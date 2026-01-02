Colombia

Aumenta a 1.419 el número de lesionados por pólvora en Colombia; 428 son menores de edad

El Instituto Nacional de Salud reportó 1.419 personas lesionadas por pólvora entre diciembre de 2025 y enero de 2026, con un incremento del 10,4 % frente al año anterior. Más de 400 casos corresponden a menores de edad

El uso de pólvora durante las celebraciones de fin de año volvió a generar un impacto significativo en la salud pública en Colombia. De acuerdo con el más reciente informe preliminar del Instituto Nacional de Salud (INS), entre el 1 de diciembre de 2025 y el 1 de enero de 2026, con corte a las 2:00 p. m., se registraron 1.419 personas lesionadas por la manipulación de artefactos pirotécnicos en el país.

La cifra representa un aumento del 10,4 % frente al mismo periodo del año anterior, lo que mantiene la alerta de las autoridades sanitarias.

El reporte del INS detalla que los días de mayor celebración concentran el mayor número de casos.

Solo entre la tarde del 31 de diciembre y la tarde del 1 de enero se notificaron 391 nuevos lesionados, una tendencia que se repite cada año durante la noche de Año Nuevo, cuando se incrementa el uso de pólvora en espacios públicos y privados.

Uno de los aspectos que más preocupa a las autoridades es la afectación a la población infantil. Del total de lesionados, 428 corresponden a menores de 18 años, lo que equivale a cerca del 30 % de los casos registrados a nivel nacional. El informe señala además que 52 de estos menores se encontraban acompañados por adultos que estaban bajo los efectos del alcohol al momento del accidente, un factor que incrementa el riesgo de lesiones graves.

Las autoridades sanitarias han reiterado que la mayoría de estos eventos son prevenibles, ya que están asociados a la manipulación directa de pólvora por parte de personas sin capacitación, a la falta de supervisión adulta y al consumo de bebidas alcohólicas durante las celebraciones. En ese contexto, se insiste en la corresponsabilidad de las familias y comunidades para reducir la exposición de niñas, niños y adolescentes a este tipo de riesgos.

Por departamentos, Antioquia encabeza el número de casos con 182 personas lesionadas, seguida por Nariño (131), Bogotá (104), Norte de Santander (84) y Cauca (81). A estas cifras se suman otros territorios como Cundinamarca, Córdoba, Tolima, Atlántico y Santander, lo que evidencia que el fenómeno tiene una distribución amplia en el territorio nacional.

En cuanto a las ciudades, Medellín reporta 72 casos, seguida por Pasto, Cúcuta y Neiva. Estos datos muestran que tanto grandes capitales como municipios intermedios presentan afectaciones durante las festividades, sin que exista una concentración exclusiva en una sola región del país.

El tipo de artefacto utilizado también es un factor relevante en las lesiones reportadas. Según el INS, los totes continúan siendo el elemento pirotécnico más peligroso, al estar involucrados en el 30,7 % de los casos. A estos les siguen otros artefactos no especificados y los voladores, que igualmente representan un riesgo significativo cuando son manipulados sin medidas de seguridad.

El informe preliminar indica que, pese a la magnitud de las cifras, no se han registrado fallecimientos asociados a lesiones por pólvora pirotécnica durante este periodo. No obstante, las autoridades advierten que las consecuencias de las quemaduras pueden incluir secuelas físicas, funcionales y emocionales, especialmente en los menores de edad, quienes pueden requerir tratamientos prolongados y procesos de rehabilitación.

Además de las quemaduras, el INS reportó siete casos de intoxicación por fósforo blanco, una sustancia altamente tóxica presente en algunos artefactos pirotécnicos. Este tipo de intoxicaciones refuerza las advertencias sobre los riesgos adicionales que implica la manipulación de pólvora, más allá de las lesiones visibles.

Desde el sector salud se mantiene el seguimiento diario de los casos y se han reiterado los llamados a evitar el uso de pólvora durante las celebraciones restantes del inicio de año.

Las autoridades sanitarias estiman que las cifras podrían continuar en aumento en los próximos días, debido a eventos festivos posteriores como el puente de Reyes, en el que también se incrementa el consumo de alcohol y el uso de artefactos pirotécnicos.

