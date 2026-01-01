Esta fue la cifra de quemados por pólvora en Colombia en el 2025: no son buenas noticias

Otra de las problemáticas que preocupan a las autoridades nacionales son los quemados por manipulación de pólvora. La cifra no bajó - crédito archivo Colprensa

A corte del 31 de diciembre de 2025, el Instituto Nacional de Salud reportó que fueron en total 1.028 personas resultaron quemadas por pólvora en Colombia durante la temporada de fin de año, lo que representa un aumento del 7% respecto al año anterior, el 2024, respectivamente.

Los datos confirmaron que los niños y adolescentes siguen siendo el grupo más afectado, con 324 menores lesionados, incluidos 33 casos en los que los menores se encontraban bajo la supervisión de adultos en aparente estado de embriaguez, de acuerdo con el reporte de la institución sanitaria nacional.

Las autoridades han insistido en la importancia de extremar la vigilancia sobre los menores y evitar el uso de artefactos pirotécnicos, especialmente durante celebraciones como la de Año Nuevo.

El llamado busca prevenir nuevos accidentes y proteger la integridad de los niños y adolescentes, quienes sufren las consecuencias físicas y psicológicas de este tipo de lesiones.

En un accidente ocurrido durante la Noche de Velitas en el municipio de Floridablanca, un niño de 6 años sufrió quemaduras graves en una mano y en el cuello debido a la manipulación de pólvora por parte de vecinos - crédito @alymoncada/X

De acuerdo con el INS, la mayoría de los quemados se presentó hasta el 25 de diciembre del 2025. Sin embargo, más de 200 resultados con lesiones y quemaduras en menos de 6 días.

“Se han notificado 825 casos de lesionados por pólvora pirotécnica en todo el territorio nacional, con una variación del 5,1% con respecto al mismo corte en la temporada 2024″, estimó el instituto para el corte del 25 de diciembre.

En ese momento se comunicó que “del total de casos, 267, (32,3%) corresponden a menores de 18 años, y de estos, 29 casos se encontraban con adultos bajo el efecto del alcohol”.

El balance nacional también expuso que los adultos en estado de embriaguez ocupan el segundo lugar entre los más afectados por quemaduras con pólvora.

Aunque parezcan inofensivos, las autoridades alertan que los pirotécnicos suelen ser más peligrosos de lo que se cree- crédito Pixabay

De hecho, el INS advirtió que la manipulación de estos elementos bajo los efectos del alcohol ha incrementado los riesgos y el número de incidentes, según advierten las autoridades de salud.

Números de quemados en Bogotá

En Bogotá, la cifra de lesionados por pólvora alcanzó los 94 casos hasta la tarde del 31 de diciembre de 2025. Entre los afectados, 23 son menores de edad y 71 corresponden a personas mayores de 18 años.

Según datos de la Secretaría Distrital de Salud, 26 de los lesionados se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas al momento del incidente.

23 fue el saldo de quemados en Bogotá durante la Noche de Velitas - crédito Alcaldía de Bogotá

Las partes del cuerpo más comprometidas en los casos reportados en Bogotá incluyen:

Manos: 60 casos

Rostro: 23 casos

Ojos: 12 casos

Cuello: 4 casos

Pies: 2 casos

Tronco: 2 casos

El aumento en el número de personas quemadas con pólvora vuelve a traer a la mesa de debate nacional la necesidad de fortalecer las campañas de prevención y de aplicar controles más estrictos, no solo sobre la venta y uso de pirotecnia, sino también sobre el consumo responsable de alcohol en contextos festivos.

Las autoridades siguen reiterando que las quemaduras por pólvora pueden dejar secuelas físicas, incluso, psicológicas irreversibles, especialmente en menores de edad.

Qué hacer en caso de un accidente con pólvora

En su más reciente comunicado, la Secretaría Distrital de Seguridad de Bogotá emitió una serie de sugerencias en casos de incidentes por manejo de pólvora. Desde luego, el Distrito hizo hincapié en accidentes menores, que puedan gestionarse de manera más sencilla, siempre con la responsabilidad de acudir a la asistencia médica.

Textualmente, estas fueron las recomendaciones del Distrito:

Evitar la aplicación de cremas, ungüentos o remedios caseros sobre quemaduras o laceraciones por pólvora, dado que estas lesiones requieren manejo profesional.

No aplicar remedios compuestos de sábila, aceites o café, porque estos productos contaminan la herida y complican el proceso de cicatrización.

No usar algodón, esparadrapo, ni microporo. Cubrir la lesión con un paño limpio o una gasa mojada.

No reventar las ampollas causadas por las quemaduras.

No ingerir líquidos en caso de quemaduras profundas o de tercer grado.

Aunque aparentemente la quemadura sea leve, se corre el riesgo de infectarse si no es tratada debidamente por el personal de salud.