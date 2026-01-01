Qué pasó con el puente de Reyes, tenga en cuenta que este año no será el 6 de enero

El calendario de feriados colombianos incluye celebraciones religiosas, históricas y culturales, favoreciendo los puentes y el turismo

En enero de 2026, Colombia celebra dos días festivos nacionales que impactarán la dinámica laboral y turística del país. El primero es este jueves 1 de enero, correspondiente al Año Nuevo, mientras que el segundo, el lunes 12 de enero, marcará el traslado del Día de los Reyes Magos. Esta modificación responde a la denominada Ley Emiliani, que permite mover ciertos festivos al lunes más cercano para favorecer los fines de semana extendidos.

El festivo de Reyes Magos en Colombia no se conmemora el 6 de enero, como ocurre en muchos países, debido a la aplicación de la Ley 51 de 1983. Esta normativa establece que varios días festivos religiosos y cívicos sean trasladados al lunes más cercano, con el objetivo de promover fines de semana largos y facilitar el descanso para trabajadores y estudiantes. Esta modificación responde a la búsqueda de un mejor equilibrio entre la vida laboral y el tiempo libre, además de impulsar el turismo interno.

El festivo de Reyes Magos en Colombia no se conmemora el 6 de enero, como ocurre en muchos países, debido a la aplicación de la Ley 51 de 1983. Esta normativa establece que varios días festivos religiosos y cívicos sean trasladados al lunes más cercano.

La Ley Emiliani no aplica a todos los festivos, ya que fechas consideradas emblemáticas, como el primro de enero, el primero de mayo y el 20 de julio, se mantienen inalterables. Sin embargo, para celebraciones como Reyes Magos, la Ascensión del Señor, Corpus Christi, Sagrado Corazón de Jesús y Día de la Raza, el traslado al lunes facilita la organización de jornadas de descanso prolongadas.

Según cifras de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (COTELCO), la ocupación hotelera suele aumentar durante los fines de semana largos generados por estos festivos, lo que respalda el impacto positivo de la normativa.

En 2026, Colombia contará con un calendario de días festivos que influirá en la organización laboral, educativa y turística en todo el país. La agenda festiva contempla celebraciones religiosas y cívicas distribuidas a lo largo de los doce meses, algunas de las cuales también serán trasladadas al lunes más cercano para favorecer los fines de semana largos.

Los días festivos del 2026 comenzaron con Año Nuevo, el jueves 1 de enero, y seguirá con el Día de los Reyes Magos, que en esta ocasión se celebrará el lunes 12 de enero.

Los días festivos del 2026 comenzaron con Año Nuevo, el jueves 1 de enero, y seguirá con el Día de los Reyes Magos, que en esta ocasión se celebrará el lunes 12 de enero.

Durante febrero y marzo, el calendario no incluye feriados nacionales, pero en abril se celebrará la Semana Santa, con el jueves 2 y el viernes 3 como días no laborales en todo el territorio. El mes de mayo tendrá como día central el Día del Trabajo, el viernes primero de mayo, una fecha que, al igual que el 20 de julio y el 7 de agosto, no se traslada de su día original según la normativa vigente.

La segunda mitad del año mantendrá la tradición de los festivos trasladables, como el Corpus Christi (lunes 8 de junio), el Sagrado Corazón (lunes 15 de junio), y el Día de la Asunción (lunes 17 de agosto), entre otros. El calendario también contempla fechas patrias como la Independencia de Colombia el lunes 20 de julio, y el Día de la Raza el lunes 12 de octubre.

La agenda nacional de 2026 incluye en total 18 días festivos, de los cuales 12 corresponden a lunes, lo que representa una de las mayores cifras de puentes festivos en la región

La agenda nacional de 2026 incluye en total 18 días festivos, de los cuales 12 corresponden a lunes, lo que representa una de las mayores cifras de puentes festivos en la región. Esta disposición, según la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (COTELCO), ha contribuido a dinamizar la economía en temporadas tradicionalmente bajas, incrementando la ocupación hotelera y el flujo de viajeros en rutas nacionales.

El Ministerio de Trabajo publica cada año el calendario oficial y recomienda a empresas y trabajadores estar atentos a las fechas para planificar vacaciones y actividades laborales. El calendario completo y actualizado puede consultarse en el sitio oficial de la Presidencia de la República y en la página del Ministerio de Trabajo.