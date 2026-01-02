Colombia

Esto podría llegar a costar una cajetilla de cigarrillos en Colombia con el impuesto decretado por el Gobierno, advierten un efecto contrario al buscado

Según British American Tobacco, el aumento del impuesto al consumo incluido en los decretos de emergencia económica tendría un efecto directo en el precio final al consumidor

Guardar
El Gobierno de Colombia decretó
El Gobierno de Colombia decretó una emergencia económica el 19 de diciembre de 2025, que incluyó un paquete de nuevos impuestos - crédito EFE

El anuncio de nuevos tributos en medio de la emergencia económica decretada por el Gobierno nacional abrió un debate sobre el impacto fiscal y comercial de las medidas, especialmente en sectores como el del tabaco, cuyos representantes advierten incrementos significativos en los precios finales al consumidor.

La medida, según el Gobierno, busca recaudar cerca de $16 billones para cubrir el déficit fiscal y asegurar la financiación del Presupuesto General de la Nación de 2026, luego de que el Congreso de la República archivara la más reciente ley de financiamiento.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En ese contexto, uno de los sectores que manifestó reparos frente a las medidas fue el de los cigarrillos. Juan Carlos Restrepo, director de Asuntos Corporativos de British American Tobacco (BAT), se refirió a los decretos expedidos bajo la emergencia económica y al aumento del impuesto al consumo de cigarrillos contemplado en ellos.

Para Restrepo, el efecto del nuevo gravamen resultaabsolutamente nocivo, al considerar que el impuesto es desproporcional y que no contó con un sustento técnico previo.

Aumento del impuesto al consumo de cigarrillos

El impuesto al consumo de
El impuesto al consumo de cigarrillos pasará de $2.100 a $11.200 por cajetilla - crédito iStock

El directivo de BAT aseguró en entrevista con W Radio que el incremento establecido en los decretos de emergencia representa un cambio sustancial en la carga tributaria que hoy tiene el producto: “Es un impuesto confiscatorio, se multiplica por tres: es decir, se aumenta en un 300% el impuesto al consumo de los cigarrillos”.

De acuerdo con la reforma tributaria decretada por el Gobierno, los cigarrillos pasarán de pagar un impuesto de $2.100 pesos por cajetilla a $11.200, lo que, según Restrepo, tendrá un impacto directo en el precio final al consumidor. En su intervención, señaló que este aumento podría llevar a que el valor de una cajetilla alcance los 20.000 pesos en el mercado.

El representante de la compañía explicó que este tipo de incrementos abruptos generan cambios en el comportamiento de los consumidores y en la dinámica del mercado, especialmente en un país donde existe oferta de productos ilegales. En ese sentido, indicó que el alza en el precio legal incentivaría el traslado del consumo hacia el cigarrillo de contrabando.

Según BAT, el aumento podría
Según BAT, el aumento podría incentivar el consumo de cigarrillos de contrabando - crédito Policía Nacional

Restrepo sostuvo que el aumento del precio no necesariamente se traduce en una disminución proporcional del consumo. “Se dice que el aumento de precios en los cigarrillos genera una disminución en el consumo, pero eso es solo parcialmente cierto. La gente que quiere seguir consumiendo el producto de todas formas lo busca más barato y lo encuentra en el contrabando”, afirmó.

En esa misma línea, Restrepo indicó que un incremento del 300% en el impuesto al consumo, aplicado de forma inmediata, altera la cadena de oferta y demanda y genera incentivos para el comercio ilegal; y recordó que el contrabando y el lavado de activos asociados al mercado de cigarrillos están actualmente vinculados a estructuras de crimen organizado.

Recaudo, empleo y relación con el Estado

El Gobierno también estableció aumentos
El Gobierno también estableció aumentos tributarios para licores y nuevos impuestos a vapeadores - crédito Luisa González/REUTERS

Durante la entrevista, el directivo de British American Tobacco fue enfático en señalar que las medidas tributarias adoptadas en el marco de la emergencia económica generan un efecto contrario al buscado, al desincentivar la compra del producto legal.

