La captura de Maduro y las similitudes con la caída del dictador Noriega, al que Carlos Lehder expuso ante Estados Unidos

36 años después, Estados Unidos volvió a capturar a un dictador latinoamericano - crédito Montaje Infobae (EFE/@POTUS/X)

En la madrugada del 3 de enero, en Venezuela, se registró la captura del dictador Nicolás Maduro tras un ataque por parte de autoridades de Estados Unidos, que han provocado diferentes reacciones en el mundo.

Además de los calificativos a favor y en contra del operativo militar, a nivel global ha llamado la atención que, precisamente, un 3 de enero, pero de 1990, se había registrado una intervención similar en Panamá para capturar al dictador Manuel Antonio Noriega.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

En esa ocasión, en medio del ataque, el panameño decidió entregarse y de manera inmediata fue extraditado a Estados Unidos, en donde afrontó un juicio por varios crímenes, la mayoría por sus nexos con narcotraficantes de la época, la mayoría de Colombia.

En el caso de Nicolás Maduro, también será juzgado por su vínculo con estructuras criminales ligadas al envío de narcóticos a Estados Unidos, que hace parte de las similitudes entre la caída de dos dictaduras con una diferencia de 36 años.

Los capos terminaron exponiendo a los dictadores

El 3 de enero de 1990 se registró la captura del dictador panameño Manuel Antonio Noriega - crédito EFE

En 1990, cuando se registró la captura de Noriega, fue clave la participación de Carlos Lehder, colombo-alemán que fundó el cartel de Medellín junto con otros capos, entre ellos Pablo Escobar.

Tras convertirse en el primer narcotraficante en ser extraditado a Estados Unidos, en 1987, Lehder fue condenado a dos cadenas perpetuas y todo parecía indicar que pasaría el resto de su vida en una celda; sin embargo, ese fue el motivo por el que el oriundo de Armenia decidió aceptar colaborar con las autoridades y revelas los secretos que tenía sobre Noriega.

En sus declaraciones, Lehder confirmó que los capos colombianos tenían negocios con Manuel Antonio Noriega, dictador de Panamá durante los 80, y que este convirtió al país centroamericano en una base clandestina por la que se sacaba la droga del Caribe

Gracias a la información entregada por Lehder, el dictador panameño fue capturado en 1989, condenado a 30 años de prisión en 1992 y estuvo en varias prisiones de Estados Unidos, Francia y su país natal, en donde falleció en 2017.

Lehder expuso al dictador panameño para no morir en prisión - crédito Colprensa

Más de 30 años después, Lehder recuperó su libertad y volvió a Colombia tras pasar un tiempo prolongado en Alemania, en su regreso habló para El Colombiano y confirmó que fue la persona que entregó a Noriega.

“Testificar contra Noriega fue mi boleto para recobrar la libertad”, reconoció el oriundo de Armenia, que aseguró que pidió permiso al líder del cartel de Medellín, Pablo Escobar, para actuar en nombre propio y proteger acuerdos internos; sin embargo, familiares del antioqueño desmintieron esta versión.

Todos estos aspectos fueron recordados cuando comenzaron a ejecutarse las operaciones encubiertas en Venezuela, que fueron comandadas por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), puesto que se afirmó que se trataba de la misma estrategia que utilizó Estados Unidos antes de la caída de Noriega.

Además de presencia militar, la caída de Maduro también incluyó el testimonio de un capo, que en este caso fue Ovidio Guzmán, hijo del “Chapo” Guzmán, que en agosto de 2025 declaró ante un tribunal del país norteamericano.

El hijo de 'El Chapo' Guzmán habría testificado en contra de Nicolás Maduro - crédito Ilustrativa Infobae

Aunque no se ha conocido el testimonio específico que protagonizó el “chapito”, luego de que terminó la declaración, diferentes medios en Estados Unidos filtraron que el nombre de Nicolás Maduro fue uno de los más importantes que mencionó el criminal mexicano.

Desde ese momento, Donald Trump reafirmó su postura sobre la importancia del dictador venezolano en el tráfico de drogas en la región, asegurando que Maduro es el cabecilla del cartel de los Soles, siendo el motivo principal por el que se registró la operación militar que terminó con la captura del sudamericano en el inicio del 2026.