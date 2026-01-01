Colombia

Esta fue la cifra de quemados por pólvora en Colombia en el 2025: no son buenas noticias

El Instituto Nacional de Salud emitió un reporte a corte del 31 de diciembre de 2025 en el que reveló que miles de colombianos continúan manipulando pirotécnicos de manera irregular

Guardar
Otra de las problemáticas que
Otra de las problemáticas que preocupan a las autoridades nacionales son los quemados por manipulación de pólvora. La cifra no bajó - crédito archivo Colprensa

A corte del 31 de diciembre de 2025, el Instituto Nacional de Salud reportó que fueron en total 1.028 personas resultaron quemadas por pólvora en Colombia durante la temporada de fin de año, lo que representa un aumento del 7% respecto al año anterior, el 2024, respectivamente.

Los datos confirmaron que los niños y adolescentes siguen siendo el grupo más afectado, con 324 menores lesionados, incluidos 33 casos en los que los menores se encontraban bajo la supervisión de adultos en aparente estado de embriaguez, de acuerdo con el reporte de la institución sanitaria nacional.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Las autoridades han insistido en la importancia de extremar la vigilancia sobre los menores y evitar el uso de artefactos pirotécnicos, especialmente durante celebraciones como la de Año Nuevo.

El llamado busca prevenir nuevos accidentes y proteger la integridad de los niños y adolescentes, quienes sufren las consecuencias físicas y psicológicas de este tipo de lesiones.

En un accidente ocurrido durante
En un accidente ocurrido durante la Noche de Velitas en el municipio de Floridablanca, un niño de 6 años sufrió quemaduras graves en una mano y en el cuello debido a la manipulación de pólvora por parte de vecinos - crédito @alymoncada/X

De acuerdo con el INS, la mayoría de los quemados se presentó hasta el 25 de diciembre del 2025. Sin embargo, más de 200 resultados con lesiones y quemaduras en menos de 6 días.

“Se han notificado 825 casos de lesionados por pólvora pirotécnica en todo el territorio nacional, con una variación del 5,1% con respecto al mismo corte en la temporada 2024″, estimó el instituto para el corte del 25 de diciembre.

En ese momento se comunicó que “del total de casos, 267, (32,3%) corresponden a menores de 18 años, y de estos, 29 casos se encontraban con adultos bajo el efecto del alcohol”.

El balance nacional también expuso que los adultos en estado de embriaguez ocupan el segundo lugar entre los más afectados por quemaduras con pólvora.

Aunque parezcan inofensivos, las autoridades
Aunque parezcan inofensivos, las autoridades alertan que los pirotécnicos suelen ser más peligrosos de lo que se cree- crédito Pixabay

De hecho, el INS advirtió que la manipulación de estos elementos bajo los efectos del alcohol ha incrementado los riesgos y el número de incidentes, según advierten las autoridades de salud.

Números de quemados en Bogotá

En Bogotá, la cifra de lesionados por pólvora alcanzó los 94 casos hasta la tarde del 31 de diciembre de 2025. Entre los afectados, 23 son menores de edad y 71 corresponden a personas mayores de 18 años.

Según datos de la Secretaría Distrital de Salud, 26 de los lesionados se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas al momento del incidente.

23 fue el saldo de
23 fue el saldo de quemados en Bogotá durante la Noche de Velitas - crédito Alcaldía de Bogotá

Las partes del cuerpo más comprometidas en los casos reportados en Bogotá incluyen:

  • Manos: 60 casos
  • Rostro: 23 casos
  • Ojos: 12 casos
  • Cuello: 4 casos
  • Pies: 2 casos
  • Tronco: 2 casos

El aumento en el número de personas quemadas con pólvora vuelve a traer a la mesa de debate nacional la necesidad de fortalecer las campañas de prevención y de aplicar controles más estrictos, no solo sobre la venta y uso de pirotecnia, sino también sobre el consumo responsable de alcohol en contextos festivos.

Las autoridades siguen reiterando que las quemaduras por pólvora pueden dejar secuelas físicas, incluso, psicológicas irreversibles, especialmente en menores de edad.

Qué hacer en caso de un accidente con pólvora

En su más reciente comunicado, la Secretaría Distrital de Seguridad de Bogotá emitió una serie de sugerencias en casos de incidentes por manejo de pólvora. Desde luego, el Distrito hizo hincapié en accidentes menores, que puedan gestionarse de manera más sencilla, siempre con la responsabilidad de acudir a la asistencia médica.

