Colombia

Cuál fue el plato favorito de los colombianos para celebrar las fiestas de fin de año según Google

El comparativo de tendencias indica que ambos platos mantienen un alto nivel de interés, pero con una diferencia notable: sancocho suele registrar un volumen de búsquedas superior

El sancocho es uno de
El sancocho es uno de los paltos que más consumen los colombianos - crédito Pinterest

Las preferencias culinarias en Colombia, vistas a través del análisis de búsquedas en línea, reflejan el inquebrantable interés del público por los platos típicos nacionales.

De acuerdo con Google Trends, los términos sancocho y ajiaco se posicionan entre los más consultados por usuarios colombianos, confirmando la relevancia de estas recetas en la cultura gastronómica local.

Google Trends es una herramienta digital que permite examinar el interés colectivo en temas específicos a lo largo del tiempo y según la región.

En este caso, el análisis se centra en comparar la popularidad de sancocho y ajiaco sobre la base del comportamiento de búsqueda de los colombianos, según datos recientes del sitio https://trends.google.es/trends/explore?geo=CO&q=sancocho,ajiaco.

El comparativo de tendencias indica que ambos platos mantienen un alto nivel de interés, pero con una diferencia notable: sancocho suele registrar un volumen de búsquedas superior al de ajiaco en la mayoría de los periodos evaluados.

Búsquedas de ajiaco y sancocho
Búsquedas de ajiaco y sancocho en Google durante los años - crédito Google Trends

Esta tendencia sostenida se refleja en los gráficos de la plataforma, donde la curva correspondiente al sancocho predomina durante la mayor parte del tiempo revisado.

La visualización de los datos revela picos de búsquedas del término sancocho que coinciden con fechas festivas nacionales y fines de semana largos, contextos tradicionalmente asociados con celebraciones familiares en torno a la gastronomía.

De acuerdo a los gráficos presentados a continuación, este plato, es de preferencia en las regiones como San Andrés y Providencia, Chocó, Arauca, Putumayo y Cauca.

Por su parte, las consultas sobre ajiaco experimentan aumentos puntuales, generalmente relacionados con celebraciones específicas y de menor duración, lo cual puede responder a una conexión regional fortalecida en determinadas zonas del país.

De acuerdo a los gráficos
De acuerdo a los gráficos presentados a continuación, este plato, es de preferencia en las regiones como San Andrés y Providencia, Chocó, Arauca, Putumayo y Cauca - crédito Google Trends

La interpretación que ofrece Google Trends va más allá de la estadística. El registro de búsquedas sobre sancocho y ajiaco proporciona una visión sobre el debate en torno a la identidad de la gastronomía colombiana, subrayando la influencia de las fechas especiales en las preferencias alimentarias y en la conversación pública.

Sancocho colombiano

El sancocho colombiano es una sopa robusta y reconfortante que integra tubérculos como papa, yuca y plátano, combinados con una o varias carnes (pollo, res, cerdo o pescado). Es un plato de encuentro social, habitual en fiestas, paseos y celebraciones, servido con arroz blanco, aguacate y arepa.

Cómo hacer sancocho paso a paso

  1. En una olla grande, coloca el agua y las presas de carne elegida.
  2. Añade la cebolla larga, el ajo y los tomates picados.
  3. Cocina a fuego medio hasta que la carne esté blanda y se forme un buen caldo.
  4. Agrega las mazorcas y deja cocinar por 15 minutos.
  5. Incorpora la yuca y el plátano, cocina hasta que estén suaves.
  6. Añade las papas y continúa la cocción hasta que todos los ingredientes estén tiernos.
  7. Corrige la sal y la pimienta, retira la espuma o impurezas que suban.
  8. Incorpora el cilantro picado cinco minutos antes de apagar el fuego.
  9. Sirve caliente, acompañado de arroz blanco, aguacate y arepa.
El sancocho colombiano es una
El sancocho colombiano es una sopa robusta y reconfortante que integra tubérculos como papa, yuca y plátano, combinados con una o varias carnes (pollo, res, cerdo o pescado) - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Consejos clave:

  • Agrega los tubérculos por etapas para que no se deshagan.
  • El cilantro debe añadirse al final para mantener su frescura y aroma.
  • Retira la espuma del caldo para un resultado más claro y limpio.

Ajiaco santafereño

El ajiaco santafereño es una sopa espesa donde el pollo, las tres variedades de papa y el maíz se fusionan con el aroma fresco de las guascas. Se sirve tradicionalmente con crema de leche, alcaparras y aguacate, lo que enriquece su sabor y textura.

Cómo hacer ajiaco paso a paso

  1. Lava y pela la arracacha y rállala.
  2. Limpia y corta las mazorcas en porciones.
  3. Pela las papas y córtalas en trozos medianos; reserva en agua fría para evitar que se oxiden.
  4. Retira las hojas de los tallos de las guascas y resérvalas.
  5. Prepara el caldo de pollo con las pechugas, la cebolla larga y el cilantro. Cuando el pollo esté cocido, retíralo, deshuesa y desmecha.
  6. En el caldo caliente, añade la mazorca y la arracacha rallada.
  7. Incorpora la papa criolla y cocina hasta que la mezcla espese.
  8. Agrega la papa pastusa y, cuando esté cocida, añade la papa sabanera.
  9. Cinco minutos antes de terminar la cocción, incorpora las guascas.
  10. Rectifica la sazón con sal y devuelve el pollo desmechado a la olla.
  11. Sirve caliente con crema de leche, alcaparras y aguacate al gusto.
El ajiaco santafereño es una
El ajiaco santafereño es una sopa espesa donde el pollo, las tres variedades de papa y el maíz se fusionan con el aroma fresco de las guascas - crédito IDT

Consejos clave:

  • Incorpora las guascas al final para que no pierdan su aroma.
  • Agrega la papa criolla primero, pues es la que da la textura espesa característica.
  • Desmecha el pollo y añádelo justo antes de servir para que no se deshaga demasiado.

