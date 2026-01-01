Consternación en Antioquia por asesinato de mujer trans; defensora del Pueblo se pronunció: “No deberían vivir con miedo”

Yulitza Orozco había sido reportada como desaparecida - crédito Imagen ilustrativa Infobae y @corpades/X

La violencia ejercida sobre la población diversa en Colombia se mantiene y sigue enlutando a la ciudadanía. El 30 de diciembre de 2025, Yulitza Orozco, mujer trans e integrante de la comunidad Lgbt+, fue hallada muerta con múltiples heridas de arma de fuego en la cabeza en la vía que comunica a El Retiro con Pantanillo, en el municipio La Ceja, al oriente de Antioquia.

Su familia había denunciado ante las autoridades su desaparición y horas después encontraron su cuerpo con heridas de violencia. Además de sus allegados, la comunidad de La Ceja está consternada por los hechos, teniendo en cuenta que la víctima tenía un reconocimiento en el lugar.

La organización Caribe Afirmativo presentó cifras de su Observatorio de Derechos Humanos y advirtió que en lo que va de 2025, 67 personas de la población Lgbt+ han sido asesinadas en Colombia, incluyendo a Yulitza Orozco. En un mensaje publicado en X, el colectivo exigió a la Fiscalía que adelante la investigación con enfoque de género y expresó sus condolencias a los cercanos de Orozco.

“Lamentamos profundamente el asesinato de Yulitza, una mujer trans, en La Ceja, Antioquia. Hacemos un llamado a la @FiscaliaCol a investigar este crimen aplicando un enfoque de género. Hacemos llegar nuestras condolencias a sus amistades y familiares”, expresó la organización en la red social.

Por su parte, la defensora del Pueblo, Iris Marín, condenó asesinato de la mujer trans y atribuyó los hechos a un caso de discriminación que derivó un el peor escenario de violencia. Al igual que Caribe Afirmativo, expresó sus condolencias a la familia de la víctima.

“El trans feminicidio es uno de los crímenes que da cuenta de los niveles de discriminación que debieran ser intolerables en una sociedad democrática. Un abrazo solidario a los seres queridos de Yulitza Orozco y a todas las personas LGBTIQ+. No deberían vivir con miedo y desprotección”, señaló la funcionaria.

De acuerdo con Caracol Radio, la investigación judicial en torno al caso se centra en determinar si el asesinato de Yulitza Orozco está relacionado directamente con su orientación e identidad de género o si respondió a otra situación.

Otro caso que conmocionó a Antioquia: el asesinato de Sara Millerey

En abril de 2025, la población antioqueña y de todo el país lamentó y repudió el asesinato de Sara Millerey González Borja, una mujer trans que fue violentada por varios hombres en Bello (Antioquia). Fue hallada gravemente herida en un río y posteriormente falleció; las imágenes causaron consternación en indignación entre la ciudadanía e impulsó a las autoridades a actuar con celeridad.

Tras varios meses de investigación, la Fiscalía General de la Nación acusó formalmente ante un juez especializado de Medellín a dos sujetos involucrados en el caso. Se trata de Juan Camilo Muñoz Gaviria, alias Teta o Teté, y Juan David Echavarría Zapata, alias Chuky, señalados como presuntos responsables de los delitos de homicidio agravado y tortura.

Según las indagaciones adelantadas por el ente acusador, los hombres acusados, junto con otros tres cómplices, retuvieron a la víctima y la trasladaron hasta una vivienda donde la agredieron con un palo y una varilla. Por estos graves ataques, Sara Millerey sufrió fracturas en sus extremidades superiores e inferiores y heridas que afectaron abdomen, tórax y pulmones. Posteriormente, la arrojaron a la quebrada La García.

Durante el ataque, los señalados agresores intimidaron a los vecinos para evitar que intervinieran. Horas después, familiares y personal del cuerpo oficial de bomberos rescataron a la víctima del afluente y la llevaron a un centro de salud en Medellín, donde falleció al día siguiente debido a la severidad de las lesiones.