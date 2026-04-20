Filtran las primeras imágenes del doble asesinato contra miembros de la producción de ‘Sin senos sí hay paraíso 4′ en Bogotá: el agresor atacó por la espalda

El material fílmico será indispensable para que las autoridades establezcan cómo ocurrieron los hechos que acabaron con la vida de tres personas - crédito Telemundo/captura de pantalla Noticias RCN

Dos días después de que el país conociera sobre el escabroso ataque a dos miembros de la reconocida producción Sin senos sí hay paraíso 4, en la mañana del lunes 20 de abril se conocieron las primeras imágenes de las cámaras de seguridad que confirmarían la versión entregada por las autoridades y parte del equipo audiovisual.

Según las imágenes audiovisuales difundidas por Noticias RCN, se observa el momento en el que el joven, vestido con chaqueta negro y gorra roja, pasa justo al lado de quien sería el conductor de 45 años identificado como Henry Alberto Benavides Cárdenas.

Sin embargo, atacante, una vez avanza unos cuantos pasos, decide regresar y atacar a su primera víctima causándole una herida mortal en el cuello, lo que activó la alerta en todo el equipo de producción.

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