Textualmente, estas fueron las recomendaciones del Distrito:

  • Evitar la aplicación de cremas, ungüentos o remedios caseros sobre quemaduras o laceraciones por pólvora, dado que estas lesiones requieren manejo profesional.
  • No aplicar remedios compuestos de sábila, aceites o café, porque estos productos contaminan la herida y complican el proceso de cicatrización.
  • No usar algodón, esparadrapo, ni microporo. Cubrir la lesión con un paño limpio o una gasa mojada.
  • No reventar las ampollas causadas por las quemaduras.
  • No ingerir líquidos en caso de quemaduras profundas o de tercer grado.
  • Aunque aparentemente la quemadura sea leve, se corre el riesgo de infectarse si no es tratada debidamente por el personal de salud.

Temas Relacionados

Quemados con pólvoraColombiaINSCifras de quemados 2025Chispitas mariposaPirotécnicosColombia-Noticias

Más Noticias

Nuevo giro en el caso de Zulma Guzmán por envenenamiento de menores en Bogotá: descubrieron problemas en sus huellas dactilares y que tenía dos pasaportes

Las autoridades analizan si la empresaria pudo haber sufrido daños por el contacto con talio y examinan dos pasaportes utilizados en su desplazamiento internacional

Nuevo giro en el caso

Exfuncionaria de Gustavo Petro criticó proyecto del Gobierno que afectaría los fondos de pensiones: “No es responsable con los colombianos”

La exdirectora de la Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera (URF) criticó un posible decreto que obligaría a fondos de pensiones repatriar cerca de 250 billones de pesos que tienen invertidos fuera del país

Exfuncionaria de Gustavo Petro criticó

Este es el partido de la Premier League en el que jugará el colombiano Jefferson Lerma este primero de enero: dónde verlo y a qué hora

El primer fin de semana del 2026 tendrá la reanudación de ligas importantes como la de Italia, la de España y la de Francia con protagonismo de colombianos

Este es el partido de

Nuevas pistas en la muerte del ex mánager de Diomedes Díaz: investigan el celular que se halló junto al cuerpo de Manuel José Páez

El caso en principio se creyó que era un turista fallecido, pero con el paso de las horas se reveló que el empresario alcanzó a hacer una llamada

Nuevas pistas en la muerte

Comenzó operación militar para recuperar el Catatumbo, aseguró el Ejército: se agudiza la crisis humanitaria en la frontera con Venezuela

Autoridades nacionales anunciaron la llegada de unidades policiales, aéreas y terrestres tras ocho días de crisis humanitaria, con el objetivo de proteger a la población civil atrapada en los combates

Comenzó operación militar para recuperar
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cúpula militar reforzó operaciones en

Cúpula militar reforzó operaciones en Cúcuta y anunció primeras medidas contra ataques en el Catatumbo

Suspenden fiesta de Año Nuevo en Briceño, Antioquia, por violencia de grupos armados ilegales: también hay ley seca

La ONU expresó su preocupación por ataques armados y confinamiento en municipios de Catatumbo

Ministerio de Defensa reportó avances en la ofensiva contra grupos criminales en 2025: este es el balance

Delegación de Paz del Gobierno advierte riesgo de escalada armada en Catatumbo: propone activar Comisión Humanitaria

ENTRETENIMIENTO

El año del reality show:

El año del reality show: los personajes que se hicieron famosos en Colombia en el 2025

Westcol reconoció que volvería con Aida Victoria Merlano: “Pero me daría mucho miedo”

El mensaje de Juan David Tejada que encendió las redes antes del reencuentro Aida Victoria y Westcol: “No todo villano lo es”

J Balvin y Residente sellaron su reconciliación con esta fotografía: “Nos escuchamos. Nos entendimos”

Sebastián Caicedo confesó que rompió el celibato antes de su boda con Juliana Diez: “Tuvimos que pedirle perdón a Dios”

Deportes

Este es el partido de

Este es el partido de la Premier League en el que jugará el colombiano Jefferson Lerma este primero de enero: dónde verlo y a qué hora

Este es el equipo sudamericano que está en negociaciones con Radamel Falcao: jugaría la Copa Libertadores 2026

Así recibieron el año 2026 Luis Díaz, James Rodríguez y otras figuras de la selección Colombia: “Cerrando este lindo 2025”

James Rodríguez y el desconocido apodo que le tenían en Porto: “Es curioso”

América de Cali tendrá nuevo arquero, un brasileño que lleva más de seis meses inactivo