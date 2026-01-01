A la cárcel criminal que golpeó a su madre hasta causarle la muerte: la tenía encerrada en su casa

El hecho fue ampliamente rechazado por la comunidad que exige una condena justa contra el criminal - crédito Sofía Toscano/Colprensa

Un juez penal del Valle del Cauca dictó prisión preventiva a Juan Gabriel Villalobos Valencia, procesado por el presunto feminicidio agravado de su madre. El hecho ocurrió el 7 de diciembre de 2025 en el barrio Santa Bárbara del municipio de Yotoco, situado en el departamento del Valle del Cauca, y durante la jornada del 31 de diciembre se revelaron detalles del proceso judicial.

La investigación de la Fiscalía General de la Nación determinó que la muerte de la ciudadana fue consecuencia de las agresiones físicas a las que la sometía su hijo. Así, lograron desmentir la versión inicial de un fallecimiento por causas naturales que fue dada por el implicado.

Tras las diligencias del ente judicial, Villalobos Valencia recibió la imputación formal por feminicidio agravado. En la audiencia de control de garantías, el juez penal ordenó su reclusión en un establecimiento carcelario, sustentando la medida en la gravedad de los hechos y el riesgo de obstrucción a la justicia.

El procesado permanece privado de libertad mientras avanza el proceso judicial en su contra y se dicta su condena por este brutal acto de violencia que enlutó a la región.

El sujeto se encuentra en prisión y debe pagar por los actos de violencia que llevaron a la muerte de su madre - crédito Colprensa

El sujeto intentó burlar a la justicia

En un primer momento, el acusado reportó la muerte de su madre como un desenlace natural ligado a su delicada salud y limitaciones de movilidad. Sin embargo, la inspección técnica al cadáver realizada por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y los resultados de la necropsia revelaron la presencia de politraumatismos severos en la cabeza, la espalda, los brazos y las piernas, lesiones presuntamente infligidas con un objeto contundente.

Estas heridas resultaron incompatibles con el relato inicial, lo que permitió reconstruir un escenario de ataque violento al que fue sometido la víctima, no solo antes de su muerte, sino en otras oportunidades.

El señalado tenía a su madre en condiciones de maltrato y abandono

La investigación puso al descubierto un entorno de violencia reiterada, pues se constató que la víctima “no recibía alimentación ni los medicamentos que requería” para sobrellevar sus dolencias, de acuerdo con la información revelada por la Fiscalía.

Además, se confirmó que “permanecía incomunicada y encerrada” por decisión de Villalobos Valencia, que buscaba impedir su contacto con los vecinos y así ocultar las señales del evidente maltrato al que sometía a su propia madre.

Por tal razón, el juez determinó que el aislamiento y la falta de atención básica agravaron su condición física, creando un ambiente de sometimiento previo a la agresión letal.

Las condiciones en las que se encontraba la ciudadana eran deplorables - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Así fue la captura del criminal que mató a su madre

Con los elementos probatorios presentados, investigadores del CTI y uniformados de la Policía Nacional realizaron un operativo en el corregimiento Mediacanoa, en la zona rural de Yotoco, donde capturaron al sospechoso.

Además, la Fiscalía presentó la imputación de feminicidio agravado y solicitó la medida privativa de libertad, medida que avaló el juez penal de control de garantías, decisión que fue respaldada por la comunidad ante la gravedad de los hechos.

Según el documento oficial, la decisión judicial responde al conjunto de pruebas que demuestran las condiciones de violencia y abandono que rodearon el caso, marcando un precedente en la lucha contra la violencia intrafamiliar en la región y reafirmando el compromiso de la justicia frente a los casos de maltrato y feminicidio.

La comunidad espera que no se le otorgue ningún tipo de beneficio al atacante - crédito Colprensa

Cabe mencionar que el contexto de violencia contra la mujer continúa registrando casos indignantes, como el ocurrido en el Valle del Cauca, donde la Gobernación tiene habilitada la línea psicosocial 3102394735, que es operada todos los días de 8:00 a. m. a 8:00 p. m. por un grupo especializado en salud emocional y con enfoque de género para brindar orientación a las víctimas.