Colombia

Procuraduría ordenó alcalde ad hoc en Pereira tras aceptar impedimentos de Mauricio Salazar por intervenir en la campaña electoral de su esposa

La investigación disciplinaria pretende determinar si el mandatario municipal incurrió en comportamiento indebido y si este hecho se ajusta a una falta disciplinaria

Guardar
Procuraduría ordenó alcalde ad hoc
Procuraduría ordenó alcalde ad hoc en Pereira tras aceptar impedimentos de Mauricio Salazar por intervenir en la campaña electoral de su esposa - crédito Mauricio Salazar/Facebook

El 2 de enero de 2026, la Procuraduría General de la Nación solicitó al Ministerio del Interior la designación de un alcalde ad hoc para Pereira. La decisión busca evitar conflictos de interés y asegurar la imparcialidad en la administración municipal durante el proceso electoral legislativo de 2026, luego de que el alcalde Mauricio Salazar Peláez reconociera un impedimento para intervenir en asuntos electorales debido a la postulación de su esposa al Senado.

El Ministerio Público informó que se mantiene abierta la investigación disciplinaria contra Salazar por presunta participación indebida en política, proceso que fue iniciado en diciembre de 2025. La pesquisa pretende determinar si hubo un comportamiento indebido por parte del mandatario municipal y si este hecho se ajusta a una falta disciplinaria, además de establecer si actuó amparado en alguna causa legal que excluya responsabilidad.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

La investigación disciplinaria pretende determinar
La investigación disciplinaria pretende determinar si el mandatario municipal incurrió en comportamiento indebido y si este hecho se ajusta a una falta disciplinaria - crédito redes sociales

La Procuraduría Regional de Juzgamiento de Risaralda formalizó la restricción que impide a Salazar involucrarse en cualquier asunto, deliberación o decisión del Comité de Seguimiento Electoral del municipio. Tampoco podrá intervenir en trámites administrativos relacionados, directa o indirectamente, con el proceso electoral al Congreso para el periodo 2026-2030. Esta medida implica que el Ministerio del Interior asumirá la designación de un funcionario temporal que se encargue de los temas electorales.

“La Procuraduría Regional de Juzgamiento de Risaralda confirmó que el burgomaestre no podrá participar, deliberar o decidir sobre asuntos que sean sometidos a consideración del Comité de Seguimiento Electoral del municipio”, según comunicado.

Y agregó: “Salazar Peláez tampoco está habilitado para intervenir en ninguno de los trámites administrativos que guarden relación directa o indirecta con las elecciones al Congreso 2026 - 2030”.

El alcalde de Pereira afirmó
El alcalde de Pereira afirmó no haber incumplido la ley para favorecer a su esposa - crédito Mauricio Salazar/Facebook

El pronunciamiento del órgano de control ocurrió tras conocerse denuncias sobre un presunto constreñimiento a contratistas de la Alcaldía para apoyar la candidatura senatorial de la esposa de Salazar. De acuerdo con información recopilada en diciembre de 2025, varios contratistas de la administración habrían sido llamados a encuentros para recolectar listas de posibles votantes y participar de manera activa en actividades proselitistas.

Entre las denuncias se incluye la circulación de material de campaña y planillas, que, según congresistas de Risaralda, podrían constituir prueba de un posible uso de la estructura administrativa municipal con fines electorales; estos señalamientos fueron trasladados a los organismos de control pertinentes. Frente a los reclamos, la Alcaldía de Pereira mantuvo su posición de que no existen elementos internos que comprometan a sus funcionarios ni presión alguna sobre los contratistas para fines políticos.

Con la restricción oficial y la investigación disciplinaria en curso, el nombramiento de un alcalde ad hoc por parte del Ministerio del Interior se plantea como una figura preventiva mientras avanza la revisión exhaustiva de los hechos que involucran al actual burgomaestre.

La denuncia contra el alcalde de Pereira

La congresista Carolina Giraldo Botero reveló presiones políticas dentro de la administración pública de Pereira, enfocando el debate nacional en el presunto uso de estructuras oficiales para favorecer la precampaña al Senado de María Irma Noreña, esposa del alcalde Mauricio Salazar.

La representante a la Cámara
La representante a la Cámara por Risaralda fue la que denunció las presuntas prácticas irregulares del Alcalde de Pereira - crédito @CaroGiraBo/X

Según Giraldo, los hechos podrían configurar delitos relacionados con el constreñimiento al elector y la utilización indebida del poder público, dado que funcionarios y contratistas de la Alcaldía habrían sido impulsados a participar activamente en actos proselitistas y a recolectar datos de posibles votantes, exponiendo así el alcance de la presunta instrumentalización de la planta pública con fines electorales.

