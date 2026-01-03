Así reaccionó la derecha colombiana a la caída de Nicolás Maduro en Venezuela: “Lloratón petrista”

Donald Trump compartió la foto de Nicolas Maduro detenido minutos antes de las declaraciones oficiales en las que señaló los detalles del operativo que permitió la caída del dictador venezolano - crédito Cristian Bayona/Colprensa

La caída del dictador Nicolás Maduro en Venezuela la madrugada del sábado 3 de enero de 2025 sigue dando de qué hablar en todo el continente americano.

Luego de la alerta emitida por el presidente colombiano Gustavo Petro a través de su cuenta de X, se presentó un aluvión de reacciones en el país por cuenta del rechazo que el jefe de Estado señaló en parte de las siete publicaciones que hizo pasadas las 2:00 a. m., hora en que se reportó la ofensiva militar ordenada por su homólogo de EE. UU. Donald Trump.

El anuncio de la captura de Maduro y su esposa Cilia Flores fue confirmada por parte de la fiscal general Pamela Bondi, que confirmó además la imputación de cargos al dictador “acusado de conspiración para narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos contra Estados Unidos”.

Esta noticia provocó que la derecha colombiana, opositora al Gobierno Petro, saliera a celebrar los detalles que se han conocido luego del operativo en Caracas y los ataques a dos bases militares.

Trump compartió la foto de Maduro a través d ela red social Truth, y fue replicada por la Casa Blanca en su perfil de X - crédito @realDonaldTrump/Truth

El Centro Democrático salió a celebrar la caída de Maduro, luego del anuncio del Gobierno Trump

Además del extenso mensaje que compartió el expresidente Álvaro Uribe Vélez, líder del Centro Democrático (CD), y que calificó la acción de Estados Unidos como un acto de “legítima defensa”, desde la cuenta de X del mismo partido político se dejó su posición oficial frente a lo ocurrido en Caracas y dos bases militares.

El Centro Democrático aseguró en su misiva que “la reciente operación liderada por Estados Unidos contra el régimen de Nicolás Maduro constituye un mensaje inequívoco en defensa de la democracia y las libertades fundamentales”.

“Bajo la dictadura, Venezuela ha sufrido el desmantelamiento de sus instituciones, la usurpación del poder y un éxodo masivo de millones de ciudadanos. Peor aún, el territorio venezolano se ha convertido en un santuario para estructuras criminales y el narcotráfico, desde donde se han coordinado ataques directos contra la seguridad de Colombia, incluyendo el magnicidio de Miguel Uribe”, agregó el comunicado.

Al final el mensaje concluyó: “La defensa de la vida y el Estado de Derecho exige firmeza: Colombia debe alinearse con las naciones que combaten la tiranía y protegen la democracia y la estabilidad regional”.

Comunicado por parte del Centro Democrático - crédito @CeDemocratico/X

También se recordó cuando Miguel Uribe Turbay pedía la libertad de Venezuela

A su vez, uno de los precandidatos presidenciales del CD y que al final selló su salida de la colectividad, Miguel Uribe Londoño (padre del senador Miguel Uribe Turbay víctima de magnicidio), señaló que la captura de Maduro “marca un antes y un después para la región”.

El padre del congresista víctima de un sicariato en Bogotá en medio de un acto de campaña aseguró (también desde su perfil de X) que esto “no se trata de revancha ni de intervención caprichosa, sino de justicia frente a años de autoritarismo, represión, fraude y violaciones sistemáticas de derechos humanos”.

El dirigente político precisó que “millones de venezolanos fueron obligados a huir, mientras el régimen se sostenía en la represión y la criminalidad”.

“Hoy el mensaje es claro: ningún poder es eterno y ningún dictador está por encima de la ley”, mencionó Uribe Londoño, y agregó que “América Latina debe entender que la democracia se defiende con decisiones, no con silencios”.

