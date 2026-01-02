Colombia

Empleadas domésticas increparon a Francia Márquez por precarización laboral tras incremento del salario mínimo: “Anda en el helicóptero”

Yenny Hurtado, presidenta de Sintrasedom, denunció que la vicepresidenta de la República solo utilizó la reivindicación de las trabajadoras como estrategia electoral

Empleadas domésticas increparon a Francia
Empleadas domésticas increparon a Francia Márquez por precarización laboral tras incremento del salario mínimo - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

El aumento del salario mínimo en Colombia a $2.000.000, cifra que incluye el subsidio de transporte, desató un intenso debate nacional. A pesar de los reconocimientos que recibió la medida y del apoyo de sectores sindicales, gremios empresariales y representantes de las trabajadoras domésticas advierten que este incremento del 23% decretado por el presidente Gustavo Petro podría tener consecuencias devastadoras en el empleo y la economía a corto plazo.

Desde el sector que agrupa a empleadas domésticas, Yenny Hurtado, presidenta del Sindicato de Trabajadoras Domésticas (Sintrasedom), expresó sus inquietudes sobre los efectos inmediatos del alza salarial. En declaraciones concedidas a Semana, Hurtado explicó que muchas trabajadoras comenzaron a perder sus empleos tras el aumento, pues hay casos en que “las patronas ya no las llamaron y les dijeron que no volvieran porque no tenían con qué pagarles”. Según ella, la situación coloca a las empleadas en una encrucijada: “o se queda desempleada, o negocia con la patrona”.

Yenny Hurtado, presidenta de Sintrasedom,
Yenny Hurtado, presidenta de Sintrasedom, denunció que la vicepresidenta de la República solo utilizó la reivindicación de las trabajadoras como estrategia electoral - crédito Freepik

Con el cambio en el salario base, Hurtado prevé que los empleadores optarán por no contratar servicios domésticos formales debido al aumento de costos laborales. “Ya tenemos unas cuantas despedidas”, señaló, anticipando que muchas trabajadoras se verán obligadas a pactar directamente sus condiciones salariales, eludiendo la normativa vigente, para no perder sus fuentes de ingreso.

En este contexto de incertidumbre, Hurtado criticó abiertamente la actitud de la vicepresidenta Francia Márquez, de quien dijo a Blu Radio: “Ella anda en el helicóptero. Que nos usó es una cosa, que se inventó el cuento es otra cosa (de que había sido empleada doméstica). Ella jamás nos llamó para preguntarnos nada; cuando yo pedí una cita, tenía la agenda llena para dos años y esta es la hora que va a salir y nunca nos atendió, sus asistentes nunca nos dejaron pasar”.

Las empleadas domésticas han tenido
Las empleadas domésticas han tenido que negociar con sus jefes para evitar despidos ante el alza del salario mínimo - crédito X

La líder gremial denunció que Márquez solo utilizó la reivindicación de las trabajadoras domésticas como estrategia electoral y cuestionó: “Para mí ella no fue empleada doméstica, nunca la vi interesada por el gremio. Las utilizó solo para las elecciones y eso me molesta mucho”.

Cabe recordar que Márquez defendió el uso oficial de helicópteros como parte de su labor en el Ejecutivo:

“Voy a seguir. Las veces que vaya, voy a ir en helicóptero. Les guste a la élite colombiana o no. Yo soy la vicepresidenta de este país; me eligieron los mismos 11 millones y algo que eligieron al presidente. Me eligieron a mí. Y, por ser una mujer que hoy está ocupando el segundo cargo más importante de este país, me merezco que el Estado en su conjunto me cuide a mí para poder asegurar la ejecución de mi trabajo y contribuir al cuidado de todos los colombianos y colombianas. Eso lo han hecho con todos los presidentes y vicepresidentes; todos lo han hecho. ¿Por qué a los otros no les hacen escándalo?“.

Francia Márquez defendió el uso
Francia Márquez defendió el uso que le dio a los helicópteros del Estado para su transporte - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

La polémica sobre el salario mínimo se intensifica tras las advertencias del sector empresarial, representado por la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), que calificó esta decisión como “populista” y alertó que podría conducir a una crisis económica semejante a la vivida en Venezuela, según citó el medio. Frente a la falta de diálogo con el Gobierno, Hurtado recalcó: “El mensaje al Gobierno es que ya no puede sentarse a hablar, a negociar, ya no puede. Ahora, lo que yo sí pienso es que el Gobierno o nos da lo que necesitamos, o, por ejemplo, hace aplicar la ley, el convenio 189, en su totalidad, o tendrá que ver cómo va a investigar para ver cómo se apoya a este tipo de mujeres que muchas van a quedar sin trabajo, sinceramente”.

Hurtado resaltó que, aunque existen empleadores ejemplares, muchas de las llamadas “patronas” ven a las trabajadoras domésticas únicamente como prestadoras de servicios, sin mayor consideración. En el trasfondo de este debate, el país observa con expectación los efectos reales del nuevo salario mínimo sobre uno de los sectores más vulnerables de la población laboral colombiana.

