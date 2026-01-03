Ataque de Estados Unidos a Venezuela: así reaccionaron las celebridades en Colombia a la captura de Nicolás Maduro

Tras conocerse la captura y salida de Nicolás Maduro a Venezuela, las celebridades en Colombia reaccionaron al hecho en sus redes sociales - crédito @marbelle/Instagram, Cuartoscuro.com, Mariana Nedelcu/Reuters y Europa Press

La captura de Nicolás Maduro en Venezuela por parte del ejército de Estados Unidos el sábado 3 de enero de 2026 mantiene en vilo al mundo entero. Luego de un ataque coordinado a distintas bases militares que inutilizaron las defensas del ejército venezolano, el presidente estadounidense Donald Trump confirmó que el dictador y su esposa fueron detenidos y trasladados a suelo norteamericano para ser procesados por supuestos nexos con el narcotráfico.

El hecho generó reacciones inmediatas en Colombia por parte de todos los sectores sociales y políticos que fueron desde la decisión inmediata del presidente Gustavo Petro de movilizar tropas a la frontera con el vecino país hasta el apoyo de los sectores de oposición al operativo adelantado por las tropas estadoundienses.

De igual modo, las celebridades colombianas expresaron su sorpresa ante el operativo y su desenlace, ya fuese que estuviesen a favor o en contra de la postura asumida por Trump.

Sin duda, una de las que más se mostró a favor de esa movida fue Marbelle. La cantante, reconocida por expresar su oposición tanto a Petro como al régimen de Maduro, se pronunció en su cuenta de X escribiendo: “Día 3 del 2026. Huele a Libertad. Ahora recuperemos a Colombia”.

Por su parte, la creadora de contenido Yina Calderón publicó una historia en Instagram con la imagen de la transmisión televisiva en la que se observa a Maduro escoltado por militares estadounidenses —misma que se confirmó horas después que era falsa—, acompañada del texto: “Felicidades Venezuela” y la bandera nacional, resaltando el sentimiento de celebración de los venezolanos.

En otra reacción, la actriz Johanna Fadul manifestó: “La justicia de Dios siempre llega. Me siento profundamente feliz por ustedes hermanos venezolanos, siento en mi corazón su libertad”, junto a la bandera de Venezuela.

Por su parte, la actriz Natasha Klauss sumó su voz escribiendo en su Instagram: “Mis oraciones, mente y corazón en Venezuela. Dios cuide nuestro país”, y acompañó el mensaje con gestos de plegaria, reiterando la preocupación y el deseo de paz para el pueblo venezolano tras la detención de Maduro.

El presentador Hernán Orjuela también celebró la noticia con una publicación en la que reposteó el mensaje de Trump anunciando la captura del exdictador: “Cayó el dictador Maduro. Viva Venezuela libre”, escribió.

La modelo y presentadora Sara Uribe compartió una secuencia de historias en Instagram relacionadas con el tema. En la primera, mostró la supuesta imagen de la captura de Maduro que se comprobó luego que era falsa, acompañada por la bandera de Venezuela. Más tarde expresó: “Amanecí tan linda y tan feliz por Venezuela”, y luego publicó un fragmento de video en el que Maduro aparece diciendo “Venga por mí” a Trump.

Ese video también sirvió para que reaccionara el exfutbolista Faustino Asprilla, quien junto a su amigo Caremonja publicó un video en el que reaccionaban con risas al desafío de Maduro.

El exfutbolista junto a Caremonja publicaron una singular reacción al operativo que terminó con la deposición del dictador de Venezuela - crédito @caremonjaja/X

Por otra parte, el cantante Sebastián Yatra compartió una imagen de la cobertura noticiosa de la captura de Maduro en la madrugada, seguida de un fragmento de una conversación virtual de la cantante venezolana Nina Minguez (reconocida por su colaboración en el Tiny Desk de Ca7riel y Paco Amoroso) en la que hablaba de la posibilidad de reencontrarse con su familia, pues la artista no reside en Venezuela debido al régimen. Yatra compartió el fragmento acompañado del mensaje: “Ahora sí, pronto se reencontrarán”.

No obstante, también se produjeron posturas orientadas a cuestionar el ataque de Estados Unidos a Venezuela. Entre ellas estuvo la actriz Bibiana Navas, quien compartió el fragmento en el que Trump dejó ver que el operativo estuvo centrado en asegurar las reservas de petróleo en suelo venezolano, cuando afirmó que “Vamos a recuperar el petróleo que debimos recuperar hace mucho tiempo” en rueda de prensa.

“Hasta que devuelvan a USA todo el petróleo, de frente lo dice. Él quiere todos los minerales de Latinoamérica”, destacó la intérprete sobre la postura del mandatario norteamericano.