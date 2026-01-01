Colombia

Miguel Uribe Londoño compartió sentido mensaje de fin de año, recordando a su hijo asesinado: “Un joven mártir”

El político aseguró que continuará elevando las banderas de Miguel Uribe Turbay, que fue víctima de un atentado cuando aspiraba a la Presidencia de la República

Guardar
El padre de Miguel Uribe aseguró que continuará con los ideales de su hijo, centrados en la prosperidad de Colombia - crédito @migueluribel/X

Miguel Uribe Londoño, padre del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, compartió un mensaje en sus redes sociales para cerrar 2025, año en el que perdió a su hijo, que sufrió un atentado en junio y falleció el 11 de agosto en la Fundación Santa Fe de Bogotá tras una larga lucha por su vida.

“Colombianos: la violencia que hoy gobierna nuestro país le quitó a Colombia al líder Miguel Uribe Turbay, un joven mártir que creía en un país mejor, libre y seguro para todos”, indicó al inicio de su video.

Londoño, que aspiró a la Presidencia de Colombia para alzar las banderas del senador asesinado y que terminó apartándose del partido Centro Democrático, aseguró que está comprometido con continuar trabajando por mantener el legado de su hijo.

Miguel Uribe Londoño calificó como mártir a Miguel Uribe, su hijo asesinado - crédito Miguel Uribe Londoño / Instagram

Según indicó, su prioridad en 2026, un disputado año electoral, será avanzar en la transformación de la vida de los colombianos, buscando mejorar las condiciones de seguridad, el acceso a servicios de salud, el empleo, la seguridad alimentaria y la educación.

Aclaró que el eje central debe ser la seguridad, una problemática que hoy aqueja a casi todo el país y que preocupa a las autoridades. Afirmó que para casos de fleteo, robo de celulares y extorsión, se deben buscar “soluciones para que todos vivamos mejor y con seguridad”.

Miguel Uribe Londoño recordó el legado de su hijo Miguel Uribe Turbay y aseguró que tratará de preservarlo - crédito @migueluribel/X

Además, afirmó que su hijo fue, para algunos en el país, un referente de integridad y de servicios: “La causa de Miguel era Colombia y sus familias”, indicó, insistiendo en que los ideales de su hijo, que estaba ligado a la derecha colombiana, siguen vigentes pese a su muerte.

Seguiremos con el propósito de Miguel, para que Colombia sea un país más próspero, incluyente, seguro y sin violencia. Continuaré lo que Miguel comenzó para que todos en Colombia podamos vivir seguros, con tranquilidad y sin miedo. Gracias por sus oraciones, su apoyo y su solidaridad”, complementó con un mensaje en publicado en X.

Más allá de la política: el duelo de Miguel Uribe Londoño por el magnicidio de su hijo

Después del asesinato de su hijo, Miguel Uribe Londoño adoptó un rol destacado en el escenario político por haber sido elegido para acoger su proyecto político y aspirar a la Presidencia en su lugar. Sin embargo, mientras trabajaba en una campaña electoral y daba a conocer sus propuestas en medios de comunicación, estaba atravesando el duelo.

Ese tema, aunque complejo, también tuvo un espacio en la prensa y las redes. Por eso, a través de su cuenta de X, Londoño difundió un segmento de una entrevista donde abordó las emociones que han marcado a la familia desde el magnicidio.

De acuerdo con su relato, los recuerdos de su hijo están presentes en todo momento, pero hay unos que prefiere mantener guardados por un largo tiempo. Pues, tiene un baúl repleto de objetos de Miguel Uribe; está en su biblioteca y contiene calificaciones, premios y fotos de la infancia del exsenador.

El precandidato aseguró que, por ahora, no es capaz de abrir el baúl - crédito @migueluribel/X

Aseguró que mantiene estos objetos almacenados y que no planea revisarlos en el corto plazo. Su apertura podría tener lugar dentro de varios años, una vez que Alejandro, nieto del exsenador e hijo del exprecandidato presidencial, crezca y la familia se sienta preparada para revivir esos momentos.

“Yo no sé cuándo… yo no soy capaz de abrir ese baúl. Creo que me voy a demorar años. Puede que lo abra después con Alejandro, cuando esté más grande. No sé cuándo (…). Por ahora no soy capaz de abrirlo. El solo recuerdo de él se me desgarra el alma. Me pongo a llorar”, confesó Londoño en la entrevista.

