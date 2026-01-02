Colombia

Murió el hijo de Jeihhco, rapero y promotor del grafitour, que fomentó la transformación de la Comuna 13 en Medellín: esto se sabe

Juan David Castaño Vargas falleció en la madrugada del viernes 2 de enero de 2026 en un accidente de tránsito mientras viajaba como pasajero en una motocicleta

Guardar
Murió hijo de Jeihhco, rapero
Murió hijo de Jeihhco, rapero y promotor del grafitour, que fomentó la transformación de la comuna 13 en Medellín - crédito @Jeihhco/Minciencias/Instagram

Juan David Castaño Vargas, secretario de la Corporación Cultural Casa Kolacho, falleció en la madrugada del viernes 2 de enero de 2026 en Medellín, Antioquia, tras un accidente de tránsito ocurrido mientras viajaba como pasajero en una motocicleta.

La Secretaría de Movilidad de Medellín informó que el accidente se registró a las 3:00 a.m., en la calle 43 con carrera 105, en el barrio Antonio Nariño, cuando el conductor de la motocicleta perdió el control y ambos ocupantes cayeron al suelo. Castaño Vargas, de 20 años, murió en el sitio, mientras que el conductor fue trasladado al Hospital La María con lesiones graves.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

El Ministerio de las Culturas lamentó el deceso, destacando los logros del joven en su misión de fomentar la cultura en la Comuna 13 por medio del Hip Hop y el rap.

Juan David Castaño Vargas falleció
Juan David Castaño Vargas falleció en la madrugada del viernes 2 de enero de 2026 en un accidente de tránsito mientras viajaba como pasajero en una motocicleta - crédito @minciencias/Instagram

“El Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes expresa su más sentido pésame a la familia, amistades y comunidad cultural por el fallecimiento de Juan David Castaño Vargas, líder cultural de la Comuna 13 de Medellín, secretario de la Corporación Cultural Casa Kolacho y participante del proceso de Formación en Oficios para la Producción de Espectáculos Públicos en 2024”, según comunicado.

Y puntualizó: “Juan David fue parte fundamental de los procesos artísticos, formativos y de memoria impulsados desde Casa Kolacho, así como del fortalecimiento del movimiento Hip Hop como espacio de expresión, dignificación y construcción de futuro para las juventudes”.

La entidad manifestó solidaridad a la familia de la víctima, amistades y comunidad cultural, subrayando el rol de Castaño Vargas como líder local y participante en el proceso de Formación en Oficios para la Producción de Espectáculos Públicos en 2024.

“Acompañamos de manera especial a su padre, Jeihhco, con quien el Ministerio ha trabajado de cerca en distintos procesos culturales y comunitarios, y a toda su familia en este momento de profundo dolor”.

Castaño Vargas impulsó proyectos en
Castaño Vargas impulsó proyectos en la comuna 13 es uno de los lugares más icónicos de Medellín - crédito Juan Felipe Roldán

En redes sociales, el padre del joven, el rapero Jeihhco, compartió un mensaje de despedida: “Hoy murió mi Juanda, mi Ñaña y con él he muerto yo. Hasta siempre amor de mi vida”.

Tras conocer la noticia, Inti y Ali aka Mind, figuras del rap colombiano, publicaron mensajes de apoyo para Jeihhco y su famliia. “Hermano te abrazo hasta el infinito, me acaba de aniquilar la noticia, mucho Amor y mucha fuerza se que la tienes amigo mío, un abrazo al cielo”; “Fuerza hermano 🙏🏻 mucho amor para ti”.

Mientras que, miles de usuarios lamentaron en redes sociales la partida del joven, además de resaltar el compromiso de él y su padre con la cultura y el crecimiento de la Comuna 13.

Los internautas enviaron mensajes de
Los internautas enviaron mensajes de apoyo por la muerte del joven - crédito Juan David Duque/Reuters

“Un abrazo fuerte para ti! De juventud resistente! De adultez ejemplar! Un padre presente, amoroso y honesto! 🦋 Todo lo dicho y hecho! Ha valido la pena. Sigues”; “Abrazo fuerte. No estás solo… todo mi amor y fuerza para ti. Lo siento en el alma. 🫂”; “Lo siento profundamente 💔 no hay palabras para un dolor así. Te mando un abrazo inmenso y toda mi fuerza. Que el amor que se tuvieron te acompañe siempre 🪽🤍”; “Un abrazo fuerte ❤️‍🩹 lo siento mucho!”.

