Caravana de años viejos terminó en accidente y un presunto acto sicarial: hay varios jóvenes heridos

El 31 de diciembre de 2025, la tradicional caravana de fin de año en Fresno, Tolima terminó en caos tras varios accidentes y un homicidio, lo que llevó a su suspensión definitiva.

El evento, conocido por la quema de muñecos “años viejos” y la masiva participación de la comunidad, se vio marcado por hechos violentos y lesiones, modificando para siempre una de las celebraciones más emblemáticas del municipio.

La caravana era organizada cada año por un comerciante local que buscaba crear un espacio de convivencia familiar durante el cierre de año.

Personas de todas las edades intervenían en el desfile y en la posterior quema de muñecos que simbolizaban el año que termina. Considerado un ritual que promovía los lazos sociales, el evento había logrado consolidarse como una tradición esperada en Fresno.

El primer incidente de la jornada se produjo en el sector de La Variante, cerca del Cuerpo de Bomberos.

Un camión tipo turbo repleto de ciudadanos presentó una falla en la carrocería, que no resistió el peso y colapsó. Esto provocó la caída de varios jóvenes al pavimento y generó escenas de confusión registradas y difundidas en redes sociales.

Dos personas sufrieron lesiones y debieron ser trasladadas al hospital San Vicente de Paúl, aunque los informes médicos descartaron heridas de gravedad. Los organismos de socorro actuaron rápidamente para atender a los afectados y evaluar preventivamente su estado.

Poco después, en medio de la misma caravana, se registró otro accidente del que no se aportaron más detalles de forma oficial, aunque el ambiente de preocupación aumentó por la reiteración de los incidentes en el transcurso del evento: un presunto ataque sicarial.

Los videos que circularon en plataformas digitales evidenciaron el desorden y la alarma entre los asistentes.

Presuntamente, Esneider Mateus fue asesinado con arma de fuego mientras participaba en la caravana, y otra persona resultó herida en el mismo ataque.

Además, se reportaron enfrentamientos y peleas, incluso con machete, en diversos puntos del municipio, lo que llevó a la fuerza pública a intervenir para intentar restablecer el orden.

La reacción del organizador fue inmediata y contundente. En un video difundido en las redes oficiales de la Alcaldía, el comerciante que había impulsado la tradición, visiblemente afectado y cubierto de harina de la celebración, imploró el cierre definitivo de la caravana.

Expresó su decepción por la desobediencia generalizada y solicitó a los participantes detener la actividad para priorizar la seguridad colectiva.

“Muy buenas tardes para recomendarle a la gente de la caravana, por favor. Es que ya se me está saliendo de las manos, se me salió de las manos. Ya ha habido dos accidentes, hubo una vaina sicarial arriba en el mirador. Entonces, por favor, para que detengan ya, se acabe la caravana, acaben con esto. Qué pena, este es el último año que vuelvo a hacer esto porque la gente se me desbordó. Entonces, yo le agradezco que paren, por favor, pare todo mundo, ya no más, se acabó esto. Yo les agradezco que me colaboren en ese sentido. La gente, por favor, paren ya, vayan y guarden las motos o hagan favor, pero no, paren las cosas, por favor, yo le agradezco. Les agradezco que Jaime les pide el favor para que terminen la, la caravana ya. Muchas gracias. Dios les pague.”.

Finalemnte, los organismos de socorro continuaron brindando atención y monitoreo a los lesionados, mientras que la fuerza pública intervino en varias riñas y altercados registrados a lo largo de Fresno.

Los médicos del hospital confirmaron que las lesiones sufridas durante los accidentes no pusieron en riesgo la vida de los afectados; sin embargo, la inquietud y el descontento dominaron el ambiente, tanto en las calles como en las redes sociales.