Restrepo explicó que un cambio abrupto en el precio afecta no solo al consumidor, sino también al recaudo fiscal y al empleo formal asociado a la industria. “Pasar de la noche a la mañana de que un producto valga $8.000 la cajetilla, por decir algo, a que termine valiendo $20.000, genera una afectación en la demanda y la gente va a buscar productos sustitutos”, señaló al medio.

Según el directivo, ese sustituto se encuentra principalmente en el mercado ilegal, lo que tendría consecuencias para las finanzas públicas. “El principal perjudicado es el Estado, porque va a dejar de recibir esa cantidad de recursos en impuestos, se deja de generar empleo legal, formal y desarrollo, y gana alias ‘Papá Pitufo’”, afirmó.

Temas Relacionados

British American TobaccoPrecio de cigarrillosImpuesto a los cigarrillosCajetilla de cigarillosIVAEmergencia económicaDéficit fiscalGustavo PetroContrabandoColombia-NoticiasColombia-Economía

Más Noticias

Empleadas domésticas increparon a Francia Márquez por precarización laboral tras incremento del salario mínimo: “Anda en el helicóptero”

Yenny Hurtado, presidenta de Sintrasedom, denunció que la vicepresidenta de la República solo utilizó la reivindicación de las trabajadoras como estrategia electoral

Empleadas domésticas increparon a Francia

Juan Palau fue confirmado como nuevo participante de ‘La casa de los famosos Colombia’

El carismático cantante y actor conocido por su presencia en redes sociales, ya figura entre los 18 participantes confirmados por la producción de cara a la tercera temporada del formato

Juan Palau fue confirmado como

Cali comenzó el 1 de enero de 2026 con registro violento: homicidios con arma de fuego y arma blanca marcaron la jornada

Las autoridades detallaron hechos mortales en diferentes zonas de la ciudad, con hechos atribuidos al uso de diferentes tipos de armas y agresiones en contexto de riñas y ataques directos a mujeres

Cali comenzó el 1 de

De la cancha al micrófono: de Maradona a Lucho Díaz, los futbolistas que incursionaron en la música

El guajiro estrenó ‘La promesa’, su primer sencillo en solitario tras el éxito de ‘El ritmo que nos une’

De la cancha al micrófono:

Lo más visto esta semana de Prime Video en Colombia

Con el avance de la tecnología y las plataformas de streaming, los amantes del cine pueden disfrutar de tramas y géneros diversos al alcance de un clic

Lo más visto esta semana
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cúpula militar reforzó operaciones en

Cúpula militar reforzó operaciones en Cúcuta y anunció primeras medidas contra ataques en el Catatumbo

Suspenden fiesta de Año Nuevo en Briceño, Antioquia, por violencia de grupos armados ilegales: también hay ley seca

La ONU expresó su preocupación por ataques armados y confinamiento en municipios de Catatumbo

Ministerio de Defensa reportó avances en la ofensiva contra grupos criminales en 2025: este es el balance

Delegación de Paz del Gobierno advierte riesgo de escalada armada en Catatumbo: propone activar Comisión Humanitaria

ENTRETENIMIENTO

Juan Palau fue confirmado como

Juan Palau fue confirmado como nuevo participante de ‘La casa de los famosos Colombia’

Lo más visto esta semana de Prime Video en Colombia

Westcol y Aída Victoria se declararon su amor a pesar de las peleas públicas que han tenido: “Siempre te voy a querer”

Así fue el reencuentro de Westcol y Aída Victoria Merlano durante un streaming: “A mí me falta una buena mujer”

J Balvin, Maluma, Blessd y Ryan Castro: estas son las millonadas que cobran y lo que exigen para un concierto

Deportes

De la cancha al micrófono:

De la cancha al micrófono: de Maradona a Lucho Díaz, los futbolistas que incursionaron en la música

EN VIVO Mercado de fichajes Liga BetPlay 2026: altas y bajas de los equipos para el 2 de enero

Junior encontró al remplazo de José Enamorado, es figura de uno de los clubes grandes del país

Luis Díaz es de lejos el futbolista colombiano más valioso del mundo: casi duplica la cotización del segundo

Al ritmo del ‘Ras Tas Tas’, la FIFA recordó el Mundial Brasil 2014 en el que Colombia fue la revelación con James Rodríguez