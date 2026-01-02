Isabel Zuleta arremetió contra Fico Gutiérrez por millonaria inversión para megacolegio en comuna de Medellín: “A usted le falta calle”

El pronunciamiento de la senadora se realizó a través de su cuenta en X, en respuesta al anuncio hecho por el mandatario distrital en la misma red social - crédito Carlos Ortega/EFE, Mariano Vimos/Colprensa y Alcaldía de Medellín

La senadora Isabel Zuleta arremetió públicamente contra el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, tras el anuncio de una millonaria inversión para la construcción de un megacolegio en la capital antioqueña.

El cruce de mensajes se produjo luego de que el mandatario informara, a través de su cuenta en X, de la apertura del proceso contractual para ejecutar el proyecto educativo en la comuna 12-La América.

Zuleta reaccionó también en X, donde cuestionó el enfoque de la inversión anunciada y puso en el centro del debate la deserción escolar y la necesidad de fortalecer programas sociales dirigidos a jóvenes. “Señor alcalde, parece que a usted le falta calle, hoy más que infraestructura se requieren programas sociales para que a los jóvenes les den ganas de estudiar”, escribió la congresista, en un mensaje dirigido directamente a Gutiérrez.

En su publicación, la senadora añadió que, a su juicio, las causas de la deserción han cambiado con el tiempo y planteó interrogantes sobre las acciones de la administración distrital en ese frente. “La deserción hoy no es por la confrontación entre estructuras o por el reclutamiento como antes sino por la ‘falta de ganas’ una pregunta ¿Qué ha hecho su administración y cuánto ha invertido en ello, para que las y los jóvenes de Medellín tenga ganas de estudiar?”, señaló textualmente.

Sobre la inversión y el proceso contractual

El pronunciamiento de Zuleta se registró en respuesta al anuncio realizado por el alcalde Federico Gutiérrez, tras informar que, de cumplirse el cronograma establecido, la comuna 12-La América contará con un megacolegio en 2027. El proyecto corresponde a la Institución Educativa Rafael Uribe Uribe y contempla una inversión total de 31.500 millones de pesos.

El punto de partida de esta iniciativa es la apertura del concurso público para seleccionar a la firma contratista encargada de ejecutar la obra. La convocatoria fue publicada en la plataforma de contratación estatal Secop II por parte de la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU).

Según la información divulgada por la administración distrital, las obras del megacolegio Rafael Uribe Uribe están previstas para iniciar a comienzos del año 2026. El plazo de ejecución se extendería hasta abril de 2027, fecha en la que se espera que la institución entre en operación para atender a la comunidad educativa del sector.

De acuerdo con la administración local, las instalaciones del nuevo megacolegio estarán destinadas a beneficiar a 280 estudiantes en la jornada de bachillerato.

La meta: 10 megacolegios en el cuatrienio

De acuerdo con lo informado por la Alcaldía de Medellín, la construcción del megacolegio en la comuna 12-La América se enmarca en la meta de edificar 10 megacolegios durante el gobierno local. Esta apuesta incluye tanto nuevas construcciones como renovaciones de sedes educativas existentes en diferentes comunas de la ciudad.

En ese contexto, recientemente fue adjudicada, mediante licitación pública, la obra correspondiente a la Sección Escuela Conrado González Mejía, ubicada en la comuna 7-Robledo. Este proyecto se convirtió en el primero de los megacolegios en iniciar el proceso hacia su operación dentro del actual plan de infraestructura educativa del Distrito.

Para esta licitación se presentaron 12 propuestas, representadas por 25 empresas. Tras surtirse el proceso de evaluación establecido en los pliegos de condiciones, la obra fue adjudicada al Consorcio Escuela Conrado, integrado por las firmas Inmobiliaria S. A. S. y SP Ingenieros S. A. S.

El megacolegio Sección Escuela Conrado González Mejía beneficiará a 580 estudiantes en las jornadas de preescolar y primaria. Para la renovación y adecuación de esta institución, la administración distrital proyectó una inversión superior a los $32.800 millones, según la información oficial del proceso contractual.