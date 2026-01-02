Esto podría llegar a costar una cajetilla de cigarrillos en Colombia con el impuesto decretado por el Gobierno, advierten un efecto contrario al buscado

El Gobierno de Colombia decretó una emergencia económica el 19 de diciembre de 2025, que incluyó un paquete de nuevos impuestos - crédito EFE

El anuncio de nuevos tributos en medio de la emergencia económica decretada por el Gobierno nacional abrió un debate sobre el impacto fiscal y comercial de las medidas, especialmente en sectores como el del tabaco, cuyos representantes advierten incrementos significativos en los precios finales al consumidor.

La medida, según el Gobierno, busca recaudar cerca de $16 billones para cubrir el déficit fiscal y asegurar la financiación del Presupuesto General de la Nación de 2026, luego de que el Congreso de la República archivara la más reciente ley de financiamiento.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En ese contexto, uno de los sectores que manifestó reparos frente a las medidas fue el de los cigarrillos. Juan Carlos Restrepo, director de Asuntos Corporativos de British American Tobacco (BAT), se refirió a los decretos expedidos bajo la emergencia económica y al aumento del impuesto al consumo de cigarrillos contemplado en ellos.

Para Restrepo, el efecto del nuevo gravamen resulta “absolutamente nocivo”, al considerar que el impuesto es “desproporcional” y que no contó con un sustento técnico previo.

Aumento del impuesto al consumo de cigarrillos

El impuesto al consumo de cigarrillos pasará de $2.100 a $11.200 por cajetilla - crédito iStock

El directivo de BAT aseguró en entrevista con W Radio que el incremento establecido en los decretos de emergencia representa un cambio sustancial en la carga tributaria que hoy tiene el producto: “Es un impuesto confiscatorio, se multiplica por tres: es decir, se aumenta en un 300% el impuesto al consumo de los cigarrillos”.

De acuerdo con la reforma tributaria decretada por el Gobierno, los cigarrillos pasarán de pagar un impuesto de $2.100 pesos por cajetilla a $11.200, lo que, según Restrepo, tendrá un impacto directo en el precio final al consumidor. En su intervención, señaló que este aumento podría llevar a que el valor de una cajetilla alcance los 20.000 pesos en el mercado.

El representante de la compañía explicó que este tipo de incrementos abruptos generan cambios en el comportamiento de los consumidores y en la dinámica del mercado, especialmente en un país donde existe oferta de productos ilegales. En ese sentido, indicó que el alza en el precio legal incentivaría el traslado del consumo hacia el cigarrillo de contrabando.

Según BAT, el aumento podría incentivar el consumo de cigarrillos de contrabando - crédito Policía Nacional

Restrepo sostuvo que el aumento del precio no necesariamente se traduce en una disminución proporcional del consumo. “Se dice que el aumento de precios en los cigarrillos genera una disminución en el consumo, pero eso es solo parcialmente cierto. La gente que quiere seguir consumiendo el producto de todas formas lo busca más barato y lo encuentra en el contrabando”, afirmó.

En esa misma línea, Restrepo indicó que un incremento del 300% en el impuesto al consumo, aplicado de forma inmediata, altera la cadena de oferta y demanda y genera incentivos para el comercio ilegal; y recordó que el contrabando y el lavado de activos asociados al mercado de cigarrillos están actualmente vinculados a estructuras de crimen organizado.

Recaudo, empleo y relación con el Estado

El Gobierno también estableció aumentos tributarios para licores y nuevos impuestos a vapeadores - crédito Luisa González/REUTERS

Durante la entrevista, el directivo de British American Tobacco fue enfático en señalar que las medidas tributarias adoptadas en el marco de la emergencia económica generan un efecto contrario al buscado, al desincentivar la compra del producto legal.

Restrepo explicó que un cambio abrupto en el precio afecta no solo al consumidor, sino también al recaudo fiscal y al empleo formal asociado a la industria. “Pasar de la noche a la mañana de que un producto valga $8.000 la cajetilla, por decir algo, a que termine valiendo $20.000, genera una afectación en la demanda y la gente va a buscar productos sustitutos”, señaló al medio.

Según el directivo, ese sustituto se encuentra principalmente en el mercado ilegal, lo que tendría consecuencias para las finanzas públicas. “El principal perjudicado es el Estado, porque va a dejar de recibir esa cantidad de recursos en impuestos, se deja de generar empleo legal, formal y desarrollo, y gana alias ‘Papá Pitufo’”, afirmó.