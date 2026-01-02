Así fue el reencuentro de Westcol y Aída Victoria Merlano durante un streaming: “A mí me falta una buena mujer”

Merlano y Westcol hablaron sobre varios aspectos personales de sus vidas - crédito WestCOL/YouTube

La noche del 1 de enero de 2026, Westcol y Aída Victoria Merlano transmitieron en vivo una conversación íntima a través de las redes del streamer antioqueño.

La primera mitad del streaming estuvo dedicada a reflexiones sobre relaciones sentimentales, expectativas para el nuevo año y procesos personales de cambio, dejando a la audiencia un retrato honesto y directo de sus pensamientos.

El deseo de una relación estable y auténtica

El encuentro inició con Westcol abordando su experiencia en el mundo de las relaciones y su perspectiva sobre el amor en este nuevo ciclo.

“Eso es lo que yo quiero. O sea, a mí no me gusta eso de estar con un montón de mujeres, eso no lo lleva uno a nada, de verdad. O sea, eso lo hace una persona vacía, esa es la realidad”, dijo el creador de contenido antioqueño.

Según relató, después de haber cumplido metas materiales y familiares, su mayor aspiración para este año es encontrar una compañera con quien compartir su vida.

“Tengo mi casa, mis terrenos, mis penthouses, mis carros de mis sueños, tengo el dinero que quiero tener, tengo a mi familia bien, tengo a mis amigos bien. ¿Qué más me falta a mí? A mí me falta una buena mujer, es lo único que me falta”, destacó Westcol, cuyo nombre de pila es Luis Fernando Villa.

En ese punto Aída Victoria, intervino para matizar la idea e hizo hincapé en la importancia de conocer a fondo a una persona antes de dar pasos definitivos, como casarse por ejemplo.

“Creo que tienes que darte la oportunidad de conocer bien a alguien antes de proponerlo y antes de, de realmente casarte”, explicó la influencer barranquillera. Ambos coincidieron en que una relación sólida requiere tiempo, honestidad y disposición para abrirse emocionalmente.

Miedo, bloqueos y el valor de la entrega: de qué más hablaron Westcol y Aída Victoria Merlano

Durante la primera parte de la charla, Westcol profundizó en su dificultad para entregarse por completo dentro de una relación.

“Siento que he dejado una parte, pero no me he entregado a nadie cien por ciento que yo diga: ‘Voy a poner esta persona por encima de mi trabajo, por encima de eso’”, confesó.

El streamer reconoció que el miedo a salir herido le ha impedido hasta ahora experimentar una relación plenamente recíproca. “También es el miedo de que de pronto a uno le haga mucho daño”, agregó.

En respuesta, Merlano le dijo que ese temor es común y le animó a esperar con confianza el surgimiento de un vínculo auténtico: “Yo creo que el día que conozcas a la persona que es, lo sabrás desde el primer momento”.

Cambios personales y bienestar físico

El diálogo incluyó preguntas sobre la transformación personal y el bienestar físico.

Al respecto, Westcol le preguntó a Aída Victoria cómo logra mantener una imagen tan juvenil después de la maternidad (se casó con Juan David Tejada, conocido en redes como ‘el Agropecuario’, con quien tuvo a su primer bebé, pero tiempo después se divorciaron).

“Te ves como que más joven, más flaquita, más niña, con el pelo cortico. ¿No era genética o qué?”, le consultó el antioqueño a la barranquillera.

Merlano respondió que la constancia en el ejercicio y el control emocional han sido claves para su bienestar: “He aprendido como a controlar ciertos malestares para que no me afecten tanto”.

Este intercambio permitió que la audiencia conociera detalles sobre la vida cotidiana de ambos y el impacto de las decisiones personales en el bienestar integral, algo de lo que Westcol ya había conversado días atrás con el streamer español Ibai Llanos, que estuvo de visita por Colombia y pasó por Medellín.

Reflexiones sobre el inicio de año entre Westcol y Aída Victoria

Los protagonistas compartieron sus expectativas para el 2026 y el significado de iniciar un nuevo ciclo junto a la audiencia.

Por una parte, Westcol se mostró satisfecho con el rumbo de su vida, aunque detalló su deseo de experimentar una relación completamente genuina.

“Yo ahorita me gustaría conocer a alguien y conocerlo bien, mirar que conectemos bien y entregarme bien”, insistió.

La conversación transcurrió entre risas, confidencias y una atmósfera de apertura, mostrando una faceta distinta de dos de los personajes más influyentes en el ecosistema digital colombiano, tanto que hasta los mismos usuarios en sus comentarios dejaron abierta la posibilidad de que vuelvan a estar juntos.