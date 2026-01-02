En pleno “streaming” con Aída Victoria Merlano, Westcol le lanzó un “mouse” a uno de sus trabajadores y generó polémica en redes: broma o maltrato

Westcol lanzo mouse y reclamo a uno de sus trabajadores en vivo - crédito redes sociales/X

Un nuevo episodio protagonizado por Westcol durante una transmisión en vivo con Aída Victoria Merlano encendió la discusión sobre los límites del humor en plataformas digitales.

Un fragmento, donde el streamer lanzó un mouse a un miembro de su equipo bajo un tono de humor negro, dividió a la audiencia entre quienes lo interpretaron como comedia y quienes lo calificaron como humillación.

La situación desató una oleada de opiniones encontradas y retomó el debate acerca de los alcances permitidos en la creación de contenido en tiempo real.

Este clip captura el momento exacto en que un creador de contenido se enfurece por un mouse que no funciona y decide resolver el problema de la forma más drástica.

En una interacción reciente, el streamer hizo explícita su postura al exigir: “No vuelvan a comprar algo así, huevón, a mí no me gusta eso”, reclamó Westcol a uno de sus colaboradores, en un diálogo donde el nivel de detalle revela un estilo de gestión directo y, a la vez, poco tolerante a decisiones autónomas en compras elementales.

Al notar que el dispositivo fallaba, el colombiano preguntó: “Oye, ¿el mouse de esto qué?”. Su tono no buscaba solo una explicación funcional, sino también evidenciaba molestia por la elección realizada sin su consentimiento.

La respuesta del trabajador —“Se descargó, no está funcionando”— no bastó para neutralizar la incomodidad de Westcol, quien insistió: “Sí, pero ¿por qué compraron un mouse inalámbrico?”. La falta de justificación técnica, con el colaborador limitándose a un “Ah, no sé”, reforzó la desaprobación del streamer.

En este tipo de eventos, el entorno laboral del streaming colombiano se expone como un espacio regido por la preferencia y autoridad personal del líder, más que por criterios técnicos consensuados.

Así fue el reencuentro de Westcol y Aída Victoria Merlano

Merlano y Westcol hablaron sobre varios aspectos personales de sus vidas - crédito WestCOL/YouTube

El reencuentro virtual entre Westcol y Aída Victoria Merlano atrajo a una multitud de seguidores el primero de enero de 2026, cuando ambos influencers compartieron una transmisión en vivo en redes.

El diálogo, transmitido a través de los canales del streamer antioqueño, permitió a la audiencia adentrarse en la intimidad de dos figuras que, después de una relación pasada, hoy destacan por trayectorias independientes y una influencia considerable en la cultura digital colombiana.

La expectativa de un nuevo año y los desafíos personales dominaron la charla, y entre revelaciones, surgió la confesión de Westcol sobre su anhelo de establecer un vínculo afectivo genuino, lo que reactivó el interés de sus seguidores en posibles giros de su historia personal.

Durante la última parte del encuentro, los espectadores expresaron, a través de los comentarios, el deseo de ver la reconciliación de la pareja, lo que contribuyó a una atmósfera de apertura inusual en este tipo de transmisiones. Según el relato publicado por Infobae, la conversación fluía entre risas y confesiones, dejando entrever detalles sobre la vida cotidiana, los proyectos y las perspectivas de ambos protagonistas para el 2026.

Aida Victoria Merlano habló de su relación con WestCol - crédito @aidavictoriam y @westcol/Instagram

Al comienzo, Westcol —nombre real: Luis Fernando Villa— reflexionó sobre su historia sentimental y su postura actual frente al amor. Admitió que su experiencia pasada de multiplicidad de relaciones no le resultó satisfactoria y optó por buscar sentido en una relación estable: “Eso es lo que yo quiero. O sea, a mí no me gusta eso de estar con un montón de mujeres, eso no lo lleva uno a nada, de verdad. O sea, eso lo hace una persona vacía, esa es la realidad”, declaró.

También mencionó que, tras alcanzar logros materiales y fortalecer los lazos familiares y de amistad, su prioridad ahora es encontrar una pareja auténtica: “¿Qué más me falta a mí? A mí me falta una buena mujer, es lo único que me falta”, afirmó, subrayando así su aspiración principal para este nuevo ciclo.

La respuesta de Aída Victoria Merlano, figura central del espectro digital barranquillero, aportó matices: recomendó valorar el tiempo y la profundidad al conocer a alguien antes de tomar decisiones trascendentales. Expresó: “Creo que tienes que darte la oportunidad de conocer bien a alguien antes de proponerlo y antes de, de realmente casarte”, según recogió Infobae. Ambos coincidieron en que la base de una relación sólida reside en la honestidad, la paciencia y la apertura emocional.

Westcol y Aida Victoria Merlano - crédito Aida Victoria Merlano/ Instagram

A lo largo del streaming, Westcol reconoció no haber entregado aún su totalidad en ninguna relación, citando el temor al dolor como uno de los principales obstáculos: “Siento que he dejado una parte, pero no me he entregado a nadie cien por ciento que yo diga: ‘Voy a poner esta persona por encima de mi trabajo, por encima de eso’”, manifestó.

En ese sentido, Merlano lo animó a esperar el surgimiento de un vínculo auténtico, argumentando: “Yo creo que el día que conozcas a la persona que es, lo sabrás desde el primer momento”.

El intercambio abordó también temas de transformación personal y bienestar físico. Al preguntarle Westcol sobre su apariencia juvenil tras la maternidad —evento ocurrido durante su matrimonio con Juan David Tejada, “el Agropecuario”—, Merlano atribuyó estos cambios a la disciplina en el ejercicio y al manejo emocional: “He aprendido como a controlar ciertos malestares para que no me afecten tanto”, relató, según el medio.

La conversación se enmarcó en las perspectivas que ambos mantienen para el 2026. Westcol remarcó su deseo de experimentar un amor auténtico: “Yo ahorita me gustaría conocer a alguien y conocerlo bien, mirar que conectemos bien y entregarme bien”. La charla mostró, así, una faceta diferente de ambos, situando a Westcol y Aída Victoria Merlano como referentes clave del ecosistema digital del país.