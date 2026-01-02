Nuevo accidente de tránsito en Antioquia: se volcó un bus con 40 pasajeros a bordo

Accidente de bus intermunicipal en Antioquia dejó varios heridos - crédito redes sociales/X

El volcamiento de un bus con 40 pasajeros en la vía que conecta Sabanalarga y Medellín generó el viernes 2 de enero de 2025, una emergencia que movilizó a las autoridades en el municipio de Olaya, en Antioquia. El incidente, que no dejó víctimas fatales, motivó el traslado de tres personas al hospital de Santa Fe de Antioquia para una valoración médica exhaustiva.

El siniestro se produjo mientras los ocupantes del automotor regresaban de las celebraciones de inicio de año. El bus de servicio público terminó recostado sobre la berma tras un fuerte impacto que, de acuerdo con testigos, pudo haber tenido consecuencias mucho más graves.

Los propios pasajeros describieron la experiencia como “un milagro”, dada la magnitud del suceso y el estado en que quedó el vehículo.

Según el reporte del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia, son casi dos decenas de heridos.

“Consejo Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres de Olaya nos reporta accidente por volcamiento de bus en la vía Olaya - Sucre, sector de La Uvera, que cubría la ruta Sabanalarga - Medellín. La emergencia es atendida por bomberos del municipio de Olaya. Hasta el momento se reportan 18 personas con lesiones leves que están siendo trasladadas a centros de salud de Sopetrán, Santa Fe de Antioquia y Olaya. Desde el Dagran atentos para articular acciones. Circular con precaución por la zona, debido al derramamiento de ACPM sobre la vía”.

Las causas del siniestro aún no han sido establecidas. Las autoridades locales investigan si el incidente se debió a una posible falla técnica o a condiciones adversas en la carretera.

El personal de tránsito municipal de Olaya se encargó de coordinar tanto la atención de los heridos como la seguridad de la zona afectada, además de organizar el retiro del bus volcado para restablecer la circulación hacia la capital del departamento.

Comunicado empresa de transporte

El cierre total de la vía Dabeiba - Mutatá este 2 de enero ha dejado sin conexión terrestre a los pasajeros y conductores que transitaban entre Medellín y la región de Urabá.

Según un comunicado oficial de Transportes Gómez Hernández S.A., la empresa explicó que la medida responde a las condiciones de inseguridad causadas por “derrumbe registrados en este corredor vial”.

Ante la imposibilidad de garantizar el paso seguro, la compañía anunció que “no será posible realizar el despacho de los viajes programados hacia la región de Urabá durante la jornada de hoy”, informó Transportes Gómez Hernández S.A. al emitir la alerta este martes.

El mensaje recalca que “debido a esta situación, que afecta directamente la movilidad y las condiciones de seguridad para el tránsito de los vehículos”, la suspensión de servicios es obligatoria.

La operadora reiteró su postura de vigilancia constante: "Transportes Gómez Hernández S.A. permanece atento a la evolución de la situación y a los comunicados emitidos por las autoridades competentes, con el fin de reanudar el servicio una vez se habilite la vía y existan condiciones seguras de circulación“, señalaron los voceros de la empresa en el comunicado recogido.

La compañía exhortó a los pasajeros a mantenerse informados a través de los canales oficiales y ofreció líneas de atención prioritaria.

Además, Transportes Gómez Hernández S.A. expresó su gratitud con los usuarios afectados y ratificó que “agradecemos la comprensión de nuestros usuarios frente a esta situación y reiteramos nuestro compromiso de mantenerlos informados oportunamente a través de nuestros canales oficiales”.

Tres contratistas de EPM resultaron heridos

El accidente que involucró a un bus de trabajadores contratistas de Empresas Públicas de Medellín (EPM) en el sector El Bombillo, ubicado en el kilómetro 7+700 de la vía hacia la Central Hidroituango en el norte de Antioquia, llevó al cierre total del corredor vial y dejó un saldo de doce personas lesionadas, de acuerdo con el informe oficial de las autoridades.

Según los datos entregados por el Cuerpo de Bomberos de Ituango, el incidente ocurrió cuando el vehículo, que transportaba a empleados de la firma Servinci al finalizar su jornada en las obras del corregimiento El Aro, sufrió una presunta falla en el sistema de frenos durante su trayecto de regreso.

El comandante de los bomberos de Ituango, Jairo Calle, detalló al medio que “seis de los pacientes presentaron heridas de consideración y otros tres sufrieron lesiones leves, siendo todos ellos trasladados a centros médicos en Ituango para recibir atención”.

Asimismo, Calle confirmó que tres personas con heridas graves fueron remitidas al municipio de Yarumal, en atención a la complejidad de sus lesiones y la necesidad de cuidados especializados.

De acuerdo con la versión preliminar que manejan los equipos de emergencia y el personal de la central hidroeléctrica, el conductor del bus, al identificar el desperfecto en los frenos, optó por realizar una maniobra de volcamiento controlado a fin de impedir que el vehículo cayera al embalse adyacente a la carretera. “El bus terminó volcado, pero se evitó una situación potencialmente más grave”, añadieron las fuentes consultadas.

La respuesta de los equipos de socorro se desplegó de manera inmediata, con la participación tanto del Cuerpo de Bomberos de Ituango como de personal de emergencias del complejo hidroeléctrico, quienes atendieron a los lesionados y a asegurar el área para prevenir riesgos adicionales.

El siniestro, que tuvo lugar en una zona crítica para la movilidad de trabajadores y carga hacia la central, generó la restricción total del paso vehicular mientras se realizaban las labores de rescate y remoción del bus siniestrado.

Las autoridades continúan evaluando las causas técnicas del accidente, con énfasis en la posible falla mecánica señalada en los primeros reportes. Según las versiones recabadas en el sitio, el bus transportaba a cerca de diez trabajadores en el momento del incidente, todos ellos empleados de un contratista que presta servicios para EPM en la región.