Donald Trump envía claro y contundente mensaje a Gustavo Petro: “Tiene que cuidar su trasero”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, responde a un periodista sobre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y reitera sus acusaciones sobre la producción de cocaína - crédito redes sociales

Durante la rueda de prensa llevada a cabo en Estados Unidos, en al que Donald Trump explicó y reveló detalles del ataque a Venezuela y captura a Nicolás Maduro en la madrugada del 3 de enero del 2026.

“Tiene fábricas de cocaína, tiene fábricas dónde hace cocaína, y sí, creo que voy a seguir con mi primera declaración. Está haciendo cocaína y la está enviando a Estados Unidos. Se tiene que cuidar su trasero (mejor traducido como culo)”, afirmó Trump

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Cabe mencionar que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, reaccionó el 10 de diciembre de 2025 a las advertencias de Donald Trump, mandatario de Estados Unidos, quien lo señaló como posible objetivo político tras un bombardeo en Caracas.

El presidente estadounidense Donald Trump afirmó que Gustavo Petro tiene fábricas de cocaína - crédito Jonathan Ernst / TPX Image of the day

“No tengo nada que esconderme como otros. Ni asesinatos, ni fosas comunes, ni 6.402 jóvenes asesinados en el gobierno que usted defiende, ni 3.000 presos políticos presos jóvenes”, afirmó Petro en respuesta directa a las declaraciones del expresidente estadounidense.

El presidente colombiano recordó que desde hace más de diez años ha investigado y expuesto en debates públicos la relación entre políticos con poder y narcotraficantes armados, reivindicando su labor en favor de la democracia, la equidad y la paz en el país.

La cuenta oficial del Departamento de Estado de EE.UU. en español también compartió el video en el que Trump advirtió a Gustavo Petro - crédito captura de pantalla / X

Durante la madrugada del 3 de enero del 2026, Petro alertó sobre el ataque con misiles en la capital venezolana y convocó la atención internacional para que la OEA y la ONU se reunieran de manera urgente.

Detalló que participó en el Consejo de Seguridad desde las 3:00 a. m. y coordinó la respuesta nacional, incluyendo el despliegue de la Fuerza Pública en la frontera y la activación de la asistencia estatal frente a una posible entrada masiva de refugiados venezolanos.

La declaración de Gustavo Petro insistió en no tener vínculos con actividades ilícitas, remarcó antiguos esfuerzos de investigación y rechazó la legitimitad de las recientes sanciones provenientes del extranjero - crédito captura de pantalla / X

Destacó que la embajada de Colombia en Venezuela permanecía disponible para atender a ciudadanos y que el país buscaba convocar al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

El operativo militar de Estados Unidos culmina con la detención de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores

El despliegue militar incluyó bombardeos a las bases La Carlota y Fuerte Tiuna, mientras helicópteros Chinook y explosiones estremecieron la capital venezolana. Videos y testimonios de residentes evidenciaron apagones, columnas de humo y confusión generalizada en diversos sectores.

El operativo comenzó alrededor de las 02:00 (hora local), según indicaron relatos en redes sociales y medios locales.

Trump anunció que su país se hará cargo de Venezuela hasta garantizar una transición política. “Vamos a estar a cargo del país hasta que haya una transición importante, hasta que esté a salvo y seguro”, afirmó.

Indicó además que Estados Unidos contempla todas las opciones militares, advirtiendo a los líderes venezolanos: “Lo que le pasó a Maduro les puede pasar a ellos”.

La acción incluyó bombardeos, apagones y la captura de los altos funcionarios venezolanos, quienes deberán enfrentar procesos judiciales en Nueva York tras las acusaciones de narcotráfico presentadas por autoridades estadounidenses - crédito Redes Sociales / X

El mandatario insistió en que “Venezuela será libre definitivamente” y agradeció a los generales por, a su juicio, haber liderado un “ataque por la justicia”.

Durante la operación, Maduro y su esposa fueron localizados en una fortaleza militar de Caracas en medio de apagones. Trump relató: “Las luces de Caracas se apagaron en gran medida debido a cierta experiencia que tenemos”, y detalló que la captura demoró 47 segundos.

El presidente subrayó que no se registraron pérdidas ni de personal militar ni de equipos estadounidenses. Pete Hegseth, secretario de Defensa, valoró la precisión y valentía del operativo, asegurando que ninguna otra nación ha realizado una acción de tal magnitud.

Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, recalcó que Maduro había ignorado reiteradas oportunidades de abandonar el poder y advirtió: “Si Trump dice que es serio sobre algo, hay que hacerle caso porque de verdad habla en serio”.

El arresto del mandatario venezolano bajo cargos de narcotráfico redefine las relaciones internacionales en la región y anuncia una etapa de profundas transformaciones políticas y estratégicas para América Latina - crédito Redes Sociales / X

Consultado sobre el futuro liderazgo en Venezuela, Trump señaló que ningún miembro del régimen podrá asumir el poder y declaró: “Más vale que nadie toque a ningún estadounidense”.

Sobre María Corina Machado, indicó que, a pesar de considerarla esencial para el futuro del país, actualmente “no cuenta con apoyo ni respeto dentro de su país”.

Respecto a la reacción internacional, Trump dirigió un mensaje al gobierno de Vladimir Putin y anticipó que mantendrán relaciones comerciales de petróleo: “Venezuela va a ser un país real”, prometió.