Otros internautas destacaron la inspiración que fue Juan David Castaño Vargas para ellos, as como las virtudes, en particular, la dedicación en su trabajo y el empeño por alcanzar sus metas.

“😢 te envío amor hermano, fuerza y resiliencia, no hay palabras para este momento, mucho respeto y cariño para tu familia. 🤍Jei, te abrazo infinito. Toda la luz y el amor para ti en este momento 😞🤍;”Tu amor por Juanda nos inspiró a mí y a todos. Lo llenaste de tanto amor que le durará para vidas!”.

Temas Relacionados

Comuna 13MedellínJeihhcoJuan David Castaño VargasAccidente de transitoCultura Comuna 13GrafitourColombia-Noticias

Más Noticias

Andrés Parra reveló su menú diario cuando tenía sobrepeso: “Mientras calentaba la cena me comía dos sándwiches”

El recordado actor de “Pablo Escobar: el patrón del mal” abrió su corazón en un pódcast y relató con humor y honestidad los retos, excesos y aprendizajes en su relación con la comida y la transformación de su vida

Andrés Parra reveló su menú

Este es el nuevo equipo del fútbol colombiano que debutará en 2026: “Juntos escribiremos una nueva historia”

Después de la presentación de Internacional de Bogotá, que tomó la ficha de La Equidad, otra escuadra surgió con un origen muy polémico

Este es el nuevo equipo

Jota Pe Hernández pidió a Petro dejar “morir” a lancheros que se lanzaron de lanchas atacadas por EE. UU.: “No vuelve a joder”

El presidente publicó la posible ubicación de caída de las personas ocupaban dos embarcaciones bombardeadas, presuntamente vinculadas al narcotráfico

Jota Pe Hernández pidió a

Ernesto Samper hizo un balance del Gobierno nacional y advirtió la gran falencia de Petro en su mandato: “Sigue siendo el gran vacío”

El exmandatario sostuvo que urge la presencia social del Estado en las zonas de conflicto

Ernesto Samper hizo un balance

Arremetida de las Fuerzas Militares contra la seguridad de ‘Iván Mordisco’, van 10 disidentes neutralizados

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, advirtió, a través de su cuenta de X, que lo mejor que puede hacer el delincuente es desmovilizarse

Arremetida de las Fuerzas Militares
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Arremetida de las Fuerzas Militares

Arremetida de las Fuerzas Militares contra la seguridad de ‘Iván Mordisco’, van 10 disidentes neutralizados

Cúpula militar reforzó operaciones en Cúcuta y anunció primeras medidas contra ataques en el Catatumbo

Suspenden fiesta de Año Nuevo en Briceño, Antioquia, por violencia de grupos armados ilegales: también hay ley seca

La ONU expresó su preocupación por ataques armados y confinamiento en municipios de Catatumbo

Ministerio de Defensa reportó avances en la ofensiva contra grupos criminales en 2025: este es el balance

ENTRETENIMIENTO

Andrés Parra reveló su menú

Andrés Parra reveló su menú diario cuando tenía sobrepeso: “Mientras calentaba la cena me comía dos sándwiches”

Las series más populares de Netflix en Colombia para engancharse este día

Andrés Parra reveló cómo el personaje de Pablo Escobar fue clave para su cambio físico: “Quede con el gusto”

Las series de Prime Video Colombia que roban la atención HOY

Estas son las mejores películas de Netflix para ver hoy en Colombia

Deportes

Este es el nuevo equipo

Este es el nuevo equipo del fútbol colombiano que debutará en 2026: “Juntos escribiremos una nueva historia”

EN VIVO Mercado de fichajes Liga BetPlay 2026: altas y bajas de los equipos para el 2 de enero

Las figuras de la liga colombiana que se perderán el debut por sanción

Atlético Nacional se durmió y dejó partir a una de sus figuras de 2025: reconocido jugador se irá a México

Deportistas colombianos deberán acatar nuevas reglas antidopaje para 2026: lista de sustancias y métodos prohibidos entró en vigor