retorno de la democracia en Venezuela, enviando un mensaje político directo al escenario colombiano - crédito red social X

En un tono diametralmente opuesto, Iván Cepeda Castro expresó su rechazo absoluto a la intervención. El senador sostuvo que la operación constituye “una grave y abierta agresión militar contra una nación soberana, una amenaza directa contra la paz regional y los principios fundamentales del derecho público internacional”.

Cepeda respaldó el llamado del presidente Gustavo Petro para convocar de urgencia al Consejo de Seguridad de la ONU y manifestó su preocupación por una posible escalada hacia un conflicto armado transnacional.

Entre las voces que celebraron la caída de Maduro se encuentra Vicky Dávila, quien describió la acción como un golpe al llamado “Jefe del Cartel de los Soles”.

Abelardo De La Espriella respaldó la intervención de Estados Unidos en Venezuela y sostuvo que la salida militar era la única vía para poner fin al régimen de Nicolás Maduro - crédito red social X

Para Dávila, la intervención permitirá el regreso de la democracia y la libertad en Venezuela, y advirtió que en Colombia no triunfarán quienes intenten imponer medidas similares.

Paloma Valencia, precandidata presidencial, adoptó un enfoque intermedio: sostuvo que la acción no constituye una agresión contra Venezuela como país, sino un ataque dirigido a “un tirano que había usurpado el poder y se había aliado con los narcos de la región”.

Valencia defendió la legitimidad de la autodeterminación y criticó las elecciones que, según ella, Maduro manipuló para mantener el control político.

Juan Daniel Oviedo, exdirector del Dane y precandidato presidencial, también se pronunció sobre los hechos y expresó su respaldo a la salida del régimen chavista.

“Nunca con las dictaduras, siempre con la democracia y con la gente”, escribió en sus redes sociales. Oviedo envió un mensaje de apoyo al pueblo venezolano y llamó a que el proceso que se abre tras la caída de Maduro esté guiado por la libertad, el orden institucional y el respeto democrático.

Mauricio Lizcano, exministro y precandidato presidencial, reconoció la complejidad del momento regional y pidió prudencia frente a los acontecimientos en Venezuela. Lizcano afirmó que la eventual captura de Nicolás Maduro y la caída del régimen representan “una buena noticia para Venezuela y el mundo”, aunque recalcó que “nunca una intervención militar extranjera será el camino”.

En su pronunciamiento, sostuvo que el chavismo destruyó la democracia y sometió al pueblo venezolano a años de sufrimiento y separación familiar. Asimismo, llamó a manejar cualquier acción militar con responsabilidad para proteger a la población civil y pidió que Colombia active mecanismos humanitarios ante una posible ola migratoria.

“Colombia debe ser parte de la solución regional, no del problema”, señaló, al tiempo que anunció que su equipo de campaña estará disponible en la frontera para apoyar a los compatriotas ante una eventual crisis humanitaria y económica.