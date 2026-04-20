Roy Barreras invitó a Claudia López, Luis Gilberto Murillo y Sergio Fajardo a debatir sin restricciones: “Cinco millones de colombianos aún no han decidido”

Roy Barreras convocó a un debate abierto entre candidatos del centro y pidió a los medios facilitar el espacio - crédito Lina Gasca/Colprensa

El candidato presidencial y exsenador Roy Barreras lanzó una invitación pública para realizar un debate entre los principales aspirantes del centro político, subrayando la importancia de ofrecer a la ciudadanía alternativas alejadas de la polarización.

En un video difundido en X, Barreras señaló: “Yo invito, no reto, invito al centro a debatir a Sergio, a Claudia, a Luis Gilberto, a debatir sin vetos, sin temas vedados, sin exclusiones, sin miedos”.

La propuesta busca que los candidatos discutan abiertamente, frente a un electorado que, según Barreras, aún no ha tomado una decisión definitiva sobre quién será el próximo presidente de Colombia.

De acuerdo con el mensaje difundido, Barreras enfatizó que “cinco millones de colombianos aún no han decidido y Colombia aún no elige presidente”, lo que, a su juicio, consolida la necesidad de un espacio de confrontación de ideas.

El expresidente del Senado insistió en que el país no está obligado a optar por los extremos políticos, sino que existe la posibilidad de construir una opción alternativa desde el centro.

La convocatoria de Roy Barreras se dirigió de manera explícita a los también candidatos presidenciales Sergio Fajardo, Claudia López y Luis Gilberto Murillo, quienes figuran entre las personalidades con mayor proyección dentro del espectro de centro.

Barreras recalcó la urgencia de dialogar sin restricciones temáticas ni exclusión de participantes. “Tenemos la obligación de construir una alternativa para Colombia”, afirmó en su intervención.

El exsenador sugirió que la cita podría realizarse un martes a las siete de la noche, planteando la necesidad de que los medios de comunicación habiliten el espacio para este encuentro.

“Los invito a debatir y a los medios a construir el espacio. El centro existe y si no, para eso están las redes sociales. Debatamos los cuatro”, declaró en la grabación publicada por X.

La propuesta de Barreras cobra relevancia en un contexto donde la polarización y la fragmentación política han marcado los últimos procesos electorales en Colombia. Su llamado pretende ofrecer una plataforma en la que los postulantes del centro puedan confrontar perspectivas y exponer sus proyectos, de cara a un electorado aún indeciso.