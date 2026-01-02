Colombia es desde ahora miembro no permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas: qué significa

La presencia de Colombia en el Consejo de Seguridad de la ONU se extenderá hasta 2027 - crédito Eduardo Muñoz/REUTERS

Tal y como estaba previsto, en un paso trascendental en su política exterior, que trascenderá más allá de la administración de Gustavo Petro, Colombia inició el jueves 1 de enero de 2026 su labor como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para el periodo 2026-2027, tras haber sido elegida por la Asamblea General del organismo el 3 de junio de 2025, con de 180 votos.

Este respaldo casi unánime a la candidatura colombiana busca reforzar su posición como actor relevante en la diplomacia internacional y resalta el reconocimiento de la comunidad global a los avances del país en materia de paz y seguridad. El ingreso representa la octava ocasión en que Colombia ocupa un asiento en este órgano, al reiterar su compromiso con el multilateralismo y la construcción de consensos en torno a desafíos internacionales.

Durante los próximos dos años, pues la designación finalizará hasta el 31 de diciembre de 2027, la representación nacional ante el organismo tendrá la posibilidad de participar directamente en la toma de decisiones sobre temas claves para la seguridad colectiva, como son lo la gestión de conflictos armados, crisis humanitarias, operaciones de mantenimiento de la paz y el establecimiento de sanciones internacionales.

El 3 de junio de 2025, Colombia fue elegida para el Consejo de Seguridad de la ONU 2026-2027, como miembro no permanente - crédito Cancillería/ONU

En este escenario, se conoció que el estado apostará por proyectar su experiencia acumulada en procesos de construcción de paz y por posicionarse como referente en la solución de controversias; en especial a partir de las herramientas y aprendizajes derivados del Acuerdo de Paz de 2016 con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc): refrentado ante la ONU como parte del compromiso de verificación.

De esta manera, Colombia -en la actualidad presidida por Petro, cuyo mandato se extenderá por mandato constitucional hasta el 7 de agosto de 2026- compartirá con otros miembros las lecciones de desmovilización, reincorporación y justicia transicional, con el fin de promover su modelo de “paz con enfoque territorial” como alternativa para resolver otros conflictos internacionales; pese a las dificultades registradas en la implementación.

Los principios que delinearán la agenda de Colombia en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas

La agenda colombiana en el Consejo de Seguridad estará guiada, de acuerdo con lo expresado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, por principios históricos de su política exterior, como el irrestricto respeto al Derecho Internacional y los Derechos Humanos; la defensa de la soberanía de los Estados, el principio de no intervención y el compromiso con la resolución pacífica de las controversias que surjan entre los pueblos.

Rosa Villavicencio, en su condición de canciller, celebró la designación de Colombia como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU - crédito Luisa González/REUTERS

Según las directrices del Gobierno, Colombia priorizará la diplomacia activa, el diálogo y la búsqueda de consensos, con un enfoque centrado en la dignidad humana y la promoción de un orden internacional más justo. Entre las prioridades anunciadas para el inicio de este periodo, la delegación reiterará la promoción de la Paz Total en la agenda global, la lucha contra el cambio climático y la reforma de las políticas de drogas mundiales.

En el primer eje, Colombia pretende exportar su experiencia en procesos de negociación con estructuras ilegales, ofreciendo su modelo para otros escenarios donde la violencia y el conflicto han persistido sin solución. En materia ambiental, el país impulsa el concepto de “paz con la naturaleza”, al argumentar que la degradación ambiental y el cambio climático son factores que pueden detonar crisis humanitarias y los conflictos armados.

Así se impulsará una visión de seguridad climática orientada a la prevención de desastres naturales y la protección de poblaciones vulnerables. El mandato de Colombia en el Consejo también le otorga la oportunidad de incidir en la Misión de Verificación de la ONU en su territorio, fortalecer la supervisión internacional y asegurar el respaldo político y financiero para la implementación de los acuerdos internos con organizaciones insurgentes.

Gustavo Petro ha destacado esta inclusión como uno de los principales logros diplomáticos de su administración - crédito Colprensa

Con esta nueva participación en el Consejo de Seguridad de la ONU, tras la última registrada en 2011-2012, durante la administración del hoy expresidente Juan Manuel Santos, el país tendrá la oportunidad de consolidar un papel de interlocutor activo en la promoción del multilateralismo y la defensa del derecho internacional, con su experiencia y visión en la construcción de soluciones colectivas ante los desafíos globales.

En cuanto a la reforma de la arquitectura global de seguridad, se ha planteado la necesidad de revisar los mecanismos de gobierno del Consejo, al abogar por una mayor transparencia, acción temprana ante crisis y una voz más relevante de los países en desarrollo, en particular los del Grupo de América Latina y el Caribe (Grulac). El país hará énfasis en la importancia de que las decisiones reflejen la diversidad y pluralidad de la comunidad.

El Consejo de Seguridad está conformado por 15 miembros, de los cuales cinco son permanentes con derecho a veto: China, Estados Unidos, Francia, Rusia y Reino Unido y 10 son no permanentes, elegidos por periodos de dos años. Para 2026-2027, asumen funciones junto a Colombia, Baréin, República Democrática del Congo, Letonia y Liberia; mientras que Dinamarca, Grecia, Pakistán, Panamá y Somalia continuarán hasta finales de 2026.