En un segundo mensaje, Uribe Londoño recordó una frase que repetía su hijo en vida: “Mientras en Venezuela no haya libertad, en Colombia no habrá seguridad”.

“¡Bienvenida la libertad en Venezuela! A los colombianos les vamos a dar seguridad”, cerró el padre de Uribe Turbay.

Los hijos del expresidente Álvaro Uribe Vélez, Tomás y Jerónimo Uribe Moreno, se sumaron a las reacciones junto al padre de Miguel Uribe Turbay, Miguel Uribe Londoño - créditos @jeronimoauribem/X | @tomasuribeEco/X

Los hijos del expresidente Uribe se sumaron a las reacciones

Por un lado, Jerónimo Uribe cuestionó al expresidente Juan Manuel Santos por decir que “la estabilidad regional solo es sostenible cuando se respeta el derecho internacional, la soberanía de los Estados y las soluciones multilaterales”.

Frente a la publicación de Santos en X, Uribe lo calificó como “ruin”, y se despachó: “El nuevo mejor amigo de Chávez. Por posar de pacifista y prudente le sigue haciendo daño a Venezuela”.

Además, y luego de que el exmandatario afirmó que “el futuro de Venezuela debe construirse con elecciones libres”, Uribe le contestó que “elecciones ya hubo, legitimidad democrática ya hay”.

“A estas alturas, pedirla, desconociendo la gesta de María Corina y de millones, es una cachetada soterrada a la causa de Venezuela Libre”, cerró el hijo del expresidente Uribe.

Mientras que Tomás Uribe escribió: “¡Que viva Trump y que vivan los Estados Unidos de América!

en la segunda parte de su comentario sentenció: “Faltan Cepeda, Petro y Santos, los socios colombianos de Maduro, los responsables del auge en producción de cocaína”.

El concejal por Bogotá celebró la noticia y cuestionó la indignación por parte de la izquierda colombiana - crédito @Danielbricen/X

Daniel Briceño se mostró indignado por la rapidez con la que Petro salió a pronunciarse

En varios mensajes que compartió el concejal por Bogotá Daniel Briceño (CD), se evidencia la indignación por parte del cabildante debido a las reacciones por parte de Petro frente a lo ocurrido en Venezuela, casi que de inmediato.

“Lloraron por el narco (Jesús) Santrich, nombraron gestores de paz a los peores asesinos de Colombia, subieron a las tarimas a los peores delincuentes y ahora lloran por el narcotraficante y dictador Nicolás Maduro. El gobierno Petro trabaja para los delincuentes, no para los colombianos”, destacó Briceño.

En otros dos mensajes el concejal señaló el primera instancia: “Nunca el gobierno Petro se había movilizado militarmente tan rápido para defender a los ciudadanos del Clan del Golfo, del ELN y de las FARC como lo ha hecho esta madrugada para salir a llorar por el dictador y narcotraficante Nicolás Maduro. No disimulan“.

Mientras que en un video que compartió en X, Briceño agregó: “¿Dónde estuvo la política internacional o dónde estuvo el presidente Gustavo Petro y sus ministros y sus cancilleres denunciando a nivel internacional las más de ocho millones de víctimas que dejó el señor Nicolás Maduro y su régimen dictatorial?”

En otro de sus mensajes Briceño arremetió contra Hollman Morris, director de RTVC, luego de que su emisión matutina infomativa el canal oficial de gobierno aseguró que todo era falso.

“Pero ¿Cómo así? Si hace unas horas Hollman Morris y RTVC dijeron que era falso que habían capturado a Nicolás Maduro y ellos nunca mienten”, señaló Briceño, luego de que se conoció la foto que compartió el presidente Trump de Maduro con las esposas y con sus ojos cubiertos.

El representante a la Cámara aseguró que con este anuncio se fortalecerá la derecha colombiana y volverá al poder - crédito @MiguelPoloP/X

Miguel Polo Polo y Lina María Garrido

Mientras que la representante a la Cámara por el departamento de Arauca Lina María Garrido (Cambio Radical) dejó dos publicaciones cuestionando a la izquierda colombiana y su indignación sobre lo ocurrido.