Entre los puntos expuestos, destacó el señalamiento de que la precandidata organizaría encuentros en los que exige a los asistentes reclutar más participantes y cumplir cuotas de referidos. Esta práctica, sustentada en varios testimonios, subraya la presión a la que se verían sometidos especialmente los contratistas, que relataron experiencias donde se les pedía explícitamente asistir a reuniones obligatorias, portar chalecos con el logo de la Alcaldía de Pereira mientras distribuían volantes de la campaña de Noreña y del propio alcalde, e incluso entregar listas con información personal detallada de decenas de ciudadanos.

Uno de los contratistas, bajo condición de anonimato, relató a la congresista: “Hace dos semanas me citaron a una supuesta reunión obligatoria. (…) Cuando llegué, había personas pasando lista verificando quiénes sí habían ido. Después entré al auditorio y allá estaba María Irma y nos dijo que necesitaba que todos estuviéramos con ella en su campaña”. Tras este primer encuentro, se les solicitó recolectar información de posibles votantes: “Nos dijo que teníamos cada uno que entregar listas con el teléfono, cédula y dirección de 60 personas. Nos pasaron las listas y volantes de María Irma y de Franyela”.

Temas Relacionados

Alcalde de PereiraCorrupciónMauricio SalazarEsposa Mauricio SalazarProcuraduríaMinisterio del InteriorAlcalde ad hoc en PereiraColombia-Noticias

Más Noticias

Las series más populares de Netflix en Colombia para engancharse este día

Las series han tenido un mayor boom debido a que las plataformas de streaming han permitido que estas historias lleguen a usuarios de diversos países con sólo un clic

Las series más populares de

Gustavo Petro anunció programa nacional para que los taxis pasen a ser eléctricos: incluye incentivo económico

El mandatario espera que 54.000 vehículos se actualicen y reduzcan el impacto ambiental, replicando el plan que intentó poner en marcha en la Alcaldía de Bogotá

Gustavo Petro anunció programa nacional

Petro protagonizó rifirrafe con exministro del gobierno Duque por tasa de mortalidad infantil por desnutrición: “Cómo les puede caber en la cabeza”

El presidente tuvo una discusión en redes sociales con Fernando Ruiz, que lideró la cartera de salud entre 2018 y 2022

Petro protagonizó rifirrafe con exministro

EN VIVO Mercado de fichajes Liga BetPlay 2026: altas y bajas de los equipos para el 2 de enero

Comenzando el nuevo año en el fútbol colombiano, varios clubes en el país continúan con sus movimientos en el periodo de transferencias para el primer semestre

EN VIVO Mercado de fichajes

Andrés Parra reveló cómo el personaje de Pablo Escobar fue clave para su cambio físico: “Quede con el gusto”

El actor fue el invitado del último capítulo de 2025 de ‘Por la ventana’, uno de los pódcast más escuchados del país

Andrés Parra reveló cómo el
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cúpula militar reforzó operaciones en

Cúpula militar reforzó operaciones en Cúcuta y anunció primeras medidas contra ataques en el Catatumbo

Suspenden fiesta de Año Nuevo en Briceño, Antioquia, por violencia de grupos armados ilegales: también hay ley seca

La ONU expresó su preocupación por ataques armados y confinamiento en municipios de Catatumbo

Ministerio de Defensa reportó avances en la ofensiva contra grupos criminales en 2025: este es el balance

Delegación de Paz del Gobierno advierte riesgo de escalada armada en Catatumbo: propone activar Comisión Humanitaria

ENTRETENIMIENTO

Las series más populares de

Las series más populares de Netflix en Colombia para engancharse este día

Andrés Parra reveló cómo el personaje de Pablo Escobar fue clave para su cambio físico: “Quede con el gusto”

Las series de Prime Video Colombia que roban la atención HOY

Estas son las mejores películas de Netflix para ver hoy en Colombia

Juan Palau fue confirmado como nuevo participante de ‘La casa de los famosos Colombia’

Deportes

EN VIVO Mercado de fichajes

EN VIVO Mercado de fichajes Liga BetPlay 2026: altas y bajas de los equipos para el 2 de enero

De la cancha al micrófono: de Maradona a Lucho Díaz, los futbolistas que incursionaron en la música

Junior encontró al remplazo de José Enamorado, es figura de uno de los clubes grandes del país

Luis Díaz es de lejos el futbolista colombiano más valioso del mundo: casi duplica la cotización del segundo

Al ritmo del ‘Ras Tas Tas’, la FIFA recordó el Mundial Brasil 2014 en el que Colombia fue la revelación con James Rodríguez