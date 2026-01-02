Murió el hijo de Jeihhco, rapero y promotor del grafitour, que fomentó la transformación de la Comuna 13 en Medellín: esto se sabe

Murió hijo de Jeihhco, rapero y promotor del grafitour, que fomentó la transformación de la comuna 13 en Medellín - crédito @Jeihhco/Minciencias/Instagram

Juan David Castaño Vargas, secretario de la Corporación Cultural Casa Kolacho, falleció en la madrugada del viernes 2 de enero de 2026 en Medellín, Antioquia, tras un accidente de tránsito ocurrido mientras viajaba como pasajero en una motocicleta.

La Secretaría de Movilidad de Medellín informó que el accidente se registró a las 3:00 a.m., en la calle 43 con carrera 105, en el barrio Antonio Nariño, cuando el conductor de la motocicleta perdió el control y ambos ocupantes cayeron al suelo. Castaño Vargas, de 20 años, murió en el sitio, mientras que el conductor fue trasladado al Hospital La María con lesiones graves.

El Ministerio de las Culturas lamentó el deceso, destacando los logros del joven en su misión de fomentar la cultura en la Comuna 13 por medio del Hip Hop y el rap.

Juan David Castaño Vargas falleció en la madrugada del viernes 2 de enero de 2026 en un accidente de tránsito mientras viajaba como pasajero en una motocicleta - crédito @minciencias/Instagram

“El Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes expresa su más sentido pésame a la familia, amistades y comunidad cultural por el fallecimiento de Juan David Castaño Vargas, líder cultural de la Comuna 13 de Medellín, secretario de la Corporación Cultural Casa Kolacho y participante del proceso de Formación en Oficios para la Producción de Espectáculos Públicos en 2024”, según comunicado.

Y puntualizó: “Juan David fue parte fundamental de los procesos artísticos, formativos y de memoria impulsados desde Casa Kolacho, así como del fortalecimiento del movimiento Hip Hop como espacio de expresión, dignificación y construcción de futuro para las juventudes”.

La entidad manifestó solidaridad a la familia de la víctima, amistades y comunidad cultural, subrayando el rol de Castaño Vargas como líder local y participante en el proceso de Formación en Oficios para la Producción de Espectáculos Públicos en 2024.

“Acompañamos de manera especial a su padre, Jeihhco, con quien el Ministerio ha trabajado de cerca en distintos procesos culturales y comunitarios, y a toda su familia en este momento de profundo dolor”.

Castaño Vargas impulsó proyectos en la comuna 13 es uno de los lugares más icónicos de Medellín - crédito Juan Felipe Roldán

En redes sociales, el padre del joven, el rapero Jeihhco, compartió un mensaje de despedida: “Hoy murió mi Juanda, mi Ñaña y con él he muerto yo. Hasta siempre amor de mi vida”.

Tras conocer la noticia, Inti y Ali aka Mind, figuras del rap colombiano, publicaron mensajes de apoyo para Jeihhco y su famliia. “Hermano te abrazo hasta el infinito, me acaba de aniquilar la noticia, mucho Amor y mucha fuerza se que la tienes amigo mío, un abrazo al cielo”; “Fuerza hermano 🙏🏻 mucho amor para ti”.

Mientras que, miles de usuarios lamentaron en redes sociales la partida del joven, además de resaltar el compromiso de él y su padre con la cultura y el crecimiento de la Comuna 13.

Los internautas enviaron mensajes de apoyo por la muerte del joven - crédito Juan David Duque/Reuters

“Un abrazo fuerte para ti! De juventud resistente! De adultez ejemplar! Un padre presente, amoroso y honesto! 🦋 Todo lo dicho y hecho! Ha valido la pena. Sigues”; “Abrazo fuerte. No estás solo… todo mi amor y fuerza para ti. Lo siento en el alma. 🫂”; “Lo siento profundamente 💔 no hay palabras para un dolor así. Te mando un abrazo inmenso y toda mi fuerza. Que el amor que se tuvieron te acompañe siempre 🪽🤍”; “Un abrazo fuerte ❤️‍🩹 lo siento mucho!”.

Otros internautas destacaron la inspiración que fue Juan David Castaño Vargas para ellos, as como las virtudes, en particular, la dedicación en su trabajo y el empeño por alcanzar sus metas.

“😢 te envío amor hermano, fuerza y resiliencia, no hay palabras para este momento, mucho respeto y cariño para tu familia. 🤍Jei, te abrazo infinito. Toda la luz y el amor para ti en este momento 😞🤍;”Tu amor por Juanda nos inspiró a mí y a todos. Lo llenaste de tanto amor que le durará para vidas!”.