“Ya veo a todos esos mamertos saliendo en manada a defender a #Maduro, a hablar de “soberanía”, de “guerrerismo”, de “imperialismo”, de “derechos humanos” y de toda esa verborrea barata que siempre usan para justificar criminales", inicia uno de los comentarios de Garrido en X.

Seguido a esto, la congresista mencionó que aquellos que defienden a Maduro son los “mismos que jamás condenaron el robo descarado de las elecciones en #Venezuela, ni el asesinato y secuestro de líderes de la oposición, ni el hambre y el sufrimiento de millones de venezolanos, ni la alianza criminal de Maduro con los grupos armados de #Colombia que hoy siembran muerte y dolor en el Catatumbo, en Arauca y en todo el país”.

Mientras que en otro de las diez publicaciones que realizó aseguró que la izquierda en Colombia “tiembla” por que a Maduro “lo capturaron vivo y va a contar TODO”.

Garrido fue una de las que más arremetió en contra la izquierda colombiana - crédito @linamariagarri1/X

A su vez, el representante Miguel Polo Polo compartió un video acompañado de la frase: “¿Cómo te quedó el ojo @petrogustavo? El próximo eres tú!”

“Acaba de caer Nicolás Maduro, tu compinche, tu cómplice y capturado por el gobierno de los Estados Unidos, por Trump, como lo que es, como un narcodictador, como un tirano, porque todas las tiranías tienen que caer”, resaltó el congresista en la grabación.

En el tramo final del video Polo Polo aseveró: “Hoy Latinoamérica y el mundo celebran. Empezamos el año con toda y en el 2026 la derecha vuelve al poder en Colombia y vamos a lograr las mayorías en el Congreso de la República”.

En cambio, el concejal por Bogotá por el CD Papo Amín dejó en su perfil de X este mensaje: “Lloratón petrista el día de hoy. Les han capturado su faro moral y de democracia que tenían. Empieza el temor de que toda la información que tenga Maduro sobre @petrogustavo empiece a salir a la luz. Se vienen días muy interesantes”.

El cabildante por Bogotá apoyó a Donald Trump - crédito @papoaminCD/X

Ex fiscal Francisco Barbosa calificó a Iván Cepeda como el “heredero” de Petro, tras caída de Nicolás Maduro

Mientras que el ex fiscal en tres mensajes que compartió desde su cuenta de X señaló al precandidato presidencial y senador Iván Cepeda (Pacto Histórico) como el elegido para suceder a Gustavo Petro.

“Frase del heredero de Petro”, inicia una de las publicaciones de Barbosa, en la que recordó un mensaje que a través de la misma red social compartió Cepeda el 9 de marzo de 2013: “Nicolás Maduro es digno sucesor de Hugo Chávez y trabajará también por la Paz en Colombia”.

En otro de sus mensajes el ex fiscal y precandidato presidencial dijo que “Estados Unidos no estaba jugando”.

“Su seguridad interna estaba siendo puesta en riesgo por el mafioso de Maduro y su régimen. Por eso este es un gran día para la libertad y la democracia en Latinoamérica”, argumentó Barbosa.

Barbosa señaló a Cepeda como el sucesor de Petro - crédito @FBarbosaDelgado/X

El exfiscal señaló que este suceso “es un hito para la justicia de la región”, y al final de este mensaje señaló al presidente Petro.

“Para su socio Gustavo Petro, incluido en una lista de narcotraficantes, sin visa y sancionado por la OFAC es una muy mala noticia. Lo advertí siempre como fiscal general de Colombia, uno no negocia con mafiosos ni se alía con ellos. Este año 2026 también Colombia recuperará su libertad como hoy lo hizo Venezuela”, cerró Barbosa.